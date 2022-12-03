Bắt vợ chi tiêu tiết kiệm nhưng 'nuôi bồ' chẳng tiếc tay, đến khi thấy đàn ông đến rước vợ trên chiếc xe sang khiến gã chồng sáng mắt ra

Tâm sự 03/12/2022 08:39

Thật không ngờ, gã chồng tồi tệ của cô miệng thì bảo vợ phải biết tiết kiệm chi tiêu, sau lưng lại mua sắm, chơi bời với bồ không tiếc tay như thế.

Vy mới sinh đứa con thứ 2 được mấy tháng thì có tin nhắn thách thức gửi đến hỏi thăm cô. Là nhân tình của Huy - chồng cô nhắn, còn đính kèm ảnh anh ta đưa cô ả đi du lịch, ăn uống sang chảnh. Trong khi đó, từ khi lấy chồng Vy rất giản dị. Cô nghĩ, tiền bạc để dành lo cho con cái, bố mẹ hai bên, chứ mấy thứ đồ nữ trang hay hàng hiệu giờ cũng là phù phiếm, tốn kém không cần thiết.

Thật không ngờ, gã chồng tồi tệ của cô miệng thì bảo vợ phải biết tiết kiệm chi tiêu, sau lưng lại mua sắm, chơi bời với bồ không tiếc tay như thế. Ông ăn chả bà ăn nem, đã vậy cô sẽ cho Huy biết giá trị của vợ. Anh ta không cần, chứ ra đường thiếu gì đàn ông chết mê chết mệt cô.

Vy mua ngay một loạt đồ mới, hết hơn 20 triệu khiến Huy tái mặt. Khi chồng vừa đánh tiếng nhắc nhở, cô buông một câu hờ hững: "Đàn bà mà, không khiến mình xinh đẹp là thiệt thân".

Bắt vợ chi tiêu tiết kiệm nhưng 'nuôi bồ' chẳng tiếc tay, đến khi thấy đàn ông đến rước vợ trên chiếc xe sang khiến gã chồng sáng mắt ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói rồi cô đẩy tin nhắn sáng nay ra, nhìn chồng lắp bắp giải thích, thề thốt, hứa hẹn, cô thừa biết, chắc chắc khi rời khỏi tầm mắt vợ lại đâu vào đấy. Vì vậy, đây chỉ là đòn cảnh cáo!

Những ngày tiếp theo, cô gửi con về bên ngoại, còn mình thì tung tẩy đi chơi, cafe với cô bạn thân, nhưng lại chụp ảnh check in kiểu bí hiểm trong không gian lãng mạn. Huy bắt đầu ghen ngược, tra hỏi ráo riết xem vợ đi với ai, làm gì mà liên tục về muộn, cơm không nấu, nhà cửa không dọn. Cô chỉ cười lạnh, không nói một lời nào mặc cho anh ta đoán già đoán non.

Và rồi, 2 tuần sau, Huy tức điên lên khi nhìn thấy vợ được đưa đón bằng chiếc xe sang trọng, dừng trước cửa nhà anh không một chút nể nang. Còn gã kia, chắc chắn là gã đàn ông bí mật hẹn hò với Vy lâu nay. Thật không ngờ, "cơm nguội" nhà mình khi đi với thằng khác lại lộng lẫy, xinh đẹp như thế.

Lâu nay anh chê vợ cũ rích, lúc nào cũng xuề xòa trong bộ đồ ở nhà, người thì đầy mùi sữa, mùi thức ăn của con trớ, đầu tóc còn không bao giờ gọn gàng. Hóa ra, khi cô ăn diện, được đưa đón thì vẫn "sáng" hơn đứt ả nhân tình hiện tại.

Phát hiện ra Huy, Vy vẫn không biến sắc, nhẹ nhàng quay lại cười nói với gã kia. Huy hùng hổ xông đến, tái mặt khi nhận ra hắn là con trai của chủ tịch công ty anh. Anh đụng vào hắn lúc này thì mất việc. Đành quay ra chì chiết vợ bằng cái giọng rất hèn: "Cô dám ngang nhiên bồ bịch trước mặt tôi hả? Cô liệu hồn đấy, tối nay về tôi cho cô biết tay".

Vy cười gằn nhìn chồng bảo: "Anh muốn gì nào? Ly hôn? Không chấp nhận được cảnh vợ anh có người chăm sóc và yêu thương à? Anh ấy là người quen của tôi, rủ tôi đi ăn thôi. Đừng nghĩ ai cũng như anh nhé".

Bắt vợ chi tiêu tiết kiệm nhưng 'nuôi bồ' chẳng tiếc tay, đến khi thấy đàn ông đến rước vợ trên chiếc xe sang khiến gã chồng sáng mắt ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gã "nhân tình" lúc này mới tiến đến vỗ vai Huy, cười phá lên: "Nói thật với cậu nhé, vợ cậu là người tôi yêu thầm từ xưa đấy. Cô ấy không chịu yêu tôi mà lấy thằng khốn như cậu, thật đáng tiếc. Chỉ cần cô ấy muốn, tôi sẵn sàng đón cô ấy đi bất cứ lúc nào"

Bước vào nhà, Vy đưa ngay đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn ra. Huy cuống quýt nắm tay vợ xin lỗi rối rít, thề non hẹn biển. Lần này thì anh ta không hứa cho qua chuyện nữa rồi!

Vy đúng là cao tay. Cái cảm giác nghi ngờ, ghen tuông, bị phản bội khiến Huy mất ăn mất ngủ. Giờ thì Huy chừa hẳn, anh ta không giữ vợ thì người khác cướp mất, lại còn là kẻ giàu có hơn đứt anh ta ấy chứ.

Gần đây, chồng bỗng có sở thích 'tiện đường' đưa đón em nữ đồng nghiệp đi làm, cô chẳng nói chẳng rằng mà chỉ ra tay làm một việc gọn ghẽ

Gần đây, chồng bỗng có sở thích 'tiện đường' đưa đón em nữ đồng nghiệp đi làm, cô chẳng nói chẳng rằng mà chỉ ra tay làm một việc gọn ghẽ

Ly đưa ra nhận xét, rằng nếu thi thoảng cho đi nhờ cô chắc chắn không bắt bẻ. Nhưng ngày nào cũng đưa đón tận nhà như thế, là việc 1 người đàn ông có vợ nên làm hay sao? Vợ mình ở nhà đã đưa đón được tận tình tới mức ấy?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân tâm sự vợ chồng tâm sự tình yêu góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 19 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 6 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới