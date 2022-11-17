Bị mẹ "cấm vận" tống ra ở riêng vì lấy vợ có con riêng, sau đêm tân hôn tôi lật chăn ra phát hiện ra sự thật động trời của gia đình vợ

Tâm sự 17/11/2022 00:45

Tôi được gia đình lo cho ăn học đầy đủ lại có thời gian du học nước ngoài nên tư tưởng hôn nhân rất thoáng. Vì việc vợ có có riêng cũng chẳng phải vấn đề to tác cản trở chuyện tình cảm giữa tôi và Hồng. Do đó dù bị bạn bè chê cười là kẻ đổ vỏ hay bị cha mẹ dọa từ mặt thì tôi vẫn quyết đến với người mà mình yêu.

 

Tôi có ngoại hình khá, công việc tốt, gia đình điều kiện tương đối ổn. Bởi vậy cho nên khi tôi quyết định cưới Hồng thì lập tức bị gia đình, thậm chí cả dòng họ phản đối quyết liệt. Chung quy cũng bởi một lý do, đó là Hồng đang nuôi một đứa con riêng. 

Bị mẹ 'cấm vận' tống ra ở riêng vì lấy vợ có con riêng, sau đêm tân hôn tôi lật chăn ra phát hiện ra sự thật động trời của gia đình vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con gái Hồng năm nay lên 5 tuổi, rất giống cô ấy. Nhìn là biết hai mẹ con rồi. Con bé xinh xắn và dễ thương lắm. Hồng cũng duyên dáng, công việc, học thức đều ổn. Nói chung là tương xứng với tôi nhoài quá khứ “không chồng mà chửa” và hiện tại “đèo bòng” thêm một đứa trẻ. Mẹ tôi bảo thà rằng một đời chồng còn hơn là không chồng mà có con, vì điều đó cho thấy tư cách phẩm chất của Hồng không tốt. 

Tôi giải thích với bà chuyện đó đã qua rồi, hiện tại cô ấy là người phụ nữ rất tốt, khó chê được điểm nào. Nhưng ông bà một mực không chịu, còn tuyên bố sẽ từ mặt con trai nếu tôi cứ cố chấp. Tóm lại với điều kiện của tôi hoàn toàn lấy được cô vợ tốt hơn Hồng rất nhiều, vậy thì tội gì mà phải nhắm mắt đưa chân. Tôi biết những lo ngại của bố mẹ hoàn toàn có cơ sở. Song điều đó cũng không là gì vì tôi yêu Hồng thật lòng, sẽ rất đau khổ nếu phải chia tay cô ấy. 

Bố mẹ thấy tôi quyết tâm thì cũng đành phải chịu. Nhưng ông bà tuyên bố sau đám cưới sẽ tống ra ở riêng luôn và không cho Hồng về nhà thăm bố mẹ chồng. Thôi thì cũng tạm như vậy đã. Nhờ bố mẹ đồng ý mà đám cưới giữa tôi và Hồng diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên những khúc mắc, tranh cãi giữa mình và bố mẹ, tôi không nói cho Hiền biết vì sợ cô ấy tủi thân, lo lắng. Đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra ở căn hộ mà tôi thuê trước đám cưới. 

Tất nhiên Hồng đưa cả con gái về sống chung với hai vợ chồng. Sau khi dỗ con bé ngủ xong, chúng tôi mới có thể bắt đầu đêm tân hôn. Nói mọi người không tin, gần 2 năm yêu nhau tôi và Hồng chưa xảy ra chuyện ấy. Do cô ấy không chịu. Tôi vì tôn trọng và yêu Hồng nên đành đồng ý. Tân hôn dù không mấy cuồng nhiệt do Hiền ngượng ngùng xấu hổ quá nhưng tôi vẫn vui lắm. Vì từ đây Hồng đã trở thành người phụ nữ của mình.

Thời gian còn dài mà, chúng tôi còn nhiều đêm để tận hưởng những khoảnh khắc nồng nàn bên nhau. Nửa đêm tôi dậy uống nước. Lật chăn, trong ánh đèn mờ của chiếc đèn ngủ, tôi giật mình phát hiện 1 vết sẫm màu trên ga giường. Lấy điện thoại bật sáng soi cho rõ, tôi không thể tin nổi khi đó là 1 vết máu. Lay vợ dậy, tôi chỉ cho cô ấy xem rồi hỏi lý do. Nghe vợ thú nhận, lúc ấy tôi mới biết con gái Hồng thực ra là em gái của mình, do cha cô quan hệ bên ngoài mà có được.

Bị mẹ 'cấm vận' tống ra ở riêng vì lấy vợ có con riêng, sau đêm tân hôn tôi lật chăn ra phát hiện ra sự thật động trời của gia đình vợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mấy năm trước cha vợ tôi từng ra ngoài ‘ăn chả’ với thư ký của riêng mình, sau đó mọi chuyện cũng bị vợ phát hiện mà suýt tan vỡ. Tuy nhiên thời gian sau đó người phụ nữ kia mang một đứa bé gái tới nhà cùng tờ giấy xét nghiệm ADN chứng mình đứa bé này là con của cha vợ và dọa sẽ đưa chuyện này lên công ty phá hủy thanh danh sự nghiệp của ông nếu cha Hồng không nhận lại đứa trẻ. Để êm xuôi mọi chuyện, bảo vệ danh tiếng gia đình nên và vì đứa trẻ còn quá nhỏ nên Hồng đứng ra nhận nuôi em gái mình.

Đó là chuyện 5 năm trước, lúc ấy Hồng mới có 22 tuổi, vừa ra trường không lâu. Hồng chỉ nói qua rằng lúc trẻ mình từng lầm lỡ một lần, tôi cũng không đào sâu tìm hiểu vì đó là chuyện buồn Hồng: “Những người khác thấy em có con riêng lại cổ hủ trong chuyện ấy nên đều nhanh chóng đòi chia tay.”

Có mỗi anh là thật lòng yêu thương em, em hạnh phúc lắm”, Hồng nhào vào lòng tôi thủ thỉ. Vậy là tôi chính là người đàn ông đầu tiên của vợ. Về chuyện này tôi không nói cho bất kỳ ai biết, xem như là bí mật của hai vợ chồng trước khi con bé đủ 18 tuổi. Còn bên gia đình, tôi nghĩ chỉ cần cả hai thường xuyên về thăm ông bà thì cha mẹ tôi cũng sẽ dần nhìn ra điểm tốt của Hồng từ đó mà gỡ bỏ cấm vận. Hiện tại tôi cảm thấy mình là người đàn ông may mắn khi lấy được người vợ đoan chính, lương thiện và xinh đẹp như Hồng, cuộc sống hiện tại thật sự hạnh phúc đúng như điều tôi mong đợi.

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