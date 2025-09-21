Bị ép lấy con gái sếp tổng, tôi 'lật kèo' ngoạn mục và cái kết bất ngờ nhưng... cực ngọt

Tâm sự 21/09/2025 20:06

“Tôi thương con gái lắm, nó đòi thứ gì tôi cũng cho. Cậu lấy nó thì tôi đảm bảo cậu cả đời sống trong nhung lụa. Cậu chịu thiệt một lần nhưng sướng cả đời. Cậu đừng làm phật lòng tôi.”

Tôi làm việc trong một công ty sản xuất vật liệu xây dựng tư nhân. Gần đây, tôi được thăng chức làm giám đốc chi nhánh. Đến tuổi này, có được công việc ổn định, lấy được vợ hiền thì với tôi đã là đủ đầy rồi.

Sếp tổng có một cô con gái, một tháng trước là tiệc mừng sinh nhật của cô ấy. Tôi cũng được dịp tham gia. Chẳng ngờ, cô gái đó lại rất thích tôi, luôn miệng trò chuyện với tôi. Tôi lại chỉ là nhân viên của sếp, đương nhiên phải tìm cách để lấy lòng sếp. Tôi không ngại khen con gái sếp vừa giỏi vừa xinh, thông minh lại hiểu chuyện…

Nhưng cũng tại những lời hoa mỹ đó mà tôi tự hại thân mình. Con gái của sếp say mê tôi ra mặt. Cô ấy chủ động ghé sang văn phòng của tôi nhiều lần. Nhưng tôi không muốn làm mất lòng sếp, vẫn tử tế tiếp đãi cô ấy. Cô gái này cũng rất chủ động, dù biết tôi đã có gia đình cũng không ngại. Nhưng tôi đã có vợ, tôi cũng rất yêu cô ấy nên sẽ không phản bội vợ.

Tôi cứ nghĩ khi nói thật lòng mình như thế thì con gái của sếp sẽ tự rút lui. Nào ngờ, hôm sau sếp gặp tôi rồi đề nghị tôi ly hôn vợ để lấy con gái ông ấy. Khi nghe tôi từ chối thì ông ta giận dữ lên: 

Bị ép lấy con gái sếp tổng, tôi 'lật kèo' ngoạn mục và cái kết bất ngờ nhưng... cực ngọt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

“Tôi thương con gái lắm, nó đòi thứ gì tôi cũng cho. Cậu lấy nó thì tôi đảm bảo cậu cả đời sống trong nhung lụa. Cậu chịu thiệt một lần nhưng sướng cả đời. Cậu đừng làm phật lòng tôi.”

Suy nghĩ mãi không tìm ra cách, tôi đưa luôn vợ đến gặp gia đình sếp. Tôi hy vọng sau đó mọi người có thể ngồi lại nói chuyện với nhau. Đến khi gia đình gia đình thấy tôi đẩy vợ ngồi trên chiếc xe lăn thì ai cũng kinh ngạc nghẹn lời.

Tôi từ tốn kể lại cho họ nghe về lý do vì sao vợ mình tàn tật ngồi xe lăn. Tôi quen vợ từ khi còn trẻ nông nổi. Một lần đi đường, vì mải chơi game trên di động mà không kịp né chiếc xe tải đang lao tới. Vợ tôi là người kéo tôi ra, lãnh hậu quả phải mất hai chân cả đời. Tôi đã hứa với lòng phải có trách nhiệm và yêu thương cô ấy đến khi còn hơi thở cuối cùng.

Khi nghe thế, cả gia đình của sếp tôi đều rưng rưng nước mắt. Một lúc sau, sếp tôi vỗ vai khen tôi như vậy mới là đàn ông. Ông ấy còn nói rất tin tưởng vào tài năng của tôi nên muốn tôi làm con rể. Giờ không thể được thì ông ấy muốn tôi trở thành cánh tay đắc lực cùng ông ấy chèo chống công ty. Sếp tôi rất quý tôi và vợ, mong cả hai sẽ thường xuyên đến nhà ông chơi. Từ đó, con gái của sếp cũng không làm khó tôi nữa, trở thành bạn bè với gia đình tôi.

Từ đó, tôi không chỉ được sếp quý mến, trọng dụng mà còn có thể yên tâm chăm sóc, yêu thương người vợ hy sinh của mình.

