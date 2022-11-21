Bị bạn trai phản bội, tôi 'âm mưu' cưới bạn thân tình cũ để rồi đêm tân hôn, tôi vỡ òa hạnh phúc khi nhìn thấy dòng chữ được xăm trên ngực anh

Tâm sự 21/11/2022 05:55

Sau một nụ hôn nồng nàn, Quân đưa tay cởi chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người. Khi phần thân trên trần trụi của anh lộ ra, tôi ngơ ngẩn nhìn...

Yêu nhau 5 năm, tôi bị Khánh phản bội phũ phàng. Chúng tôi bằng tuổi nhau, lúc chia tay thì anh ta chê tôi già xấu, anh ta phải lấy một cô nàng trẻ trung xinh đẹp và ngọt ngào mới xứng đáng.

Vừa chia tay được một tuần, Khánh đã đăng ảnh bạn gái mới rình rang trên Facebook. Tôi uất ức và đau đớn nhưng cũng chỉ đành nhìn mà bất lực. Giữa lúc tôi đang đau khổ và buồn bã ấy thì nhận được tin nhắn từ một người không thể ngờ. Người đó là Quân, bạn thân của Khánh.

Bị bạn trai phản bội, tôi 'âm mưu' cưới bạn thân tình cũ để rồi đêm tân hôn, tôi vỡ òa hạnh phúc khi nhìn thấy dòng chữ được xăm trên ngực anh - Ảnh 1

Quân thăm hỏi trò chuyện với tôi như thể hai đứa đã thân thiết, trong khi trước đó tôi không mấy liên lạc qua lại với anh. Chúng tôi chỉ gặp nhau trong các buổi tụ họp chung luôn có mặt Khánh. “Anh biết em buồn nên muốn động viên một chút mà thôi…”, Quân trả lời như vậy khi tôi hỏi.

Dù tôi khá ngạc nhiên về sự nhiệt tình của Quân nhưng lúc ấy tôi đang buồn khổ, rất cần người trút bầu tâm sự. Lúc ấy tôi cũng mới biết Quân vừa bị bạn gái phản bội. Hai người đồng bệnh tương lân lại càng có nhiều chuyện để nói và thấu hiểu. Để rồi chỉ sau đúng 2 tháng kể từ ngày quân nhắn tin liên lạc với tôi anh đột ngột cầu hôn tôi. 

Tôi không suy nghĩ nhiều lập tức gật đầu đồng ý. Về phần con người anh, trước nay cũng từng nghe Khánh kể chuyện thì thấy anh là người đàn ông có chuẩn mực, tôi không cần phải quá đề phòng hay lo lắng.

Bị bạn trai phản bội, tôi 'âm mưu' cưới bạn thân tình cũ để rồi đêm tân hôn, tôi vỡ òa hạnh phúc khi nhìn thấy dòng chữ được xăm trên ngực anh - Ảnh 2

Tôi và Quân đột nhiên làm đám cưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả bạn bè, người quen xung quanh. Thậm chí mọi người còn cho rằng tôi phản bội Khánh yêu bạn thân của anh ta. Khánh sợ tôi khui ra chuyện anh ta ngoại tình nên đã chủ động viết trên Facebook đính chính thông tin. 

Đêm tân hôn tôi và Quân mới chính thức xảy ra quan hệ, cũng bởi thời gian làm quen tìm hiểu quá ngắn. Dù chẳng phải là cô gái ngây thơ ngờ nghệch nữa nhưng tôi cũng rất hồi hộp và lo lắng. Tuy nhiên Quân thật sự là người đàn ông ấm áp và dịu dàng. Anh rất biết cách nói chuyện và an ủi khiến tôi thoải mái. 

Sau một nụ hôn nồng nàn, Quân đưa tay cởi chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người. Khi phần thân trên trần trụi của anh lộ ra, tôi ngơ ngẩn nhìn hình xăm nhỏ dài uốn lượn đầy nghệ thuật ở phần ngực anh. Đó là một dòng chữ, chính là tên của tôi!

Bị bạn trai phản bội, tôi 'âm mưu' cưới bạn thân tình cũ để rồi đêm tân hôn, tôi vỡ òa hạnh phúc khi nhìn thấy dòng chữ được xăm trên ngực anh - Ảnh 3

Tôi càng thẫn thờ biết được Quân đã yêu thầm tôi từ lâu. "Lúc đó em và Khánh còn chưa chính thức xác định quan hệ nhưng khi ấy anh chỉ là một gã đàn ông nghèo hèn xấu xí, chẳng có gì trong tay. Anh thua kém Khánh một trời một vực, em thì xinh đẹp và đáng yêu như thế…", anh thủ thỉ bên tai tôi.

Vậy là những năm qua anh vẫn dõi theo tôi, đồng thời không ngừng phấn đấu xây dựng sự nghiệp để có được những thứ như ngày hôm nay. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Cứ ngỡ đây là một cuộc hôn nhân vá víu, ai ngờ chồng lại si tình và chân thành với tôi đến vậy. Bị Khánh bỏ và lấy được người đàn ông như Quân, tôi thực sự quá may mắn!

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Tôi choáng váng khi thấy thứ nằm trong gầm giường. Sau đó mẹ chồng cô khóc lóc cầu xin đừng ly hôn với con trai bà, bà cũng thành thật nói hết mọi chuyện cho tôi biết.

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