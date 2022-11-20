Đêm tân hôn bị chồng lạnh nhạt, tủi thân mách mẹ chồng, bà lẳng lặng chỉ tay xuống gầm giường cho tôi xem bí mật khiến tôi 'tá hỏa'

Tâm sự 20/11/2022 13:43

Tôi choáng váng khi thấy thứ nằm trong gầm giường. Sau đó mẹ chồng cô khóc lóc cầu xin đừng ly hôn với con trai bà, bà cũng thành thật nói hết mọi chuyện cho tôi biết.

Tiểu Ngọc và chồng quen biết nhau qua người nhà giới thiệu, mặc dù buổi xem mắt diễn ra trong bầu không khí ngượng ngùng, nhưng Tiểu Ngọc lại bị thu hút bởi cách giao tiếp nhẹ nhàng và phong thái lịch thiệp của chàng trai trẻ. Vì vậy cô chủ động bắt chuyện nhiều hơn, sau buổi xem mắt cả hai vẫn giữ liên lạc và thường xuyên hẹn nhau đi ăn uống.

Lâu dần cả hai nảy sinh tình cảm với nhau, sau 6 tháng hẹn hò, cả hai dự định sẽ tiến tới hôn nhân. Bố mẹ Tiểu Ngọc ban đầu không quá ưng ý với cậu con rể này, vì thu nhập của anh chỉ ở mức trung bình khá. Nhưng vì ông bà thông gia tuyên bố nếu hai đứa cưới nhau sẽ cho 2 vợ chồng 1 căn chung cư, lại đưa thêm sính lễ hậu hĩnh.

Cộng thêm việc Tiểu Ngọc cương quyết muốn lấy nên bố mẹ cô đành nhượng bộ. Vì thế hai gia đình nhanh chóng chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới cho các con.

Đêm tân hôn bị chồng lạnh nhạt, tủi thân mách mẹ chồng, bà lẳng lặng chỉ tay xuống gầm giường cho tôi xem bí mật khiến tôi 'tá hỏa' - Ảnh 1

Sau khi kết thúc đám cưới, Tiểu Ngọc theo chồng về căn nhà hộ mà bố mẹ chồng đã mua sẵn làm quà mừng cưới 2 con. Nhưng sau khi chồng cô tắm xong lại quay sang dỗ dành cô rằng mấy hôm vừa rồi vất vả rồi nên đi nghỉ sớm đi. Nói xong chồng cô ôm gối quay lưng về phía cô rồi đi ngủ ngay lập tức. Tiểu Ngọc ban đầu nghĩ rằng chồng mình quá mệt nên ngủ thiếp đi.

Tuy nhiên, những ngày tiếp theo đó, chồng cô luôn tìm cách tránh né và tỏ ra không hề mặn mà gì chuyện vợ chồng. Tiểu Ngọc nghi ngờ rằng chồng có nhân tình bên ngoài nên lo lắng mãi không thôi.

Tiểu Ngọc vô cùng buồn bã không biết tâm sự chuyện này với ai, may mắn hôm đó mẹ chồng mang đồ sang tẩm bổ cho con dâu. Thấy Tiểu Ngọc ủ rũ mãi không thôi, bà mới gặng hỏi xem có chuyện gì. Thấy mẹ thật lòng quan tâm, Tiểu Ngọc ngay lập tức kể hết điều bất thường của chồng, cô còn tủi thân mà mách với mẹ chồng rằng có khi chồng có nhân tình bên ngoài.

Đêm tân hôn bị chồng lạnh nhạt, tủi thân mách mẹ chồng, bà lẳng lặng chỉ tay xuống gầm giường cho tôi xem bí mật khiến tôi 'tá hỏa' - Ảnh 2

Mẹ chồng Tiểu Ngọc nhìn con dâu như vậy thì trầm ngâm hồi lâu. Bà không nói gì chỉ lẳng lặng đứng dậy, sau đó kéo tay con dâu vào phòng ngủ của hai vợ chồng và chỉ xuống gầm giường. Bấy giờ bà mới nói rằng: "Con tự xem đi".

Bên trong không có gì ngoài mấy chồng sách báo tạp chí của chồng cô, tuy nhiên sau khi nhìn kỹ lại những cuốn sách và tạp chí của chồng. Tiểu Ngọc bàng hoàng phát hiện ra, toàn bộ số sách và tạp chí này đều liên quan đến đồng tính nam. Sau đó mẹ chồng cô khóc lóc cầu xin Tiểu Ngọc đừng ly hôn với con trai bà. Bà cũng thành thật nói hết mọi chuyện cho con dâu biết.

Tiểu Ngọc sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện cảm thấy vô cùng choáng váng. Hóa ra chồng cô vốn là người đồng tính, hơn nữa anh cũng không có tình cảm với cô. Đó là lý do vì sao chồng cô kiên quyết không chịu động vào người cô.

Đêm tân hôn bị chồng lạnh nhạt, tủi thân mách mẹ chồng, bà lẳng lặng chỉ tay xuống gầm giường cho tôi xem bí mật khiến tôi 'tá hỏa' - Ảnh 3

Quá tức giận cô gọi điện cho chồng về nhà và chất vấn chồng thẳng mặt. Đứng trước lời chất vấn của vợ, chồng Tiểu Ngọc không chối cãi, anh thành khẩn nói rằng:

"Thật lòng xin lỗi vì gia đình anh đã lừa dối em, nếu em muốn ly hôn anh cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu em đồng ý ở bên anh thì hãy cho anh thêm chút thời gian để học cách thích nghi. Nếu em ở lại, anh sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc em và hứa sẽ đối xử tốt với em".

Sau khi nghe xong những lời này của chồng, Tiểu Ngọc đã mất cả đêm để suy nghĩ nhưng vẫn không biết phải làm gì. Vì cô thực lòng yêu chồng mình rất nhiều, hơn nữa bố mẹ chồng cũng lớn tuổi, cô hiểu cho nỗi khổ của ông bà và cả nỗi khổ của chồng.

Lấy chồng ở tuổi xế chiều, đang háo hức chờ đêm tân hôn, tôi hoảng loạn quỳ sụp xuống bật khóc cầu xin trước mặt người này

Lấy chồng ở tuổi xế chiều, đang háo hức chờ đêm tân hôn, tôi hoảng loạn quỳ sụp xuống bật khóc cầu xin trước mặt người này

10 giờ đêm, trong sự hoảng loạn cùng cực, Hoài chưa lên tiếng nhưng tôi đã quỳ sụp xuống trước mặt nó bật khóc cầu xin.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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