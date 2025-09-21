Về đến nhà, tôi hoảng hồn khi thấy trần nhà bị khoét một lỗ, trên sàn còn đọng lại dấu vết bị đục khoét

Tâm sự 21/09/2025 19:34

Tôi sẵn sàng kiên nhẫn tìm cách dung hòa tính cách với chồng. Nhưng mọi chuyện đã đi quá giới hạn chịu đựng của tôi khi tôi biết Huy ngoại tình.

Tôi lấy chồng đã 3 năm, có một con gái chưa tròn 2 tuổi. Quả thật cuộc hôn nhân này khá chóng vánh. Lúc đó tôi đã 30 tuổi, gặp được Huy cũng đã 32 tuổi. Chúng tôi qua lại được vài tháng thì quyết định kết hôn. Tôi không yêu Huy nhiều nhưng vì bị bố mẹ thúc giục lấy chồng nên cứ muốn cưới chồng cho xong. Nào ngờ đây là quyết định sai lầm nhất trong đời tôi. 

Sau khi lấy nhau tôi mới phát hiện Huy là người đàn ông gia trưởng, đặc biệt là trong chuyện tiền bạc. Anh luôn quản tôi tiêu xài thế nào, tiền bạc trong nhà đều phải do anh giữ. Ban đầu tôi cũng không muốn tranh cãi với chồng, nhưng anh ngày một quá đáng khiến tôi thấy mệt mỏi. Đến cả việc tôi đem tiền về biếu mẹ ốm anh cũng tính toán khiến tôi thật sự tức giận.

Tôi từng nghĩ đã lấy chồng rồi thì không ly hôn. Vì trước khi tôi nhận ra mình sai lầm, tôi đã sinh con. Tôi cố gắng giữ một mái nhà cho bản thân, cho con gái của mình. Tôi sẵn sàng kiên nhẫn tìm cách dung hòa tính cách với chồng. Nhưng mọi chuyện đã đi quá giới hạn chịu đựng của tôi khi tôi biết Huy ngoại tình. Tôi luôn nhớ khoảnh khắc tôi biết Huy mua chiếc túi mấy triệu cho cô nhân tình nhưng anh lại chưa từng mua một món đồ mấy trăm cho tôi.  

Về đến nhà, tôi hoảng hồn khi thấy trần nhà bị khoét một lỗ, trên sàn còn đọng lại dấu vết bị đục khoét - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sự phản bội của chồng khiến tôi cắt đứt hết hy vọng níu giữ cuộc hôn nhân này. Tôi quyết định viết đơn ly hôn rồi gửi cho chồng. Ban đầu Huy không đồng ý, anh còn xin tôi tha thứ. Nhưng tôi kiên quyết gửi đơn ly hôn, tôi nghĩ trước sau gì Huy cũng đồng ý.

Hôm đó tôi đưa sang con nhà ngoại về. Vào đến nhà tôi chết sững khi thấy trần nhà bị bị khoét một lỗ, trên sàn còn đọng lại dấu vết bị đục khoét. Tôi thấy kì lạ vì không thể là trộm, vì đồ đạt trong nhà không bị xáo trộn, chỉ có trần nhà bị như thế. Sau đó tôi mở camera lên để xem chuyện gì đã xảy ra thì chết lặng khi thấy một bóng dáng.

Trong đoạn camera, tôi thấy chồng trở về nhà sau nhiều ngày bỏ theo nhân tình. Anh bắc cái thang leo lên trần nhà, sau đó anh lấy xuống một cái túi đen. Tôi thấy chồng lấy vòng vàng, tiền giấy ra đếm lại. Hóa ra trước khi lấy tôi, anh không muốn tài sản của mình gộp chung vào thành tài sản chung với tôi nên quyết định giấu tiền và vàng trên trần nhà. Sau khi tôi quyết ly hôn thì anh lén về nhà để lấy.

Anh lại không ngờ tôi lại thấy tất cả. Vì tôi phải ra ngoài kiếm tiền nên tìm người quen giữ con gái còn quá nhỏ. Để tiện trông nom con khi ở xa, tôi đã lắp camera trong nhà. Tôi cay đắng vô cùng khi bản thân lại có một người chồng cạn tình cạn nghĩa như thế. Nhưng thôi có như thế thì tôi mới có thể dứt khoát ly hôn chồng để bắt đầu cuộc sống mới.

