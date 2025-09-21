Trở về nhà vào buổi trưa, thấy vợ xách hai hộp cơm chạy xe ra ngoài, tôi lén đi theo thì bắt gặp cảnh tượng bất ngờ

Tâm sự 21/09/2025 19:09

Tiền bạc chi tiêu trong nhà tôi luôn đưa cho vợ đủ, có khi dư để vợ thấy cần gì thì mua. Thậm chí tôi còn đưa thêm tiền để vợ mua quần áo, một lần 5 – 6 triệu tôi cũng thấy bình thường. Tôi muốn cô ấy thấy thoải mái khi ở nhà chăm sóc gia đình.

Vợ của tôi từng có một đời chồng nhưng không có con chung. Tôi thương vợ thật lòng nên không để tâm gì chuyện này. Từ ngày biết về vợ tôi, mẹ tôi cũng không chê bai gì, nên khi chúng tôi lấy nhau thì gia đình càng thêm đông vui.

Từ khi lấy tôi thì vợ chỉ ở nhà lo chuyện cơm nước, chăm sóc mẹ chồng. Dù mẹ tôi bị bệnh, đi đứng khó khăn nhưng bà vẫn có thể tự vệ sinh cá nhân. Có vợ tôi ở nhà trông coi thì tôi cũng an tâm hơn. Vì tôi kiếm tiền cũng kha khá nên có thể một mình lo cho cả gia đình. 

Tiền bạc chi tiêu trong nhà tôi luôn đưa cho vợ đủ, có khi dư để vợ thấy cần gì thì mua. Thậm chí tôi còn đưa thêm tiền để vợ mua quần áo, một lần 5 – 6 triệu tôi cũng thấy bình thường. Tôi muốn cô ấy thấy thoải mái khi ở nhà chăm sóc gia đình.

Nhưng khi tôi để ý thì không thấy cô ấy đem về nhà bộ quần áo mới nào. Không chỉ vậy, tôi còn phát hiện ra sáng nào vợ cũng mua đồ ăn đầy ắp nhưng bữa ăn nào trong nhà cũng chẳng có gì mới. Một hôm, tôi để ý vợ đi chợ về xách nhiều đồ lắm, tôi định đi tới giúp cô ấy. Nhưng vợ tôi vội né sang một bên, tiến thẳng vào trong bếp. 

Trở về nhà vào buổi trưa, thấy vợ xách hai hộp cơm chạy xe ra ngoài, tôi lén đi theo thì bắt gặp cảnh tượng bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi có linh cảm vợ đang giấu mình điều gì đó. Tôi đi đến tủ lạnh xem thì thấy có rất nhiều đồ ăn, nhưng sao bữa cơm chẳng bao giờ có những món này? Tôi hỏi mẹ dạo này ăn uống sao thì bà nói vẫn chỉ có mấy món quen thuộc. Tôi thấy rất kì lạ.

Cho đến một hôm tôi bất ngờ về nhà vào buổi trưa. Chưa đi đến nhà thì tôi thấy vợ xách hai hộp cơm, chạy xe ra ngoài. Tôi bèn len lén đi theo vợ thì bắt gặp cảnh tưởng bất ngờ. Vợ tôi rẽ vào một căn phòng trọ gần nhà tôi. Có một người đàn ông ra nhận cơm của vợ tôi, tôi bàng hoàng khi nhận ra đó là chồng cũ của cô ấy.

Vợ tôi quay lại nhìn thì hoảng hốt khi thấy tôi. Tôi đợi vợ về tới nhà mới nói chuyện. Cô ấy cúi mặt nói chồng cũ liên lạc lại thở than không có tiền, không có cái ăn. Thế là vô ấy hằng ngày nấu ăn đem đến cho gã ta. Cô ấy nói chỉ đi đưa cơm vào buổi trưa. Mẹ chồng tôi đi đứng khó khăn nên cũng không biết chuyện này.

Tôi nghe chuyện vợ và chồng cũ mà lửa giận bùng trong người. Dù là vợ tôi thương cảm người gặp khó khăn, nhưng đó là chồng cũ của cô ấy, tôi khó mà chấp nhận được. Huống hồ, cô ấy toàn nấu những món ngon cho gã ta. Tôi liền nghĩ có lẽ vợ vẫn còn tình cảm với chồng cũ. Giờ tôi phải làm sao đây?