Nghe tiếng nước xả trong nhà tắm lúc nửa đêm, tôi lén nhìn qua khe cửa thì bật khóc khi thấy hành động của chồng

Nghe tiếng nước xả trong nhà tắm lúc nửa đêm, tôi lén nhìn qua khe cửa thì bật khóc khi thấy hành động của chồng

Em thì mồ côi, cha mẹ chồng em lại già cả ở xa. Ban đầu, họ hàng bên chồng em bảo để em về quê chồng để chăm sóc nhưng anh ấy nhất định không chịu. Chồng em nói muốn ở bên chăm sóc vợ. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (22/9-23/9), 3 con giáp lên hương thành Đại Gia, tiền của chảy đầy về túi, phải mua thêm két sắt mà đựng, giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (22/9-23/9), 3 con giáp lên hương thành Đại Gia, tiền của chảy đầy về túi, phải mua thêm két sắt mà đựng, giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Thấy con gấu bông mẹ chồng đặt trên bàn, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Thấy con gấu bông mẹ chồng đặt trên bàn, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Trước khi qua, chồng đòi gặp mẹ và không chịu gặp vợ, biết được sự thật tôi đi thẳng về nhà mẹ đẻ

Trước khi qua, chồng đòi gặp mẹ và không chịu gặp vợ, biết được sự thật tôi đi thẳng về nhà mẹ đẻ

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, vận may bùng nổ, 3 con giáp trúng số độc đắc, đón vạn lượng vàng, công việc vững vàng, tài lộc phất phát

Sau ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, vận may bùng nổ, 3 con giáp trúng số độc đắc, đón vạn lượng vàng, công việc vững vàng, tài lộc phất phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Sau 5 năm chồng qua đời, tôi bỗng nhận được 1 tỷ do chính anh gửi rồi bàng hoàng trước sự thật đằng sau

Sau 5 năm chồng qua đời, tôi bỗng nhận được 1 tỷ do chính anh gửi rồi bàng hoàng trước sự thật đằng sau

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Tử vi tuần mới (22/9 – 28/9): 3 con giáp bỏ qua vận đen, tài vận rộng thênh thang, tiền kiếm được gấp bội, giàu có khó ai bằng

Tử vi tuần mới (22/9 – 28/9): 3 con giáp bỏ qua vận đen, tài vận rộng thênh thang, tiền kiếm được gấp bội, giàu có khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Thấy túi nilon màu đen cũ rách ở dưới đáy tủ, tôi lôi ra xem thì chết điếng với thứ bên trong

Thấy túi nilon màu đen cũ rách ở dưới đáy tủ, tôi lôi ra xem thì chết điếng với thứ bên trong

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Về nhà bạn trai ra mắt, gặp ngay người cũ của anh ta nấu nướng, tôi bình thản ngồi uống trà mà vẫn được khen nức nở

Về nhà bạn trai ra mắt, gặp ngay người cũ của anh ta nấu nướng, tôi bình thản ngồi uống trà mà vẫn được khen nức nở

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn thì tông cửa bỏ chạy khi nhìn thấy chú rể

Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn thì tông cửa bỏ chạy khi nhìn thấy chú rể

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Làm thủ tục ly hôn vợ khi bồ đã mang thai con trai, rôi lại chết nghẹn và trả giá đắt ngay sau đó

Làm thủ tục ly hôn vợ khi bồ đã mang thai con trai, rôi lại chết nghẹn và trả giá đắt ngay sau đó

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Cảnh sát phá cửa, phát hiện nam diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột tại nhà riêng

Cảnh sát phá cửa, phát hiện nam diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột tại nhà riêng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy con gấu bông mẹ chồng đặt trên bàn, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Thấy con gấu bông mẹ chồng đặt trên bàn, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Trước khi qua, chồng đòi gặp mẹ và không chịu gặp vợ, biết được sự thật tôi đi thẳng về nhà mẹ đẻ

Trước khi qua, chồng đòi gặp mẹ và không chịu gặp vợ, biết được sự thật tôi đi thẳng về nhà mẹ đẻ

Sau 5 năm chồng qua đời, tôi bỗng nhận được 1 tỷ do chính anh gửi rồi bàng hoàng trước sự thật đằng sau

Sau 5 năm chồng qua đời, tôi bỗng nhận được 1 tỷ do chính anh gửi rồi bàng hoàng trước sự thật đằng sau

Thấy túi nilon màu đen cũ rách ở dưới đáy tủ, tôi lôi ra xem thì chết điếng với thứ bên trong

Thấy túi nilon màu đen cũ rách ở dưới đáy tủ, tôi lôi ra xem thì chết điếng với thứ bên trong

Về nhà bạn trai ra mắt, gặp ngay người cũ của anh ta nấu nướng, tôi bình thản ngồi uống trà mà vẫn được khen nức nở

Về nhà bạn trai ra mắt, gặp ngay người cũ của anh ta nấu nướng, tôi bình thản ngồi uống trà mà vẫn được khen nức nở

Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn thì tông cửa bỏ chạy khi nhìn thấy chú rể

Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn thì tông cửa bỏ chạy khi nhìn thấy chú rể