Nghe tiếng nước xả trong nhà tắm lúc nửa đêm, tôi lén nhìn qua khe cửa thì bật khóc khi thấy hành động của chồng

Tâm sự 21/09/2025 20:03

Em thì mồ côi, cha mẹ chồng em lại già cả ở xa. Ban đầu, họ hàng bên chồng em bảo để em về quê chồng để chăm sóc nhưng anh ấy nhất định không chịu. Chồng em nói muốn ở bên chăm sóc vợ. 

Em với chồng lấy nhau khi cả hai mới 20, vì tụi em lỡ dại có thai. Ai cũng lắc đầu ngao ngán khi chúng em còn quá trẻ đã kết hôn. Họ cho rằng chồng em tuổi này làm gì biết lo cho vợ con. Nhưng em với chồng yêu nhau từ thời còn đi học, em rất tin tưởng chồng. Dù chúng em còn nhiều thiếu sót nhưng cả hai luôn cố gắng vì mái ấm nhỏ này.

Sức khỏe của em vốn yếu đuối, khi có thai lại càng mệt mỏi. Từ ngày có thai thì em cũng nghỉ việc ở nhà, hạn chế vận động để dưỡng thai. Em cũng đắn đo lắm vì cả hai vợ chồng đi làm thì kinh tế sẽ ổn định hơn. Nhưng vì đứa con trong bụng, chúng em đành chấp nhận vậy. 

Từ khi em có thai phải ở nhà, chồng em vừa đi làm vừa chăm lo cho vợ bầu. Trước khi đi làm, chồng em sẽ nấu sẵn đồ ăn cho vợ. Sau khi đi làm về, anh ấy sẽ lau dọn nhà cửa, không để em một mình làm. Không chỉ vậy, chồng em còn nhận thêm việc để kiếm thêm tiền. Bởi thế từ ngày em mang thai, chồng em ốm đi hẳn. Em nhìn chồng mà xót hết ruột gan. Nhưng chồng em chẳng bao giờ than thở, anh ấy còn nói đàn ông làm thế này chẳng xi nhê gì.

Nghe tiếng nước xả trong nhà tắm lúc nửa đêm, tôi lén nhìn qua khe cửa thì bật khóc khi thấy hành động của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Em phải sinh mổ nên việc đi đứng sau sinh hơi khó khăn. Khổ nỗi vợ chồng em chẳng có ai giúp đỡ. Em thì mồ côi, cha mẹ chồng em lại già cả ở xa. Ban đầu, họ hàng bên chồng em bảo để em về quê chồng để chăm sóc nhưng anh ấy nhất định không chịu. Chồng em nói muốn ở bên chăm sóc vợ. 

Từ ngày em sinh con thì chồng lại càng vất vả hơn. Nhưng chồng em vẫn lo từng bữa ăn cho em, quan tâm đến em với con từng chút. Em cũng cố đi lại để phụ giúp việc nhà. Nhưng cứ thấy em lồm cồm dậy là chồng lại cản không cho làm việc nhà.

Đến một hôm, em giật mình giữa đêm khuya vì nghe tiếng nước xả trong nhà tắm. Em mơ màng cố gắng ngồi dậy đi xem có chuyện gì. Không ngờ, đứng trước cửa nhà tắm, em thấy chồng đang ngồi xỏm giặt tã cho con và quần lót cho em. Em thấy thế nói chồng đi ngủ đi để em làm được rồi. Nhưng anh ấy cứ một mực:

“Anh làm việc xong khó ngủ nên làm luôn, em cứ nghỉ ngơi đi đừng nghĩ nhiều”.

Phụ nữ sau sinh vốn nhạy cảm, thấy chồng làm thế, nghe chồng nói thế mà nước mắt em cứ chảy, em bưng mặt khóc. Em thương chồng mình quá, anh ấy khổ vì em với con quá. Em nghĩ hay là về quê chồng ở một thời gian để chồng còn có thời gian nghỉ ngơi, không phải vất vả thế này nữa?