Trở về nhà vào buổi trưa, thấy vợ xách hai hộp cơm chạy xe ra ngoài, tôi lén đi theo thì bắt gặp cảnh tượng bất ngờ

Trở về nhà vào buổi trưa, thấy vợ xách hai hộp cơm chạy xe ra ngoài, tôi lén đi theo thì bắt gặp cảnh tượng bất ngờ

Tiền bạc chi tiêu trong nhà tôi luôn đưa cho vợ đủ, có khi dư để vợ thấy cần gì thì mua. Thậm chí tôi còn đưa thêm tiền để vợ mua quần áo, một lần 5 – 6 triệu tôi cũng thấy bình thường. Tôi muốn cô ấy thấy thoải mái khi ở nhà chăm sóc gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (22/9-23/9), 3 con giáp lên hương thành Đại Gia, tiền của chảy đầy về túi, phải mua thêm két sắt mà đựng, giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (22/9-23/9), 3 con giáp lên hương thành Đại Gia, tiền của chảy đầy về túi, phải mua thêm két sắt mà đựng, giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Thấy con gấu bông mẹ chồng đặt trên bàn, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Thấy con gấu bông mẹ chồng đặt trên bàn, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Trước khi qua, chồng đòi gặp mẹ và không chịu gặp vợ, biết được sự thật tôi đi thẳng về nhà mẹ đẻ

Trước khi qua, chồng đòi gặp mẹ và không chịu gặp vợ, biết được sự thật tôi đi thẳng về nhà mẹ đẻ

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, vận may bùng nổ, 3 con giáp trúng số độc đắc, đón vạn lượng vàng, công việc vững vàng, tài lộc phất phát

Sau ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, vận may bùng nổ, 3 con giáp trúng số độc đắc, đón vạn lượng vàng, công việc vững vàng, tài lộc phất phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Sau 5 năm chồng qua đời, tôi bỗng nhận được 1 tỷ do chính anh gửi rồi bàng hoàng trước sự thật đằng sau

Sau 5 năm chồng qua đời, tôi bỗng nhận được 1 tỷ do chính anh gửi rồi bàng hoàng trước sự thật đằng sau

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Tử vi tuần mới (22/9 – 28/9): 3 con giáp bỏ qua vận đen, tài vận rộng thênh thang, tiền kiếm được gấp bội, giàu có khó ai bằng

Tử vi tuần mới (22/9 – 28/9): 3 con giáp bỏ qua vận đen, tài vận rộng thênh thang, tiền kiếm được gấp bội, giàu có khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Thấy túi nilon màu đen cũ rách ở dưới đáy tủ, tôi lôi ra xem thì chết điếng với thứ bên trong

Thấy túi nilon màu đen cũ rách ở dưới đáy tủ, tôi lôi ra xem thì chết điếng với thứ bên trong

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Về nhà bạn trai ra mắt, gặp ngay người cũ của anh ta nấu nướng, tôi bình thản ngồi uống trà mà vẫn được khen nức nở

Về nhà bạn trai ra mắt, gặp ngay người cũ của anh ta nấu nướng, tôi bình thản ngồi uống trà mà vẫn được khen nức nở

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn thì tông cửa bỏ chạy khi nhìn thấy chú rể

Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn thì tông cửa bỏ chạy khi nhìn thấy chú rể

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Làm thủ tục ly hôn vợ khi bồ đã mang thai con trai, rôi lại chết nghẹn và trả giá đắt ngay sau đó

Làm thủ tục ly hôn vợ khi bồ đã mang thai con trai, rôi lại chết nghẹn và trả giá đắt ngay sau đó

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Cảnh sát phá cửa, phát hiện nam diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột tại nhà riêng

Cảnh sát phá cửa, phát hiện nam diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột tại nhà riêng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy con gấu bông mẹ chồng đặt trên bàn, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Thấy con gấu bông mẹ chồng đặt trên bàn, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Trước khi qua, chồng đòi gặp mẹ và không chịu gặp vợ, biết được sự thật tôi đi thẳng về nhà mẹ đẻ

Trước khi qua, chồng đòi gặp mẹ và không chịu gặp vợ, biết được sự thật tôi đi thẳng về nhà mẹ đẻ

Sau 5 năm chồng qua đời, tôi bỗng nhận được 1 tỷ do chính anh gửi rồi bàng hoàng trước sự thật đằng sau

Sau 5 năm chồng qua đời, tôi bỗng nhận được 1 tỷ do chính anh gửi rồi bàng hoàng trước sự thật đằng sau

Thấy túi nilon màu đen cũ rách ở dưới đáy tủ, tôi lôi ra xem thì chết điếng với thứ bên trong

Thấy túi nilon màu đen cũ rách ở dưới đáy tủ, tôi lôi ra xem thì chết điếng với thứ bên trong

Về nhà bạn trai ra mắt, gặp ngay người cũ của anh ta nấu nướng, tôi bình thản ngồi uống trà mà vẫn được khen nức nở

Về nhà bạn trai ra mắt, gặp ngay người cũ của anh ta nấu nướng, tôi bình thản ngồi uống trà mà vẫn được khen nức nở

Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn thì tông cửa bỏ chạy khi nhìn thấy chú rể

Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn thì tông cửa bỏ chạy khi nhìn thấy chú rể