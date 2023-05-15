'Một chân đạp hai thuyền' chấp nhận ngoại tình với người đàn ông kia vì chồng thờ ơ, nào ngờ đến một ngày, chị phát hoảng vì chồng tuyên bố đầy đau đớn

Tâm sự 15/05/2023 20:59

Thời gian cứ thế trôi qua, chị và anh đều có cuộc sống như mình mong muốn nhưng trong lòng chị lại vấn vương vì điều này.

Đang say giấc bên chồng, bỗng điện thoại của chị reo lên inh ỏi. Dù rất mệt mỏi nhưng chị vẫn nở nụ cười thật tươi, dùng tay chải lại mái tóc rối và bắt máy với giọng nói nhẹ nhàng.

- Em đây!

 

- …

- Anh về rồi sao? Em cũng rất nhớ anh. Chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nha.

Nói xong chị cúp máy, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi rồi bất giác nhìn sang chồng. Anh vẫn say giấc không hề hay biết chuyện gì. Vợ chồng chị suốt bao lâu nay vẫn vậy, tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau. Chị biết anh ngoại tình, anh cũng biết chị đang qua lại với người khác. Nghĩ cũng lạ, không hiểu sao cả hai vẫn chấp nhận cuộc sống này. Chị đặt chiếc điện thoại trên bàn rồi nằm xuống, gạt đi những lắng lo, suy tư rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Ánh bình minh chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, chị khẽ nhíu mày rồi vươn người thức giấc. Nhìn sang bên cạnh, anh đã đi làm từ sớm. Chị cũng nhanh chóng rời khỏi giường. Hôm nay, chị đặc biệt chọn cho mình chiếc đầm đỏ rực vì có buổi hẹn hò với Trung. Bao nhiêu ngày xa cách đã khiến chị nhớ anh đến phát điên rồi.

'Một chân đạp hai thuyền' chấp nhận ngoại tình với người đàn ông kia vì chồng thờ ơ, nào ngờ đến một ngày, chị phát hoảng vì chồng tuyên bố đầy đau đớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cả hai hẹn nhau ở một nhà hàng sang trọng, ăn uống và cùng nhau trò chuyện suốt buổi sáng. Chị cứ muốn ở bên cạnh anh như lúc này, bình yên và không cảm thấy cô đơn. Trung khác với chồng chị lắm. Anh là người sống tình cảm, biết trân trọng cảm xúc của người khác. Còn chồng chị thì suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc, ít khi dành thời gian cho gia đình. Cũng vì thiếu vắng tình cảm của chồng mà chị dấn thân vào con đường ngoại tình như thế này.

Còn nhớ 2 năm trước, chị tình cờ gặp Trung trong một lần dự hội thảo của công ty. Anh có vẻ ngoài đạo mạo và trái tim ấm áp. Càng tiếp xúc với anh, chị càng muốn… bỏ chồng. Và rồi một ngày, chồng chị dẫn về nhà một cô gái trẻ và nói đó là người anh ấy thích. Chị sốc lắm nhưng không biết làm sao được, chính chị là người phản bội trước mà, làm gì có quyền bắt tội người khác. Anh nói.

'Một chân đạp hai thuyền' chấp nhận ngoại tình với người đàn ông kia vì chồng thờ ơ, nào ngờ đến một ngày, chị phát hoảng vì chồng tuyên bố đầy đau đớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Anh yêu cô gái này. Nhưng không muốn phá hỏng gia đình cũng như danh dự bản thân. Anh cũng biết em đang qua lại với người đàn ông khác. Thôi thì chúng ta thỏa thuận với nhau đi, em yêu người đó, anh quen người này, chúng ta tôn trọng lẫn nhau. Danh nghĩa vợ chồng vẫn cứ giữ nguyên, anh không muốn ly hôn.

Vậy là cả hai quyết định giữ lại danh nghĩa vợ chồng nhưng vẫn sống cuộc đời mình thích, qua lại với người mình yêu. Chồng chị thường xuyên đi du lịch với cô gái kia và đăng hình lên trang cá nhân, nhưng chỉ toàn ảnh phía sau của cô gái đó. Nhiều người vào bình luận khen vợ chồng tình cảm, cưới nhau suốt mấy năm rồi mà vẫn như thuở ban đầu.

Ai cũng nghĩ vợ chồng chị đang rất hạnh phúc nhưng thực sự thì tình cảm của họ đã chết rồi. Nhìn những bình luận chúc phúc lẫn ganh tỵ của bạn bè mà lòng chị chợt nhói đau. Không biết từ khi nào tình cảm của cả hai lại dối trá, giả tạo như thế này.

Ngủ cùng nhau, ăn cùng mâm nhưng tình cảm đã xẻ đôi cho người khác. Mang tiếng vợ chồng nhưng chỉ là danh nghĩa. Nói đúng hơn, có lẽ anh chị chỉ là người dưng tá túc trong đời nhau. Đàn bà ngoại tình như chị, an yên bên người tình nhưng lòng lại như tơ vò khi nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Chị có nên chấm dứt mối cuộc hôn nhân này không? Hay tiếp tục “một chân đạp hai thuyền” để lòng dạ cứ rối bời không yên như thế này?

 

Bước vào phòng tân hôn cố giữ sức dù mệt nhoài, vừa mở cửa, tôi hoảng hồn khi thấy vợ mới cưới vén áo lên làm chuyện không tưởng

Bước vào phòng tân hôn cố giữ sức dù mệt nhoài, vừa mở cửa, tôi hoảng hồn khi thấy vợ mới cưới vén áo lên làm chuyện không tưởng

Tôi đâu thể ngờ đêm tân hôn của mình lại bị 'phá bĩnh' một cách dở khóc dở cười đến như vậy... Làm sao tôi có thể chấp nhận đây?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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