Chết sững khi thấy chồng đang bế con đứng đợi trước khách sạn, hành động sau đó khiến tôi sốc ngất

Chết sững khi thấy chồng đang bế con đứng đợi trước khách sạn, hành động sau đó khiến tôi sốc ngất

Tôi từng thấy ông ta ghê tởm nhưng vì chồng con nên tôi ráng giữ công việc này. Nhưng giờ thì tôi ghê tởm chính mình. Người đàn ông kia nói chỉ cần tôi chịu làm nhân tình cho ông ta một tháng thì sẽ đưa tiền để chồng tôi chữa bệnh. Tôi gật đầu. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (22/9-23/9), 3 con giáp lên hương thành Đại Gia, tiền của chảy đầy về túi, phải mua thêm két sắt mà đựng, giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (22/9-23/9), 3 con giáp lên hương thành Đại Gia, tiền của chảy đầy về túi, phải mua thêm két sắt mà đựng, giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Thấy con gấu bông mẹ chồng đặt trên bàn, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Thấy con gấu bông mẹ chồng đặt trên bàn, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Trước khi qua, chồng đòi gặp mẹ và không chịu gặp vợ, biết được sự thật tôi đi thẳng về nhà mẹ đẻ

Trước khi qua, chồng đòi gặp mẹ và không chịu gặp vợ, biết được sự thật tôi đi thẳng về nhà mẹ đẻ

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, vận may bùng nổ, 3 con giáp trúng số độc đắc, đón vạn lượng vàng, công việc vững vàng, tài lộc phất phát

Sau ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, vận may bùng nổ, 3 con giáp trúng số độc đắc, đón vạn lượng vàng, công việc vững vàng, tài lộc phất phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Sau 5 năm chồng qua đời, tôi bỗng nhận được 1 tỷ do chính anh gửi rồi bàng hoàng trước sự thật đằng sau

Sau 5 năm chồng qua đời, tôi bỗng nhận được 1 tỷ do chính anh gửi rồi bàng hoàng trước sự thật đằng sau

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Tử vi tuần mới (22/9 – 28/9): 3 con giáp bỏ qua vận đen, tài vận rộng thênh thang, tiền kiếm được gấp bội, giàu có khó ai bằng

Tử vi tuần mới (22/9 – 28/9): 3 con giáp bỏ qua vận đen, tài vận rộng thênh thang, tiền kiếm được gấp bội, giàu có khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Thấy túi nilon màu đen cũ rách ở dưới đáy tủ, tôi lôi ra xem thì chết điếng với thứ bên trong

Thấy túi nilon màu đen cũ rách ở dưới đáy tủ, tôi lôi ra xem thì chết điếng với thứ bên trong

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Về nhà bạn trai ra mắt, gặp ngay người cũ của anh ta nấu nướng, tôi bình thản ngồi uống trà mà vẫn được khen nức nở

Về nhà bạn trai ra mắt, gặp ngay người cũ của anh ta nấu nướng, tôi bình thản ngồi uống trà mà vẫn được khen nức nở

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn thì tông cửa bỏ chạy khi nhìn thấy chú rể

Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn thì tông cửa bỏ chạy khi nhìn thấy chú rể

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Làm thủ tục ly hôn vợ khi bồ đã mang thai con trai, rôi lại chết nghẹn và trả giá đắt ngay sau đó

Làm thủ tục ly hôn vợ khi bồ đã mang thai con trai, rôi lại chết nghẹn và trả giá đắt ngay sau đó

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Cảnh sát phá cửa, phát hiện nam diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột tại nhà riêng

Cảnh sát phá cửa, phát hiện nam diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột tại nhà riêng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy con gấu bông mẹ chồng đặt trên bàn, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Thấy con gấu bông mẹ chồng đặt trên bàn, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Trước khi qua, chồng đòi gặp mẹ và không chịu gặp vợ, biết được sự thật tôi đi thẳng về nhà mẹ đẻ

Trước khi qua, chồng đòi gặp mẹ và không chịu gặp vợ, biết được sự thật tôi đi thẳng về nhà mẹ đẻ

Sau 5 năm chồng qua đời, tôi bỗng nhận được 1 tỷ do chính anh gửi rồi bàng hoàng trước sự thật đằng sau

Sau 5 năm chồng qua đời, tôi bỗng nhận được 1 tỷ do chính anh gửi rồi bàng hoàng trước sự thật đằng sau

Thấy túi nilon màu đen cũ rách ở dưới đáy tủ, tôi lôi ra xem thì chết điếng với thứ bên trong

Thấy túi nilon màu đen cũ rách ở dưới đáy tủ, tôi lôi ra xem thì chết điếng với thứ bên trong

Về nhà bạn trai ra mắt, gặp ngay người cũ của anh ta nấu nướng, tôi bình thản ngồi uống trà mà vẫn được khen nức nở

Về nhà bạn trai ra mắt, gặp ngay người cũ của anh ta nấu nướng, tôi bình thản ngồi uống trà mà vẫn được khen nức nở

Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn thì tông cửa bỏ chạy khi nhìn thấy chú rể

Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn thì tông cửa bỏ chạy khi nhìn thấy chú rể