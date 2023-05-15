Đang thôi nôi con, tôi giật mình khi thấy sấp tiền mừng, nhưng nhìn lại thì hoảng hốt khi biết chồng ngoại tình với cô đồng nghiệp

Tâm sự 15/05/2023 22:28

Tôi có thể tha thứ cho anh ta không mọi người ơi? Tôi chỉ biết rằng anh ta đã lừa dối mình một cách cay đắng như vậy.

Anh là người chồng hết mực yêu thương vợ con. Việc trong nhà ngoài ngõ anh đều lo liệu, không bao giờ để vợ con phải thua thiệt. Chị cũng là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Cuộc sống của cả hai những tưởng sẽ không có gì cho đến ngày thôi nôi của đứa con trai đầu lòng.

Cưới nhau được 2 năm, khó khăn lắm anh chị mới có con. Gia đình có tiếng cười, tiếng khóc của trẻ thơ bỗng có nhiều thay đổi bất ngờ. Mỗi ngày tan làm, anh liền chạy ngay về nhà, bỏ hết những cuộc nhậu nhẹt với đồng nghiệp, bạn bè. Thế nhưng dạo này công việc bận rộn nên có khi đến tận khuya anh mới về, vội hôn con rồi lại lên phòng ngủ. Từ ngày ở cữ đến giờ, vợ chồng chị luôn ngủ riêng.

Đang thôi nôi con, tôi giật mình khi thấy sấp tiền mừng, nhưng nhìn lại thì hoảng hốt khi biết chồng ngoại tình với cô đồng nghiệp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị có cảm giác như tình cảm của cả hai đã bắt đầu nhạt dần. Vợ chồng không còn dành cho nhau những cái ôm hôn trước khi ngủ. Những khi về trễ, anh mệt mỏi lại lăn ra ngủ, không quan tâm đến chị. Chị hiểu được nỗi khổ của chồng nên không càm ràm hay trách móc bất cứ điều gì. Việc chăm con, quán xuyến nhà cửa chị đều lo hết, không để anh động tay bất cứ việc gì. Một đêm, thấy đèn phòng anh còn sáng, chị biết chồng đang làm việc nên pha sữa mang lên. Vừa đến trước cửa, chị đã nghe anh nói chuyện với ai đó. Chị nhẹ nhàng đẩy cửa vào khiến anh hết cả hồn.

- Sao em vào không gõ cửa?

Chị hơi giật mình, miệng lắp bắp.

- Em thấy đèn sáng, nghĩ anh còn thức nên pha sữa cho anh uống.

Gương mặt anh bắt đầu giãn ra.

- Sao em không lo cho con ngủ đi? Để thằng bé ngủ một mình lỡ thức giấc khóc đêm rồi sao?

- Em ru con ngủ rồi nên mới lên đây.

Anh nhận ly sữa từ tay chị rồi hối thúc chị đi ra ngoài để anh làm việc. Nhìn thái độ của chồng, chị nghi ngờ anh đang có bí mật gì đó giấu chị. Mấy hôm sau, anh thay đổi hẳn, tỏ ra quan tâm đến vợ con hơn, cũng vì điều đó mà chị bỏ qua hết những hoài nghi về anh.

Đến ngày thôi nôi của con trai, anh chị mời rất nhiều bạn bè đến nhà dự tiệc. Trước đó, anh có đưa cho chị một số tiền để trang trải chi phí. Cầm xấp tiền mới, thẳng thớm trên tay cùng với dãy số sêri theo thứ tự, chị nghĩ là anh mới rút từ ngân hàng ra. Hôm nay, khi nhận được số tiền mừng từ cô đồng nghiệp của anh, chị vô tình phát hiện dãy số sêri trên xấp tiền rất phù hợp với vị trí khuyết trong số tiền anh đưa.

Đang thôi nôi con, tôi giật mình khi thấy sấp tiền mừng, nhưng nhìn lại thì hoảng hốt khi biết chồng ngoại tình với cô đồng nghiệp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lòng chị hoài nghi giữa chồng mình và cô gái này có điều gì đó bất thường. Thế nhưng chưa có chứng cứ rõ ràng, chị không thể làm lớn chuyện được. Trời xui đất khiến, chị nhìn thấy cảnh tượng anh lén lút ôm hôn say đắm cô gái đó ở mảnh sân sau nhà. Chị điên tiết lao tới mắng chửi. Mọi người nghe tiếng ồn ào liền chạy ra xem. Anh vội gạt chị sang một bên lớn tiếng quát.

- Em có thôi đi không? Người khác đang nhìn kìa, có chuyện gì từ từ nói.

- Từ từ nói sao? Anh cũng biết xấu hổ nữa hả? Một người có lòng tự trọng sẽ không làm những điều kinh tởm này đâu. Anh và nó biến ngay khỏi mắt tôi, đừng để tôi thấy hai người nữa.

- Là cô nói đó. Đừng có mà hối hận.

Anh kéo tay ả nhân tình bỏ đi, chị gục xuống đất nấc lên từng tiếng. Cô bạn thân vội chạy lại đỡ và ôm chị vào lòng an ủi. Chị càng khóc lớn hơn. Khách khứa bắt đầu ra về hết, chỉ còn một mình chị, cô bạn thân và đứa con tròn 1 tuổi. Chị cảm thấy vô cùng mệt mỏi và trống trải. Không ngờ đến một ngày, chị lại bị ruồng bỏ một cách đáng thương như thế này.

Không lâu sau đó, anh gửi đơn ly hôn về nhà và cuộc hôn nhân của cả hai nhanh chóng kết thúc. Chị một mình nuôi con, còn anh theo người phụ nữ đó xây dựng hạnh phúc mới.

 

'Một chân đạp hai thuyền' chấp nhận ngoại tình với người đàn ông kia vì chồng thờ ơ, nào ngờ đến một ngày, chị phát hoảng vì chồng tuyên bố đầy đau đớn

'Một chân đạp hai thuyền' chấp nhận ngoại tình với người đàn ông kia vì chồng thờ ơ, nào ngờ đến một ngày, chị phát hoảng vì chồng tuyên bố đầy đau đớn

Thời gian cứ thế trôi qua, chị và anh đều có cuộc sống như mình mong muốn nhưng trong lòng chị lại vấn vương vì điều này.

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