Bắt quả tang chị dâu 'cặp kè' với tình già vào khách sạn, tôi khinh bỉ ra mặt rồi phải hối hận trước sự thật này

Tâm sự 06/01/2023 06:20

Cho đến hôm vừa rồi, tôi uống cafe ở một khách sạn với bạn thì tình cờ gặp chị dâu cũ. Chị ấy không thấy tôi, có điều chị ấy thay đổi nhiều quá khiến tôi phải sững sờ mãi mới nhận ra.

Anh trai tôi ly hôn vợ cách đây nửa năm. Chị dâu chẳng xinh đẹp, lại chỉ là một nhân viên nhà hàng ăn uống, gia cảnh cũng không có gì, bố mẹ ở quê thuộc diện nghèo khó.

Lúc anh đưa chị về ra mắt, mẹ tôi lập tức phản đối gay gắt. Cưới về, chị dâu ngày càng khiến mẹ tôi bất mãn khi không chịu sinh con ngay, còn muốn phấn đấu sự nghiệp. Nhưng sự nghiệp thành công chẳng thấy, vẫn tiếp tục làm công việc phục vụ ở nhà hàng món Pháp.

Anh chị kết hôn được hơn 1 năm thì ly hôn. Anh tôi nhanh chóng tái hôn, nhà chị dâu mới có điều kiện hơn hẳn, cuộc sống tươi sáng phấn chấn gấp nhiều lần lúc ở cùng vợ cũ. Cả nhà tôi đều mừng cho anh. Cho đến hôm vừa rồi, tôi uống cafe ở một khách sạn với bạn thì tình cờ gặp chị dâu cũ. Chị ấy không thấy tôi, có điều chị ấy thay đổi nhiều quá khiến tôi phải sững sờ mãi mới nhận ra. Chị dâu cũ ăn diện sang chảnh, xinh đẹp hơn trước nhiều. Chị ta đi cùng một ông già vào khách sạn, rồi lễ tân cung kính dẫn hai người lên tầng.

Tôi phải bật cười khinh bỉ, không ngờ chị dâu cũ tưởng hiền lành thanh cao cuối cùng cũng rơi vào con đường này. Ông già kia chắc chắn có tiền, ly hôn anh tôi vậy mà chị ta lại đi làm bồ nhí cho người ta!

Tôi phải kể chuyện này cho mẹ và anh trai mới được, chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Đang nghĩ như vậy thì tôi đã thấy chị dâu cũ và ông già kia trở ra, đi theo còn có một người đàn ông mặc vest đạo mạo, có vẻ như là quản lý chính của khách sạn này. Họ vừa đi vừa trò chuyện khiến tôi cảm thấy lạ lạ.

Bắt quả tang chị dâu 'cặp kè' với tình già vào khách sạn, tôi khinh bỉ ra mặt rồi phải hối hận trước sự thật này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lát sau lúc ra về, tôi lân la hỏi thăm lễ tân thì phải tối sầm mặt mũi khi biết người đàn ông già kia chính là giám đốc khách sạn, còn chị dâu cũ là con gái của ông ta.

Ngần ngừ liên lạc với chị dâu cũ, tôi đã được biết tường tận mọi chuyện. Hoá ra nhà chị dâu sở hữu chuỗi nhà hàng, khách sạn gần chục cơ sở làm ăn phát đạt, gia sản cả vài trăm tỷ đồng. Anh tôi quen chị dâu lúc đi ăn uống ở nhà hàng, chị đến đó học việc. Họ có chung sở thích là vẽ tranh nên nhanh chóng làm thân với nhau rồi nảy sinh tình cảm.

Gia đình chị dâu phản đối, chê anh tôi không có chí, thiếu tin cậy. Chị chấp nhận bỏ hết mọi thứ, rời xa gia đình về làm vợ anh. Ngày nhà tôi đón dâu, bố mẹ chị dâu tổ chức đám cưới nhỏ gọn ở căn nhà cũ dưới quê, không công bố rộng rãi nên bố mẹ tôi cứ nghĩ nhà chị nghèo lắm.

Cưới về 1 năm, anh tôi đầu tư làm ăn với bạn thất bại, vướng vào nợ nần. Chị dâu nhớ đến lời bố mẹ dạy dỗ rằng đàn ông phải trải qua khó khăn thất bại thì mới trưởng thành. Nên chị không giúp đỡ gì anh song thứ chị nhận về lại là anh bỏ vợ lấy người khác con nhà khá giả hơn để nhờ cậy. Chị thất vọng quay trở lại xin lỗi bố mẹ, cũng nhận về một bài học để đời cho bản thân.

Tôi tím tái mặt không biết có nên kể hết với anh trai và mẹ. Là bố mẹ chị ấy đã nhận định đúng về anh trai tôi, khi nói anh là người đàn ông không bản lĩnh, thiếu kiên trì, không đáng tin tưởng? Hay là vì anh tôi quá vội vàng không chịu cố gắng thêm, cuối cùng để vuột mất một người vợ tốt có gia thế hiển hách? Cuộc đời thật sự lắm chữ “không ngờ”...

Vô tình nhìn mảnh giấy kẹp trong sách con trai, tôi mở ra xem thì chồng đòi ly hôn ngay lập tức

Vô tình nhìn mảnh giấy kẹp trong sách con trai, tôi mở ra xem thì chồng đòi ly hôn ngay lập tức

Cách đây mấy ngày, khi thu dọn sách vở trên bàn học của con trai, tôi bất ngờ thấy một mảnh giấy rơi ra từ sách con.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 52 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 7 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 22 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích