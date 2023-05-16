Bật mí 6 cách 'cứu vãn' hôn nhân khi chồng ngoại tình, điều cuối cùng lại là điều tâm đắc nhưng cũng khó khăn dành cho vợ muốn kéo anh ta trở về bên mình

Tâm sự 16/05/2023 01:58

Chồng ngoại tình là điều đau đớn của người phụ nữ. Làm thế nào khi cuộc sống luôn ám ảnh bởi những nỗi đau?

Đa số đàn ông ngoại tình vì muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục. Có người sẽ tìm đường quay về, cũng có người chọn cách ly hôn. Việc ngoại tình là chuyện hai người nhưng lại có nhiều người khác bị tổn thương. Nếu muốn cứu vãn hôn nhân, người vợ cần làm những điều này khi phát hiện chồng ngoại tình.

Suy xét giải quyết những vấn đề trước mắt 

Khi phát hiện chồng ngoại tình, bạn đừng vội đánh ghen hay làm những điều làm tổn hại bản thân và người khác. Hãy cùng nhau ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau. Khi đó, mọi chuyện rắc rối có thể được gỡ bỏ. Nếu còn yêu vợ, người chồng sẽ cố gắng thay đổi. Khi đó, bạn sẽ giữ được cuộc hôn nhân của mình.

 

Quan tâm và chăm sóc bản thân

Bật mí 6 cách 'cứu vãn' hôn nhân khi chồng ngoại tình, điều cuối cùng lại là điều tâm đắc nhưng cũng khó khăn dành cho vợ muốn kéo anh ta trở về bên mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người khi phát hiện chồng ngoại tình sẽ mất ăn mất ngủ, thậm chí còn bị trầm cảm. Như vậy chỉ có bản thân bạn chịu thiệt thòi. Vì một khi đã ngoại tình, anh ấy sẽ chẳng quan tâm gì ngoài nhân tình. Khi bạn đau khổ, dằn vặt, chỉ có bản thân cảm nhận được, anh ấy sẽ không để ý. Vì vậy, hà cớ gì phải dày vò mình một cách đau đớn như vậy? Sao lại tự gây tổn thương cho chính mình khi lỗi lầm đó không phải do bản thân gây ra?

Phụ nữ à! Đừng mãi sống trong những mớ hỗn độn đó nữa, hãy mạnh mẽ vứt bỏ mọi thứ, chăm sóc và yêu thương bản thân mình nhiều một chút. Muốn ăn thì cứ ăn một bữa thật ngon, muốn mua một chiếc đầm đẹp hãy trút hết số tiền mình có được để mua rồi cố gắng làm kiếm tiền.

Bật mí 6 cách 'cứu vãn' hôn nhân khi chồng ngoại tình, điều cuối cùng lại là điều tâm đắc nhưng cũng khó khăn dành cho vợ muốn kéo anh ta trở về bên mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xem lại cách ứng xử của mình

Bạn hãy xem lại cách ứng xử của mình có thật sự đúng chưa? Bạn có tôn trọng anh ấy hay không? Đàn ông ngoại tình không phải là “tội chết”, bạn không cần phải xem anh ấy là kẻ thù cần tiêu diệt. Là vợ, bạn cần phải suy xét lại cách cư xử thường ngày của mình. Hãy nghĩ xem, bạn có thật sự đã đối xử tốt với anh ấy chưa? Hãy dành thái độ nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất để cư xử với chồng.

Thấu hiểu những nỗi vất vả của chồng

Đàn ông ngoại tình, một là vì bế tắc, không ai chia sẻ, hai là vì muốn thỏa mãn những nhu cầu tình dục. Người vợ hãy cố gắng lắng nghe và thấu hiểu nỗi vất vả mà chồng đã trải qua. Nếu cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của bạn, chắc chắn anh ấy sẽ tìm đường quay về bên vợ con. Khi tình yêu đủ đầy, cuộc hôn nhân của bạn sẽ hạnh phúc hơn.

Dành thời gian ở bên nhau

Mỗi người đều cần khoảng trời riêng, nhưng cũng phải dành thời gian bên nhau để tâm sự và san sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Việc hẹn hò khi đã trở thành vợ chồng là điều vô cùng cần thiết để giữ lửa mối quan hệ. Bạn hãy dành thời gian cùng anh ấy ôn lại những kỷ niệm ngày mới yêu nhau, cùng ăn tối dưới ánh nến hay đi dạo trên phố. Khi làm được những điều này, chắc chắn anh ấy sẽ phải suy nghĩ lại về việc ngoại tình của mình. Anh ấy sẽ thấy vợ mới là người tình thú vị nhất.

Tìm lại "lửa yêu”

Chuyện giường chiếu là điều vô cùng quan trọng trong hôn nhân. Một trong những lý do chính khiến đàn ông ngoại tình là vợ không thể đáp ứng "chuyện ấy". Nhiều cô vợ luôn tìm cách phớt lờ người chồng của mình. Điều đó khiến đàn ông cảm thấy chán nản và thất vọng. Vì thế, anh ấy sẵn sàng tìm kiếm những mối quan hệ khác để giải quyết nhu cầu thể xác.

 

Dằn lòng đau đớn vô cùng mới viết đơn ly hôn, nhưng mặc anh nài nỉ van xin, chị không thể tha thứ sau ngày định mệnh nhìn hai kẻ quấn quýt nhau trên giường

Dằn lòng đau đớn vô cùng mới viết đơn ly hôn, nhưng mặc anh nài nỉ van xin, chị không thể tha thứ sau ngày định mệnh nhìn hai kẻ quấn quýt nhau trên giường

Vâng, đúng như vậy mọi người ạ. Chị chọn cách buông bỏ sau ngần ấy thời gian anh đã quá vô tâm bỏ mặc mình.

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