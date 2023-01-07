Bắt quả tang chồng đang ân ái cuồng nhiệt với gái lạ, đau đớn chưa dứt, anh ta còn vênh mặt đặt điều kiện với tôi

Tâm sự 07/01/2023 09:56

Tôi thật bất ngờ khi Hanh thẳng thừng từ chối với lí do anh muốn tích lũy thêm để đổi một căn nhà rộng rãi hơn ở gần mặt đường cho vợ chồng đi làm, cho con đi học được thuận lợi. Anh bảo đó là trách nhiệm phấn đấu của anh, chưa thực hiện được, anh chưa muốn có thêm thành viên mới…

Chồng tôi tên Hanh, 27 tuổi, là công nhân bảo dưỡng máy của xí nghiệp dệt may xuất khẩu. Hanh khỏe mạnh, được trai, tính lại cởi mở, hòa đồng nên nhiều người cảm tình, yêu mến. Tôi kém Hanh 5 tuổi, làm công nhân ở xí nghiệp đông lạnh cùng trong khu chế xuất với chồng.

Vợ chồng còn trẻ, kinh tế chưa có gì nên chúng tôi thống nhất kế hoạch tích lũy thêm vài ba năm nữa rồi sinh em bé mới hợp lí. Hanh có nghề lại chịu khó mày mò học hỏi thêm nên ngoài công việc ở xí nghiệp Hanh nhận sửa chữa nhiều loại máy móc, đồ gia dụng cho các gia đình trong khu trọ, kể cả khách bên ngoài. 

Do đó sau 6 năm thuận vợ, thuận chồng, chăm chỉ làm lụng chúng tôi đã đủ tiền mua một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm, cách xóm trọ cả chục cây số trước ngày con gái đầu lòng của vợ chồng tôi đón sinh nhật lần thứ 3 của bé. Tôi thật sự thấy mình hạnh phúc khi gắn bó với Hanh, bởi Hanh thương yêu vợ, con chân thành, bận rộn ở xí nghiệp, bận rộn với công việc làm thêm nhưng có thời gian nghỉ là Hanh dành hết cho mẹ con tôi.

Anh vui vẻ đèo tôi đi chợ, nhẫn nại chờ tôi chọn lựa thực phẩm, rồi xoắn tay áo lên giúp vợ cơm, nước, dọn dẹp nhà cửa mà không một lời kêu ca hay khó chịu. Ngược lại con gái tôi quấn bố còn hơn quấn mẹ, mỗi lần bố rỗi việc là bố, con ríu rít không rời. Còn tôi biết chồng vất vả, tôi luôn có ý thức chăm sóc cho chồng từ bữa ăn, giấc ngủ khiến tình cảm vợ, chồng ngày càng mặn nồng, không khí gia đình ngày càng ấm áp, thân thiện.

Nghĩ đàn bà sinh nở có thời, con gái lớn cũng bước vào tuổi thứ 5, kinh tế bắt đầu cũng có của ăn, của để nên tôi bàn với chồng sinh thêm đứa nữa, may ra đủ nếp, đủ tẻ cho chồng có người nối dõi, cho tổ ấm của chúng tôi được hoàn thiện như ý. 

Bắt quả tang chồng đang ân ái cuồng nhiệt với gái lạ, đau đớn chưa dứt, anh ta còn vênh mặt đặt điều kiện với tôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi thật bất ngờ khi Hanh thẳng thừng từ chối với lí do anh muốn tích lũy thêm để đổi một căn nhà rộng rãi hơn ở gần mặt đường cho vợ chồng đi làm, cho con đi học được thuận lợi. Anh bảo đó là trách nhiệm phấn đấu của anh, chưa thực hiện được, anh chưa muốn có thêm thành viên mới…

Chồng không thông, tôi đành chờ đợi chứ còn biết làm sao, khi mà tôi từ khi nhận lời làm vợ Hanh tôi đã xác định mọi việc trong nhà là do chồng quyết định! Thế nhưng tôi thật choáng váng khi chồng nói vậy mà không phải vậy vì qua dư luận tôi biết Hanh lợi dụng việc đi sửa chữa máy móc cho khách để ngoại tình với một cô gái trẻ bấy lâu nay thuê nhà ở xóm trọ trước kia vợ chồng tôi từng thuê. Không kìm được, ngay tối hôm đó tôi làm căng, buộc chồng thú nhận chuyện ngoại tình, nhưng mong biết rõ sự thật để có cách níu giữ hạnh phúc gia đình, giữ chồng cho mình, giữ cha cho con gái còn quá bé bỏng. 

Không ngờ Hanh cũng to tiếng thách đố lại tôi rằng anh có bồ bịch, trai gái thì cũng đã làm hết trách nhiệm làm chồng, làm cha của mình, tiền anh cho gái là tiền anh bỏ công, bỏ sức làm thêm chứ có bớt lương, bớt thưởng đâu? 

Hanh còn bảo nếu tôi không chấp nhận chuyện anh “cơi nới” ở ngoài thì chia tay, bởi bây giờ tình cảm của anh và cô gái trẻ kia ngày càng sâu đậm không thể nói bỏ là bỏ được?

Hanh không muốn bỏ bồ, còn tôi và con anh sao nỡ dứt tình chồng, vợ, cha, con?

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