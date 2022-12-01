Chê vợ ám mùi 'tã sữa', chồng cả ngày đi 'vờn mèo đuổi chuột', đến khi vợ xuất chiêu độc thì gã chồng lăng nhăng phải 'ghen ngược'

Tâm sự 01/12/2022 10:33

Với những mối quan hệ trước, khi bị Linh phát hiện, Tuấn sẽ chẳng ngại ngần chia tay luôn. Lần này với Ngân, anh lại nghĩ đủ cách giấu giếm che mắt vợ.

Từ ngày Linh sinh con, mọi thứ như đảo lộn hết. Trong mắt Tuấn bây giờ cô không khác gì mẹ sề. Điều này khiến Tuấn không khỏi ngao ngán, vì tính anh vốn đam mê cái đẹp. Mắt Tuấn bắt đầu hướng tới những người phụ nữa bên ngoài. Có tiền, có địa vị, anh luôn cho mình cái quyền được hưởng thụ. Tuấn bắt đầu tìm tới các cô gái chân dài, tươi trẻ khác hẳn với Linh.

Một tháng cặp vài cô, sau mỗi cuộc vui, anh trả cho họ một khoản rồi cắt đứt liên lạc cho đỡ dây dưa phiền toái về sau. Dù gì thì trong thâm tâm Tuấn, gia đình vẫn mãi là số 1. Thế nhưng từ khi gặp Ngân thì ý thức của Tuấn bị xô đổ. Vẻ nóng bỏng, sexy của ả khiến Tuấn mê quên cả đường đi lối về.

Với những mối quan hệ trước, khi bị Linh phát hiện, Tuấn sẽ chẳng ngại ngần chia tay luôn. Lần này với Ngân, anh lại nghĩ đủ cách giấu giếm che mắt vợ. Điều này làm Linh lo tới mất ăn mất ngủ. Mấy lần đọc được tin nhắn à ơi của ả kia với Tuấn, Linh uất ức làm ầm. Song Tuấn lại trợn mắt bảo: "Em nhìn lại mình đi. Nếu em bằng được 1 phần của người ta thì anh đã không như thế".

Chê vợ ám mùi 'tã sữa', chồng cả ngày đi 'vờn mèo đuổi chuột', đến khi vợ xuất chiêu độc thì gã chồng lăng nhăng phải 'ghen ngược' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Câu nói của chồng làm Linh uất tới cổ. Chẳng thèm đôi co với Tuấn, gạt nước mắt Linh về thẳng phòng ngồi suy ngẫm. Càng nghĩ Linh càng không cam tâm. Gạt nước mắt, Linh ra đứng trước gương nhìn lại bộ dạng của mình. Ngó trước ngó sau một hồi, Linh đanh mặt lẩm bẩm: "Được rồi, em sẽ cho anh phải sáng mắt ra".

Ngày hôm sau, Tuấn ngủ dậy đã chẳng thấy vợ đâu. Đồ ăn sáng Linh cũng không nấu cho anh ăn như mọi khi nữa. Tuấn gọi điện hỏi, cô chỏng lỏn đáp lại: "Em bận, anh tự lo liệu lấy đi".

Tuấn còn chưa kịp nói lại câu nào, Linh đã cúp máy. Bực mà không biết làm sao, anh đành hậm hực vào tủ lấy chiếc sơ mi nhăn nhúm ra mặc.

Bực dọc, cả ngày hôm ấy Tuấn không hỏi tới vợ nữa. Tối anh còn cố tình về thật muộn cho Linh biết mặt. Ai ngờ lúc anh về tới nhà là đã 10h mà vẫn chẳng thấy vợ đâu. Gọi điện cô không nghe máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời.

Tuấn hằm hằm ngồi ghế đợi vợ. Phải hơn tiếng sau mới thấy Linh về. Song vừa nhìn thấy dáng vẻ của vợ, Tuấn lập tức chuyển từ bực tức sang ngạc nhiên. Trước mặt anh không còn là cô vợ đầu bù, tóc rối mà là 1 phụ nữ quyến rũ với váy cúp ngực sexy. Linh buông hờ tóc ngang vai, trang điểm nhẹ nhưng cũng đủ hút hồn người đối diện.

