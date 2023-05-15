Dốc hết tiền túi vẫn không đủ trả nợ, đang loay hoay xoay tiền bất ngờ mẹ chồng cho vay 20 triệu nhưng biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Tâm sự 15/05/2023 01:02

Chuyện gia đình tôi vẫn luôn căng thẳng như thế mọi người ạ. Biết chuyện mẹ chồng cho mượn tiền như thế này, tôi càng 'sốc'.

Mẹ chồng mình rất kỳ, đối tốt với anh chị em, với cả chòm xóm, ngoại trừ vợ chồng mình. Có lẽ do quá khứ của mẹ, xưa mẹ từng chịu cảnh đau đớn khi ba chồng ngoại tình, bà từng ôm 2 con vào Sài Gòn lập nghiệp. Cuộc sống cơ cực với 2 đứa con từ người đàn ông đã từng hắt hủi mình khiến bà không vui.

Mẹ có thể cho anh chị em mượn tiền cả trăm triệu để lập nghiệp, nhưng với con cái mẹ rất khắc khe, đến nỗi chồng mình kể, lúc nhỏ mẹ chẳng cho tiền ăn sáng đối với chị chồng và chồng mình. Chưa kể, mẹ còn nhờ cậu qua đánh đập chồng và chị Hai, lý do rất đơn giản: Vì mẹ nghĩ con hư nên nhờ người qua đánh. Chồng và chị Hai mình bị mẹ chồng bạo hành rất nhiều tới nỗi bây giờ dù thương nhưng vẫn hận mẹ chồng lắm.

Dốc hết tiền túi vẫn không đủ trả nợ, đang loay hoay xoay tiền bất ngờ mẹ chồng cho vay 20 triệu nhưng biết lý do vợ chồng tôi 'choáng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trở lại chuyện vợ chồng mình, lúc mình cưới chồng có nhờ mẹ vay cho 1,5 tỷ để làm ăn. Nhưng trúng lúc dịch, chuyện làm ăn khó khăn, hai vợ chồng chưa kịp xoay sở vốn để trả, thế nên mẹ chồng cứ dựa vào đó mà nói chuyện tiền nong liên tục, đáng chú ý còn lấy đó làm lý do chửi và đuổi 2 vợ chồng mình đi khỏi nhà nhiều lần. Mình vì chuyện này mà rất khó xử, nhưng cũng không dám hó hé tiếng nào vì dù sao mẹ chồng cũng đã cho 2 đứa mình vay tiền.

Mẹ chồng mình có khoảng thu nhập rất ổn định từ việc cho thuê nhà mặt phố, lại có thêm tiền của dư dả do ba chồng thỉnh thoảng gửi cho. Vấn đề là mẹ cho anh chị em vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ thì không buồn lòng nhưng với con trai ruột, mẹ lại tiếc ra mặt. Khi 2 vợ chồng mình mua nhà, chỉ có gia đình mẹ đẻ mình ủng hộ, còn mẹ chồng thì không thèm hỏi han tới. Khi vợ chồng mình đặt vấn đề hỏi vay, mẹ bảo ngay là tiền đã chôn vào bất động sản, chưa rút ra được. Vợ chồng mình cũng "ậm ừ" cho xong, rồi tự xoay sở. Tới lúc mẹ qua nhà chơi, vì thích chung cư bọn mình, mẹ đột nhiên bảo sẽ mua 1 căn cho người dì dưới quê để tiện lên săn sóc con gái vừa vào đại học. Lúc đó vợ chồng mình rất buồn, chỉ tủi thân vì tại sao mẹ chẳng đếm xỉa chuyện 2 vợ chồng mình mua nhà, thế nhưng lại rất tích cực đòi sắm ngay 1 căn cho dì chẳng cần hỏi giá.

Dốc hết tiền túi vẫn không đủ trả nợ, đang loay hoay xoay tiền bất ngờ mẹ chồng cho vay 20 triệu nhưng biết lý do vợ chồng tôi 'choáng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 1 tháng, lùm xùm quá nhiều chuyện, mẹ chồng cãi nhau rồi từ mặt 2 đứa mình, không cho gặp mặt. Thế nhưng, khi bà bị hư điện thoại, lại nói bóng gió để chị chồng gọi cho mình, bảo tụi mình mua chiếc mới để tặng quà làm lành với mẹ chồng. Mình buồn lên đến tột độ, hai vợ chồng mình đang rất khó khăn để cày cuốc kiếm tiền trả nợ, lại thêm phần nhiều chi phí phát sinh vì đang nuôi con nhỏ, thế nhưng mẹ chẳng hề quan tâm tụi mình có tiền hay không?

Gần đây, bà mượn vợ chồng mình 20 triệu. Đang thật sự cạn túi vì dốc hết tiền trả nợ ngân hàng, mình đành về mượn ba mẹ đẻ khoảng 10 triệu để gửi mẹ chồng. Thế nhưng, mình thật sự sốc khi biết được, bà dùng số tiền mà mình vất vả có được đó để sắm sửa cho đứa cháu của dì mới lên đại học.

Mình phải làm gì đây các mom?

 

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