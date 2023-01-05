Nghi ngờ ngoại tình, lén lút đọc tin nhắn trong điện thoại của chồng, tôi khóc nức nở khi nhìn thấy điều này

Tâm sự 05/01/2023 11:58

Anh say xỉn đến mức chẳng còn biết gì nữa, vừa đặt lưng nằm xuống giường là đã ngủ ngay. Tôi rón rén dậy, lấy tay chồng ấn vào điện thoại để mở khóa và lén đọc tin nhắn trong máy anh

Ban đầu tôi còn tin tưởng những lời chồng nói. Nhưng anh cứ đi sớm về khuya, nhậu nhẹt, tiếp khách liên tục, có khi về nhà mà trên áo còn có mùi nước hoa nữ thì tôi không chịu nổi nữa. Tôi bắt đầu hờn trách, giận dỗi, nghi ngờ chồng. Tôi còn cho rằng chồng có nhân tình ở bên ngoài nên mới lạnh nhạt với vợ như thế.

Mỗi tháng, chồng đều đưa cho tôi rất nhiều tiền nhưng thời gian anh dành cho gia đình gần như không còn nữa. Thậm chí ngày sinh nhật của vợ, anh ấy cũng chỉ ăn được bữa cơm tối rồi lại tất tả đi tiếp khách hàng. Tôi buông những lời cay nghiệt. Anh im lặng. Chẳng hiểu từ bao giờ, tôi có cảm giác giữa chúng tôi là một hố sâu rất khó để vượt qua. Những khi hiếm hoi chồng ở nhà, tôi cũng chẳng còn biết nói gì với anh ấy nữa.

Tối qua, chồng tôi lại về khuya. Anh say xỉn đến mức chẳng còn biết gì nữa, vừa đặt lưng nằm xuống giường là đã ngủ ngay. Tôi rón rén dậy, lấy tay chồng ấn vào điện thoại để mở khóa và lén đọc tin nhắn trong máy anh. Tôi còn chuẩn bị tâm lý cho việc bị chồng phản bội.

Nghi ngờ ngoại tình, lén lút đọc tin nhắn trong điện thoại của chồng, tôi khóc nức nở khi nhìn thấy điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi tìm mãi trong điện thoại của chồng mà tôi chẳng thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào khả nghi. Điều tôi nhận lại được chính là sự hối hận tột cùng vì đã nghi ngờ chồng mình. Anh có một nhóm "Khởi nghiệp" với 3 người bạn nữa. Nhưng vì anh là người có tài ăn nói, ngoại giao nhất nên được cử đi tiếp đón khách hàng, chào mời sản phẩm của công ty. Đó là lý do mà chồng tôi hay đi nhậu nhiều hơn những người còn lại.

Tôi càng bất ngờ khi thấy trong điện thoại của chồng là những dòng nhật ký đầy yêu thương, trân trọng dành cho tôi và con gái. Mục đích anh bán mạng kiếm tiền cũng vì muốn lo lắng cho mẹ con tôi một cuộc sống đầy đủ, có thể đi siêu thị không cần nhìn giá hoặc đi du lịch khắp nơi.

Tắt điện thoại, nhìn chồng, tôi xót lòng quá. Biết là anh muốn tốt cho cuộc sống gia đình nhưng cứ mải mê công việc như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc và cả sức khỏe của anh. Tôi phải khuyên chồng như thế nào để anh biết tiết chế công việc, dành thời gian cho vợ con đây? Tôi đâu cần nhiều tiền, tôi chỉ cần chồng có thể ở bên mình những khi tôi cần thôi.

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