Đến nhà người yêu chơi nhưng không báo trước, tôi chết sững nghe thấy giọng nhân vậy này vang lên từ phòng ngủ

Đến nhà người yêu chơi nhưng không báo trước, tôi chết sững nghe thấy giọng nhân vậy này vang lên từ phòng ngủ

Đến một lần tôi đến nhà người yêu chơi nhưng không báo trước. Tôi có chìa khóa nhà của anh nên có thể vào được dễ dàng. Khi bước vào nhà, tôi chết sững nghe thấy giọng phụ nữ vang lên từ phòng ngủ. Trong lòng tôi như có lửa đốt, linh tính không lành.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (22/9-23/9), 3 con giáp lên hương thành Đại Gia, tiền của chảy đầy về túi, phải mua thêm két sắt mà đựng, giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (22/9-23/9), 3 con giáp lên hương thành Đại Gia, tiền của chảy đầy về túi, phải mua thêm két sắt mà đựng, giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Thấy con gấu bông mẹ chồng đặt trên bàn, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Thấy con gấu bông mẹ chồng đặt trên bàn, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Trước khi qua, chồng đòi gặp mẹ và không chịu gặp vợ, biết được sự thật tôi đi thẳng về nhà mẹ đẻ

Trước khi qua, chồng đòi gặp mẹ và không chịu gặp vợ, biết được sự thật tôi đi thẳng về nhà mẹ đẻ

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, vận may bùng nổ, 3 con giáp trúng số độc đắc, đón vạn lượng vàng, công việc vững vàng, tài lộc phất phát

Sau ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, vận may bùng nổ, 3 con giáp trúng số độc đắc, đón vạn lượng vàng, công việc vững vàng, tài lộc phất phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Sau 5 năm chồng qua đời, tôi bỗng nhận được 1 tỷ do chính anh gửi rồi bàng hoàng trước sự thật đằng sau

Sau 5 năm chồng qua đời, tôi bỗng nhận được 1 tỷ do chính anh gửi rồi bàng hoàng trước sự thật đằng sau

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Tử vi tuần mới (22/9 – 28/9): 3 con giáp bỏ qua vận đen, tài vận rộng thênh thang, tiền kiếm được gấp bội, giàu có khó ai bằng

Tử vi tuần mới (22/9 – 28/9): 3 con giáp bỏ qua vận đen, tài vận rộng thênh thang, tiền kiếm được gấp bội, giàu có khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Thấy túi nilon màu đen cũ rách ở dưới đáy tủ, tôi lôi ra xem thì chết điếng với thứ bên trong

Thấy túi nilon màu đen cũ rách ở dưới đáy tủ, tôi lôi ra xem thì chết điếng với thứ bên trong

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Về nhà bạn trai ra mắt, gặp ngay người cũ của anh ta nấu nướng, tôi bình thản ngồi uống trà mà vẫn được khen nức nở

Về nhà bạn trai ra mắt, gặp ngay người cũ của anh ta nấu nướng, tôi bình thản ngồi uống trà mà vẫn được khen nức nở

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn thì tông cửa bỏ chạy khi nhìn thấy chú rể

Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn thì tông cửa bỏ chạy khi nhìn thấy chú rể

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Làm thủ tục ly hôn vợ khi bồ đã mang thai con trai, rôi lại chết nghẹn và trả giá đắt ngay sau đó

Làm thủ tục ly hôn vợ khi bồ đã mang thai con trai, rôi lại chết nghẹn và trả giá đắt ngay sau đó

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Cảnh sát phá cửa, phát hiện nam diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột tại nhà riêng

Cảnh sát phá cửa, phát hiện nam diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột tại nhà riêng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy con gấu bông mẹ chồng đặt trên bàn, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Thấy con gấu bông mẹ chồng đặt trên bàn, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Trước khi qua, chồng đòi gặp mẹ và không chịu gặp vợ, biết được sự thật tôi đi thẳng về nhà mẹ đẻ

Trước khi qua, chồng đòi gặp mẹ và không chịu gặp vợ, biết được sự thật tôi đi thẳng về nhà mẹ đẻ

Sau 5 năm chồng qua đời, tôi bỗng nhận được 1 tỷ do chính anh gửi rồi bàng hoàng trước sự thật đằng sau

Sau 5 năm chồng qua đời, tôi bỗng nhận được 1 tỷ do chính anh gửi rồi bàng hoàng trước sự thật đằng sau

Thấy túi nilon màu đen cũ rách ở dưới đáy tủ, tôi lôi ra xem thì chết điếng với thứ bên trong

Thấy túi nilon màu đen cũ rách ở dưới đáy tủ, tôi lôi ra xem thì chết điếng với thứ bên trong

Về nhà bạn trai ra mắt, gặp ngay người cũ của anh ta nấu nướng, tôi bình thản ngồi uống trà mà vẫn được khen nức nở

Về nhà bạn trai ra mắt, gặp ngay người cũ của anh ta nấu nướng, tôi bình thản ngồi uống trà mà vẫn được khen nức nở

Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn thì tông cửa bỏ chạy khi nhìn thấy chú rể

Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn thì tông cửa bỏ chạy khi nhìn thấy chú rể