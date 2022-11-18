Qua nhà bạn thân lúc nửa đêm, tôi đứng hình khi nhìn thấy vợ và anh ta đang 'cắm sừng' mình

Vợ tôi là một người phụ nữ tốt, tính tình điềm đạm dịu dàng, cũng rất khéo tay và đảm đang, có công việc tốt, gia đình tử tế. Nói chung là mẫu phụ nữ rất đáng để cưới làm vợ. Chúng tôi có khoảng thời gian yêu nhau đến 4 năm trước khi tiến đến hôn nhân, tình cảm khăng khít, mặn nồng.

Vợ chồng tôi làm đám cưới cách đây 5 tháng. Theo kế hoạch của vợ thì hai năm nữa cô ấy mới sinh con nên hiện tại chúng tôi vẫn đang áp dụng biện pháp ngừa thai.

Cách đây một tuần, vợ tôi báo rằng mẹ bị bệnh nên cô ấy sẽ xin nghỉ làm một tuần về quê chăm bà. Để thể hiện mình là chàng rể hiếu thảo, do không về thăm mẹ vợ được nên tôi đã gọi điện hỏi thăm bà và gửi vợ cầm về biếu bà 5 triệu.

Bố mẹ đôi bên đều ở quê, gia cảnh cũng chỉ thuộc hàng đủ ăn đủ tiêu chứ không giàu có khá giả gì. Vợ chồng tôi có công việc ổn định nhưng thu nhập không phải cao, hiện tại vẫn đang ở nhà thuê. Cuộc sống bình yên, giản dị nhưng nếu chăm chỉ nỗ lực rồi cuối cùng sẽ có tương lai tươi sáng.

Rồi vợ tôi về quê, chỉ có một mình tôi ở lại thành phố. Trước nay tôi không có thói quen la cà nhậu nhẹt, hết giờ làm chỉ về nhà ngay. Nhưng mấy ngày đầu vợ về quê, cô ấy chẳng liên lạc với tôi nhiều vì còn bận chăm mẹ.

Đến tối ngày thứ ba vợ đi, buồn buồn nên tôi rủ một người đồng nghiệp đi nhậu. Đến quán nhậu, có hai người tẻ ngắt nên tôi nhấc máy gọi thêm thằng bạn thân mà nó lại không nghe máy. Khoảng hơn hai tiếng sau trên đường quay về nhà, nghĩ thế nào tôi lại rẽ qua nhà cậu bạn thân xem nó có việc gì.

Tôi với Hải, tên cậu ta, chơi thân với nhau từ hồi học cấp 3 nhưng hết đại học thì nó ra nước ngoài du học, cũng mới trở về nước 2 năm gần đây. Từ khi Hải về nước, chúng tôi nối lại tình bạn, vẫn thường gặp gỡ. Nghĩ về nhà cũng chỉ có một mình nên tôi qua nhà Hải rủ nó nhậu tiếp rồi qua đêm luôn ở đó.’

Hải nhìn thấy tôi đến thì rất bất ngờ. Tôi cũng không nghĩ nó ở nhà mà mình gọi lại không nghe máy. Nhưng nhìn vẻ mặt thất thần, mái tóc bù xù thì có vẻ nó đang ngủ. Tôi nói đến chuyện nhậu nhẹt, Hải bảo tôi đứng đợi ngoài cửa, nó vào nhà mặc thêm đồ rồi ra ngay. Sau đó Hải sập cửa ngay trước mặt tôi khiến tôi choáng váng không thể tin nổi.

Nó không hề mời bạn thân vào nhà. Lúc ấy tôi nghĩ có khi Hải dẫn phụ nữ về. Nhưng việc gì phải giấu giếm tôi? Mà thôi, nếu nó đã muốn giấu thì tôi cũng không đào sâu tìm hiểu. Nhưng lúc đó tôi lại muốn đi vệ sinh quá không thể chờ thêm. Nghĩ bụng cô ấy chắc đang ở trong phòng ngủ nên tôi đẩy cửa vào rồi tìm đến toilet.

Lúc ấy tôi mới biết thì ra vợ đã say nắng Hải khi tôi giới thiệu hai người với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tôi định mở cửa nhà tắm thì phát hiện bên trong có người. Đang định quay trở ra thì có một giọng nói phụ nữ bên trong vang lên khiến tôi bủn rủn cả chân tay. “Lấy giúp em cái khăn tắm với anh ơi…”, cô ta tưởng tôi là Hải nhưng điều đó không quan trọng bằng việc giọng nói ấy vô cùng quen thuộc. Chính là giọng của vợ tôi!

- Tao xin lỗi, cũng vì không làm chủ được bản thân…

Đó là lời bào chữa mà Hải đưa ra cho tôi. Một bên là vợ có thời gian yêu nhau bốn năm trời, một bên là bạn thân từ hồi đại học. Họ đã vì dục vọng và những cảm xúc ngoài luồng mà làm ra hành động tày trời không thể tha thứ.

Lúc ấy tôi mới biết thì ra vợ đã say nắng Hải khi tôi giới thiệu hai người với nhau nhưng lúc ấy đám cưới đã đến rất gần, hơn nữa hai đứa lại yêu nhau thời gian dài. Lấy tôi nhưng trong lòng cô ta vẫn ôm ấp hình bóng Hải. Rồi chuyện gì đến cũng đến, hai kẻ ấy lén lút với nhau lừa dối tôi.

Tôi sẽ ly hôn, cũng không còn qua lại với Hải nữa. Chuyện giải quyết như vậy là xong nhưng những tổn thương trong lòng tôi thì bao giờ mới có thể lành?