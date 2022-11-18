Đêm khuya nhắn tin cho chồng cũ, anh làm việc này khiến tôi 'vỡ òa' khóc cạn nước mắt

Anh là một người đàn ông thật thà và rất hiếu thảo. Chứng kiến cảnh anh ấy chăm sóc, lo toan bố chu đáo, tôi nghĩ anh ấy là một người có hiếu như vậy thì chắc chắn anh ấy cũng là một người chồng tốt. Thế nhưng, kết hôn rồi tôi mới biết, anh ấy không phải là người đàn ông hoàn mỹ như tôi tưởng tượng.

Tôi năm nay đã 32 tuổi, sinh ra trong một gia đình khá giả. Sau khi tốt nghiệp đại hoc, tôi làm giáo viên tiểu học ở quê và lập gia đình không lâu sau đó. Chồng của tôi sinh ra trong một gia đình đơn thân và anh ấy là một bác sĩ.

Sau đó, bố chồng tôi làm phẫu thuật, nhưng vì vẫn phải đi làm nên vợ chồng tôi đành thay phiên nhau túc trực trong bệnh viện. Vì vậy, thời gian để vợ chồng gần gũi càng ít hơn.

Chúng tôi “trái dấu” nhau, tôi thích lãng mạn nhưng anh lại khá cộc cằn, không hiểu tính tôi. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng ngày càng nhiều, nhưng cả hai vẫn cố chung sống với nhau, dù sao thì “một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa” mà. Mấy năm sau cưới, chúng tôi vẫn chưa có con, đi kiểm tra thì phát hiện ra vấn đề nằm ở chồng tôi.

Được một thời gian ngắn sau, chồng đệ đơn ly hôn, tôi biết chẳng qua vì anh bị vô sinh nên anh không muốn làm lỡ dở đời tôi mà thôi. Tôi luôn khao khát có con, tôi không thể cứ sống mãi với anh như vậy cả đời mà không có con cái được, cho nên tôi ký vào đơn ly hôn.

Vợ chồng tôi ly hôn, vì anh không thể sinh con - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ly hôn, tôi dọn về nhà bố mẹ đẻ sống. 4 tháng sau, bố mẹ giới thiệu cho tôi một người đàn ông đã ly hôn. Anh ấy tên Hùng, hơn tôi 2 tuổi. Đều là những người đứt gánh giữa đường, chúng tôi có khá nhiều chuyện để tâm sự cùng nhau. Sau vài lần gặp gỡ, tôi nhận thấy anh là một người đàn ông tinh tế, cẩn thận.

Khi tâm trạng vui vẻ, chúng tôi sẽ cùng nhau đi mua sắm, xem phim giống như những đôi tình nhân trẻ. Khi tâm trạng không vui, Hùng sẽ đưa tôi đi ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Anh ấy khiến tôi cảm thấy được quan tâm, chăm sóc mọi lúc mọi nơi. Yêu nhau được hơn nửa năm thì chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới.

Trước đám cưới khoảng 2 tuần, tôi đột ngột bị ngất xỉu khi đang làm việc tại công ty. Đến bệnh viện kiểm tra, tôi mới biết mình bị ung thư. Tôi gọi cho Hùng đầu tiên, nhưng không ngờ rằng từ giây phút đó anh ấy đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

Anh ấy dần dần xa cách tôi, không hề gọi cho tôi lấy một cuộc, cũng chẳng có nửa lời hỏi thăm sức khỏe tôi. Tôi nhắn tin anh chỉ trả lời qua quýt, có khi còn không thèm nhắn tin lại. Tôi gọi điện thì anh thường viện cớ đang bận để không nghe máy, có khi trực tiếp tắt máy luôn.

Trái tim tôi đau đớn, chắc anh ta thấy tôi bị bệnh nên ruồng bỏ tôi rồi. Lúc nằm viện điều trị, càng nghĩ lại càng buồn, tôi nhớ lại ngày trước chồng cũ đã đối xử tốt với tôi thế nào. Hơn 1 năm rồi tôi không liên lạc với anh, nhưng nửa đêm nằm trong bệnh viện, tôi đã không kìm được lòng mình mà nhắn tin cho anh: “Em ốm nặng, em muốn gặp anh”.

Nửa đêm tôi nhắn tin cho chồng cũ, ngày hôm sau anh liền chạy tới bệnh viện thăm tôi - Ảnh minh họa: Internet

Biết tôi bị ung thư, hôm sau chồng cũ liền chạy tới bệnh viện thăm tôi. Bên giường bệnh, anh ấy nắm lấy tay tôi rồi an ủi: “Em đừng sợ, bệnh mới ở giai đoạn đầu, vẫn chưa được, anh sẽ cố gắng để chạy chữa cho em”

Để trị bệnh cho tôi, chồng cũ đã bán căn nhà anh đang ở và lấy toàn bộ tiền tiết anh dành dụm được đưa hết cho tôi. Khi ly hôn, tôi không lấy thứ gì đi cả nên anh ấy nói đây là những thứ anh ấy nợ tôi, tôi xứng đáng được nhận số tiền đó.

May mắn là việc điều trị diễn ra theo chiều hướng tốt. Dưới sự chăm sóc của chồng cũ, sức khỏe của tôi dần tốt lên. Sau khi tôi bình phục, anh ấy năn nỉ tôi tái hôn.

Tôi không kìm được nước mắt, ôm anh nói lời đồng ý. Không có con thì sao chứ, có một người chồng tốt như anh ở bên cạnh là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Anh vô sinh thì chúng tôi có thể đi thụ tinh hoặc nhận con nuôi cũng được mà đúng không?