Chê vợ ám mùi 'tã sữa', chồng cả ngày đi 'vờn mèo đuổi chuột', đến khi vợ xuất chiêu độc thì gã chồng lăng nhăng phải 'ghen ngược' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuấn đứng ngoác miệng nhìn vợ tới cứng cả hàm. Mãi sau anh mới hắng được giọng hỏi vợ: "Cô đi đâu tới giờ này mới về?".

Chẳng thèm ngẩng mặt nhìn chồng lấy 1 giây, Linh đi thẳng vào phòng với con, miệng thủng thẳng đáp: "Đi hẹn hò".

Cứ thế mỗi ngày Linh 1 thay đổi. Tủ đồ cũ cô dọn sạch để xếp vào đó những bộ váy hàng hiệu nóng bỏng. Giày dép, phấn son ngày nào Linh cũng mua sắm tưng bừng. Việc nhà cửa, con cái cô giao cả cho giúp việc. Thấy vợ khác lạ, Tuấn không khỏi băn khoăn, song hỏi Linh lại cáu gắt: "Việc anh tôi không quản, sao anh cứ để ý tôi làm gì?".

Quen được vợ giám sát, theo dõi. Giờ tự nhiên được vợ thả tự do Tuấn lại thấy không quen. Thật lạ, lúc trước phải lén lút "ăn vụng", anh thấy còn có cảm xúc. Giờ ở bên người tình thoải mái không phải lo bị vợ bắt quả tang mà lòng Tuấn lại thấy nóng như lửa đốt. Tuấn cũng không rõ vì sao, nhưng tự nhiên đầu óc anh lúc nào cũng vẩn vơ nghĩ tới vợ.

Tối ấy, hủy lịch hẹn với người tình, hết giờ làm Tuấn phi thẳng xe về nhà xem nay vợ còn đi "hẹn hò" nữa không. Đến cổng, nhìn thấy xe Linh vẫn dựng ở sân, Tuấn có chút nhẹ lòng. Ấy thế mà mới được thêm vài bước, anh đã tím mặt nghe giọng vợ nheo nhẻo nói chuyện điện thoại: "Ui, anh yên tâm. Vợ chồng em sắp ly hôn rồi. Lão ấy có bồ nên mình cứ qua lại thoải mái đi".

Nghe vợ nói mà Tuấn rụng rời chân tay. Bực tím mặt, anh đẩy cửa xông vào giật phắt điện thoại trên tay vợ: "Cô ăn nói linh tinh gì thế? Ai sắp ly hôn. Vớ vẩn".

Linh vênh mặt trả lời: "Ô, thế anh cặp bồ rồi, tôi cũng phải tìm tình mới chứ. Anh nên nhớ, có chết tôi cũng không sống cảnh chồng chung vợ chạ đâu".

Tuấn tái mặt chỉ biết đứng yên nhìn vợ. Đến đêm, Linh lại ôm gối sang phòng con ngủ tiếp, Tuấn vội chạy ra chặn cửa: "Vợ chồng mình đừng ngủ riêng nữa được không?".

Linh hất ngược tay anh: "Tránh ra, đã xác định ly hôn ngủ chung làm gì nữa".

Hết kiên nhẫn Tuấn ôm ghì lấy vợ: "Anh nhận là anh sai, được chưa nào. Em tha thứ cho anh nhé, anh bỏ cô ta rồi. Không bao giờ anh ly hôn vợ đâu".

Mặc cho chồng năn nỉ, Linh vẫn không thèm đáp lại khiến Tuấn lo đứng lo ngồi lo giữ vợ. Sau thấy anh thành tâm hối cải, Linh mới chịu bỏ qua và hạ màn kịch "hẹn hò" của mình xuống. Song cô cũng tuyên bố nếu Tuấn còn phản bội, nhất quyết cô sẽ ly hôn.

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