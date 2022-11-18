Qua nhà bạn thân giật mình nghe tiếng thở dốc trong nhà tắm, tôi choáng nhìn thấy thứ không nên thấy

Long thường xuyên tới nhà tôi chơi rồi ở lại ăn cơm, mẹ tôi coi Long chẳng khác gì con trai cả. Chúng tôi thân đến mức tôi còn có chìa khóa nhà Long. Hai đứa vẫn còn độc thân, hiện tại không ai có người yêu nên lại càng thường xuyên tụ tập với nhau.

Cách đây mấy hôm bực dọc vì mâu thuẫn với sếp nên buổi tối ăn cơm xong tôi đến nhà cậu bạn thân chơi. Long thân với tôi từ thời đại học, bây giờ đã ra trường được 1 năm nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất thân thiết.

Tôi giật mình nghĩ hay Long đã có bạn gái mà vẫn giấu không nói cho tôi biết. Chứ tôi hiểu rõ tính nó, trước nay không phải là mẫu đàn ông chơi bời, thích cặp kè tình một đêm. Tôi ngại quá đang định quay về thì cánh cửa nhà tắm đột nhiên bật mở và rồi một giọng nói phụ nữ vang lên khiến tôi đứng hình:

Nghĩ Long đang ở trong nhà nên tôi thản nhiên lấy chìa khóa mở cửa vào. Coi nhà Long chẳng khác gì nhà mình, vừa mở cửa vào tôi đi thẳng đến toilet. Ai ngờ khi đứng trước cửa nhà tắm, tôi phải giật nảy người nghe được những âm thanh nhạy cảm từ bên trong vọng ra. Rõ ràng trong nhà tắm có hai người đang âu yếm tình cảm.

- Chị phải về luôn đây không ở lại được, con bé ở nhà với bà ngoại sợ lại đòi mẹ, chị không yên tâm.

- Ừ chị về đi, về tới nhà thì gọi điện nhé. Hay em đưa chị về?

- Thôi không cần, chị có phải con nít đâu.

Giọng nói đó là của chị gái tôi, người còn lại là Long. Hai người vừa chỉnh trang lại quần áo định bước ra thì phải hóa đá khi nhìn thấy tôi đứng bên ngoài.

Tới lúc đó tôi mới biết chị gái mình và cậu bạn thân có mối quan hệ tình ái từ bao giờ rồi. Chị gái tôi đã ly hôn, hiện tại đang nuôi con gái nhỏ. Sau khi chia tay chồng cũ, chị đưa con về nhà ngoại ở cho đến nay là 2 năm rồi. Tôi chơi thân với Long từ lâu nên chị tôi với Long cũng chẳng khác gì chị em. Thật không thể ngờ bây giờ giữa họ lại có mối quan hệ nam nữ?

Điều đó cũng không phải nghiêm trọng, vấn đề là chị tôi hơn Long tới 10 tuổi, lại từng ly hôn và đang nuôi con nhỏ. Tôi hỏi họ có nghĩ đến tương lai không hay chỉ muốn chơi bời cho thỏa ham muốn ở hiện tại? Không đến được với nhau thì sau này nhìn mặt nhau thế nào. Mà khả năng rất cao là không có kết quả vì gia đình Long chắc chắn sẽ phản đối. Nếu tôi muốn cưới một người phụ nữ như vậy, mẹ tôi cũng sẽ không đồng ý.

Long ấp úng đỏ bừng mặt không dám nhìn thẳng vào tôi. Chị gái tôi chắc thẹn quá hóa giận nên to tiếng cãi lại:

- Em cứ mặc kệ đi, hậu quả thế nào bọn chị tự chịu. Sau này không nhìn mặt được nhau thì đừng nhìn nữa thôi chứ có làm sao!

Sau đó chị tôi bỏ về, còn lại tôi và Long ngồi nói chuyện nghiêm túc. Nó bảo đã thích chị gái tôi từ trước, khi chị vẫn còn đang sống với chồng cũ. Sau khi chị ly hôn thì Long chủ động tán tỉnh chị ấy. Long bảo tuổi tác cách biệt nhưng cậu ấy yêu chị tôi thật lòng chứ không có ý định chơi bời. Long hứa hẹn sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ đồng ý.

Tôi khó xử quá, vẫn không dám nói với bố mẹ vì sợ ông bà đau khổ suy nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy Long vẫn suy nghĩ quá đơn giản. Bây giờ đang yêu đương thắm thiết thì nghĩ vậy song khi đứng trước sự lựa chọn giữa bạn gái và gia đình, chắc chắn nó không thể quyết tâm được như hiện tại. Trong trường hợp cứ coi như gia đình Long đồng ý đi chăng nữa thì cưới một người phụ nữ hơn mình tới 10 tuổi, vài năm nữa có còn được hạnh phúc khi hai người quá cách biệt nhau? Rồi lúc đó người phải chịu tổn thương lại chính là chị gái tôi.

Tôi khó xử quá, vẫn không dám nói với bố mẹ vì sợ ông bà đau khổ suy nghĩ. Bây giờ cấm đoán không cho họ yêu nhau cũng chẳng được nhưng nếu ủng hộ họ đến với nhau thì sau này chắc có được lâu dài. Người chịu thiệt sẽ là chị gái mình. Xin mọi người cho tôi ý kiến, vợ chồng lệch đến 10 tuổi có được êm ấm bền lâu không?