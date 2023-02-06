Bắt quả tang chồng ngoại tình, tôi bật khóc trong tuyệt vọng nhưng cùng đành chấp nhận vợi sự thật, mở cánh cửa nhìn anh nấu ăn lần cuối tôi sửng sốt trước sự thật từ anh ta

Tâm sự 06/02/2023 06:30

Anh dùng hai chữ “hết yêu” để phủi sạch tất cả. Cay đắng và đau xót đến tận cùng nhưng có lẽ anh nói đúng, tình cảm không thể gượng ép. Một khi đã thay lòng yêu người khác thì mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì.

- Anh xin lỗi em nhưng tình yêu không thể gượng ép được. Anh đã hết tình cảm với em từ lâu rồi, thời gian qua cố gắng vì trách nhiệm với con thôi. Giờ em đã biết mọi chuyện thì anh cũng nói thẳng như vậy. Em yên tâm, vì anh là người có lỗi nên điều kiện ly hôn ra sao sẽ do em quyết định. Chỉ mong em có thể em ly hôn trong hòa bình để sau này mình cùng nhau nuôi dạy các con và để cho cuộc sống mới của mỗi người được bình yên…

Khi tôi tận tay bắt quả tang chồng dẫn người phụ nữ khác vào nhà nghỉ, anh trắng trợn nói như vậy đấy. Sau 8 năm cưới nhau, có hai đứa con xinh xắn, vậy mà anh lại đang tâm phá nát gia đình yên ấm này. Anh dùng hai chữ “hết yêu” để phủi sạch tất cả. Cay đắng và đau xót đến tận cùng nhưng có lẽ anh nói đúng, tình cảm không thể gượng ép. Một khi đã thay lòng yêu người khác thì mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì. 

Tôi muốn trả thù lắm chứ, muốn gào lên với cả thế giới rằng anh đối xử tệ bạc với tôi như thế. Nhưng sau cùng lý trí vẫn chiến thắng, tôi quyết định chọn cách im lặng ký đơn ly hôn, vì mong muốn sự bình yên cho con cái.

Nhưng đổi lại tôi muốn quyền nuôi hai con và toàn bộ tài sản. Nếu anh đã thật lòng yêu người tình thì hãy đến bên cô ta với hai bàn tay trắng, gây dựng lại từ đầu. Tài sản chung vợ chồng làm ra những năm qua coi như để cho con. Và chồng tôi đã đồng ý.

Bắt quả tang chồng ngoại tình, tôi bật khóc trong tuyệt vọng nhưng cùng đành chấp nhận vợi sự thật, mở cánh cửa nhìn anh nấu ăn lần cuối tôi sửng sốt trước sự thật từ anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ký đơn ly hôn, chồng đột nhiên bảo muốn nấu cho tôi một bữa cơm cuối cùng trước khi chia xa. Dù trong lòng căm hận xen lẫn chua xót cay đắng nhưng tôi vẫn đồng ý. Dẫu anh phản bội mình nhưng suy cho cùng giữa chúng tôi đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp. 

Từ lúc còn yêu đương tới những năm chung sống sau này, anh ta rất chịu khó vào bếp nấu nướng và nấu ăn rất ngon. Có lần chồng còn nói được nhìn tôi và hai con ăn uống ngon miệng vui vẻ, anh cảm thấy rất hạnh phúc. 

Anh bảo tôi ngồi ngoài đợi, anh sẽ vào bếp nấu nướng. Nghĩ đến những chuyện cũ mà tôi lại muốn khóc vì tất cả đều là kỷ niệm đã qua cả rồi. Dù rất hận chồng nhưng thực lòng trong tim tôi vẫn còn yêu anh. Chuyện vừa mới xảy ra, tình cảm không thể nói chấm dứt là chấm dứt ngay được. Bởi vậy tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bếp, muốn lén nhìn anh nấu nướng, ghi nhớ lại trong tâm trí hình ảnh chồng lần cuối nấu ăn cho tôi…

Vừa đẩy cửa bếp, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi phải giật mình. Chồng tôi đang bụm mặt, qua kẽ tay anh có máu đỏ chảy ra. Một tay bưng mặt, một tay anh vội vã tìm khăn giấy lau máu. Nhìn thái độ anh khá bình thản không có gì hốt hoảng, lẽ nào việc này anh đã quen?

Tôi hốt hoảng chạy vào hỏi anh làm sao, lúc đó mới biết chồng bị chảy rất nhiều máu mũi. Anh lúng túng không muốn trả lời, thái độ đầy giấu giếm bất thường khiến tôi sinh nghi. Để rồi sau khi gay gắt tra vấn, tôi rụng rời chân tay khi biết không phải chồng ngoại tình muốn ly hôn mà vì anh phát hiện bản thân bị ung thư máu. 

Anh không muốn làm khổ vợ con, muốn để lại toàn bộ tài sản cho tôi rồi về quê. Người phụ nữ kia chỉ là một đồng nghiệp anh nhờ giúp đỡ mà thôi. Chồng lên kế hoạch tỉ mỉ diễn kịch đang có người khác, lén lút nhắn tin gọi điện để tôi theo dõi, sau đó thì dẫn người vào khách sạn cho tôi tới bắt quả tang tại trận.

Tôi sụp xuống khóc cạn nước mắt vì thương chồng. Tôi không muốn như vậy đâu, thà rằng anh phản bội, đối xử tệ bạc bỏ tôi mà đi còn hơn là anh mang bệnh thế này. Tuy nhiên đã biết chuyện, tôi sẽ không đời nào để chồng về quê. Anh phải ở bên cạnh vợ con để tôi chăm sóc anh thật tốt, dù tương lai có thế nào đi nữa…

Phát hiện gã chồng của mình đang ngoại tình, lòng đau như cắt nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, hành động của tôi sau đó khiến anh ta sởn gai ốc

Phát hiện gã chồng của mình đang ngoại tình, lòng đau như cắt nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, hành động của tôi sau đó khiến anh ta sởn gai ốc

Không cam tâm bị người phụ nữ khác cướp chồng, cướp bố của con mình, tôi đã âm thầm vạch ra một kế hoạch để anh sợ đến già.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 3 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt