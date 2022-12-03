Bắt vợ chi tiêu tiết kiệm nhưng 'nuôi bồ' chẳng tiếc tay, đến khi thấy đàn ông đến rước vợ trên chiếc xe sang khiến gã chồng sáng mắt ra

Thật không ngờ, gã chồng tồi tệ của cô miệng thì bảo vợ phải biết tiết kiệm chi tiêu, sau lưng lại mua sắm, chơi bời với bồ không tiếc tay như thế. Ông ăn chả bà ăn nem, đã vậy cô sẽ cho Huy biết giá trị của vợ. Anh ta không cần, chứ ra đường thiếu gì đàn ông chết mê chết mệt cô.

Vy mới sinh đứa con thứ 2 được mấy tháng thì có tin nhắn thách thức gửi đến hỏi thăm cô. Là nhân tình của Huy - chồng cô nhắn, còn đính kèm ảnh anh ta đưa cô ả đi du lịch, ăn uống sang chảnh. Trong khi đó, từ khi lấy chồng Vy rất giản dị. Cô nghĩ, tiền bạc để dành lo cho con cái, bố mẹ hai bên, chứ mấy thứ đồ nữ trang hay hàng hiệu giờ cũng là phù phiếm, tốn kém không cần thiết.

Nói rồi cô đẩy tin nhắn sáng nay ra, nhìn chồng lắp bắp giải thích, thề thốt, hứa hẹn, cô thừa biết, chắc chắc khi rời khỏi tầm mắt vợ lại đâu vào đấy. Vì vậy, đây chỉ là đòn cảnh cáo!

Vy mua ngay một loạt đồ mới, hết hơn 20 triệu khiến Huy tái mặt. Khi chồng vừa đánh tiếng nhắc nhở, cô buông một câu hờ hững: "Đàn bà mà, không khiến mình xinh đẹp là thiệt thân".

Những ngày tiếp theo, cô gửi con về bên ngoại, còn mình thì tung tẩy đi chơi, cafe với cô bạn thân, nhưng lại chụp ảnh check in kiểu bí hiểm trong không gian lãng mạn. Huy bắt đầu ghen ngược, tra hỏi ráo riết xem vợ đi với ai, làm gì mà liên tục về muộn, cơm không nấu, nhà cửa không dọn. Cô chỉ cười lạnh, không nói một lời nào mặc cho anh ta đoán già đoán non.

Và rồi, 2 tuần sau, Huy tức điên lên khi nhìn thấy vợ được đưa đón bằng chiếc xe sang trọng, dừng trước cửa nhà anh không một chút nể nang. Còn gã kia, chắc chắn là gã đàn ông bí mật hẹn hò với Vy lâu nay. Thật không ngờ, "cơm nguội" nhà mình khi đi với thằng khác lại lộng lẫy, xinh đẹp như thế.

Lâu nay anh chê vợ cũ rích, lúc nào cũng xuề xòa trong bộ đồ ở nhà, người thì đầy mùi sữa, mùi thức ăn của con trớ, đầu tóc còn không bao giờ gọn gàng. Hóa ra, khi cô ăn diện, được đưa đón thì vẫn "sáng" hơn đứt ả nhân tình hiện tại.

Phát hiện ra Huy, Vy vẫn không biến sắc, nhẹ nhàng quay lại cười nói với gã kia. Huy hùng hổ xông đến, tái mặt khi nhận ra hắn là con trai của chủ tịch công ty anh. Anh đụng vào hắn lúc này thì mất việc. Đành quay ra chì chiết vợ bằng cái giọng rất hèn: "Cô dám ngang nhiên bồ bịch trước mặt tôi hả? Cô liệu hồn đấy, tối nay về tôi cho cô biết tay".

Vy cười gằn nhìn chồng bảo: "Anh muốn gì nào? Ly hôn? Không chấp nhận được cảnh vợ anh có người chăm sóc và yêu thương à? Anh ấy là người quen của tôi, rủ tôi đi ăn thôi. Đừng nghĩ ai cũng như anh nhé".

Ảnh minh họa: Internet

Gã "nhân tình" lúc này mới tiến đến vỗ vai Huy, cười phá lên: "Nói thật với cậu nhé, vợ cậu là người tôi yêu thầm từ xưa đấy. Cô ấy không chịu yêu tôi mà lấy thằng khốn như cậu, thật đáng tiếc. Chỉ cần cô ấy muốn, tôi sẵn sàng đón cô ấy đi bất cứ lúc nào".

Bước vào nhà, Vy đưa ngay đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn ra. Huy cuống quýt nắm tay vợ xin lỗi rối rít, thề non hẹn biển. Lần này thì anh ta không hứa cho qua chuyện nữa rồi!

Vy đúng là cao tay. Cái cảm giác nghi ngờ, ghen tuông, bị phản bội khiến Huy mất ăn mất ngủ. Giờ thì Huy chừa hẳn, anh ta không giữ vợ thì người khác cướp mất, lại còn là kẻ giàu có hơn đứt anh ta ấy chứ.