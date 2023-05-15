Ngã quỵ vì chồng ngoại tình sau những đêm ôm mộng ngọt ngào ấy, nhưng vợ nhất định ly hôn vì lí do khó chấp nhận này

Tâm sự 15/05/2023 21:15

Chị nghĩ, nếu không phải bây giờ thì cũng sẽ còn nhiều lúc, chị bị phản bội, chị bị lừa dối đến đau lòng...

Có thể nói, không người chồng nào thương vợ, chiều con như anh nhưng rồi cuối cùng anh cũng dấn thân vào con đường ngoại tình. Đây là điều chị chưa từng nghĩ sẽ xảy ra với cuộc hôn nhân của mình. Anh là người đàn ông thành đạt, có tiền bạc và nhiều mối quan hệ. Chưa ai từng nghĩ là anh sẽ ngoại tình, vì đi đâu vợ chồng cũng có nhau, dịp lễ đều dành tặng cho nhau những món quà bất ngờ. Bạn bè ai cũng ganh tỵ với cuộc sống hôn nhân của chị. Nhưng ngày họp lớp, thấy chị đến một mình, ai cũng bất ngờ. Chị cười nhạt.

- Ly hôn rồi.

Ngã quỵ vì chồng ngoại tình sau những đêm ôm mộng ngọt ngào ấy, nhưng vợ nhất định ly hôn vì lí do khó chấp nhận này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô bạn thân thảng thốt.

- Sao lại ly hôn? Chồng mày tốt như vậy mà?

- Ngoại tình… Không phải đàn ông tốt là không ngoại tình, đúng không? Anh ấy tìm được người tốt hơn tao, giỏi hơn tao và đẹp hơn tao.

Ánh mắt của chị nhòa đi nhưng vẫn cố kiềm chế để không bật khóc. Bạn chị lại hỏi.

- Đàn ông ngoại tình không phải ai cũng bỏ vợ. Mày đã từng níu kéo chưa?

- Chưa. Nhưng tao biết chắc là sẽ không được, đàn ông nếu chỉ có một lý do để chung thủy thì có hàng ngàn lý do để ngoại tình. Tao không muốn cứ bị dối lừa mãi như vậy được.

- Vậy giờ mày ở đâu?

- Anh ấy cho tao căn hộ nhỏ… xem như là quà bù đắp. Còn anh ấy thì chắc đưa người phụ nữ đó về sống chung rồi.

Ngã quỵ vì chồng ngoại tình sau những đêm ôm mộng ngọt ngào ấy, nhưng vợ nhất định ly hôn vì lí do khó chấp nhận này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không phải không ngoại tình mà là chưa có cơ hội mà thôi. Một khi đến thời điểm thích hợp, mọi chuyện sẽ đổi thay. Có nhiều người nói thương vợ nhưng vẫn không chịu được cám dỗ. Khi tìm được món phở ngon, hợp khẩu vị, anh ấy sẽ rời xa bữa cơm vợ nấu. Có câu, thử lòng đàn bà khi cơ hàn, biết rõ dạ đàn ông khi giàu sang. Vợ là bữa cơm đạm bạc khi cơ hàn, nhân tình là món phở lúc giàu sang. Đàn ông khi có cơ hội, ai cũng muốn dùng phở để thay đổi khẩu vị.

Tuy nhiên, đàn ông nên nhớ, vợ là bữa cơm mà khi đã đánh mất rồi suốt đời cũng không thể có lại. Cơm vợ nấu chỉ có một, món phở của nhân tình thì đầy rẫy ngoài kia. Vả lại, vợ chồng là nghĩa trăm năm, không phải nói bỏ là được, không phải nói chán là buông. Đừng vì cơ hàn mà rời bỏ nhau, đừng vì giàu sang mà thay lòng đổi dạ.

Ngoại tình sẽ giết chết trái tim của nhiều người, đừng vì một lúc nông nổi mà làm lỡ làng một đời người phụ nữ. Một khi làm vợ, phụ nữ đã chấp nhận hy sinh cả đời vì chồng con. Vì vậy, nếu không thể thương thì cũng đừng khiến họ phải tổn thương.

 

'Một chân đạp hai thuyền' chấp nhận ngoại tình với người đàn ông kia vì chồng thờ ơ, nào ngờ đến một ngày, chị phát hoảng vì chồng tuyên bố đầy đau đớn

'Một chân đạp hai thuyền' chấp nhận ngoại tình với người đàn ông kia vì chồng thờ ơ, nào ngờ đến một ngày, chị phát hoảng vì chồng tuyên bố đầy đau đớn

Thời gian cứ thế trôi qua, chị và anh đều có cuộc sống như mình mong muốn nhưng trong lòng chị lại vấn vương vì điều này.

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