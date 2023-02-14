Trước khi đang yêu, anh chiều chuộng Thúy hết mực, tới phòng anh chơi, anh chủ động nấu cơm, rửa bát cho cô. Còn đi ăn ngoài thì anh chủ động kéo ghế, lau bát, lau thìa. Nhưng từ khi cưới nhau về, anh thay đổi thành con người hoàn toàn khác. Chỉ được một khoảng thời gian đầu mặn nồng sau đó anh hờ hững với vợ hẳn. Đi làm về thì về muộn, có về sớm cũng chỉ cắm mặt vào điện thoại chơi game, nhắn tin. Việc nhà một tay Thúy lo từ A – Z.

Vợ chồng Thúy kết hôn đã 4 năm và có một con gái hơn 2 tuổi. Yêu nhau cũng 4 năm trời mới đám cưới, Thúy cứ ngỡ đã hiểu hết về người đàn ông của đời mình ai ngờ không phải.

Thúy luôn có cảm giác mình mới là người chồng, người cha trong cái gia đình này. Mọi việc lớn nhỏ một mình cô cáng đáng. Thậm chí, thời gian gần đây anh còn không đưa tiền lương cho vợ. Lúc nào cũng lý do, lý trấu, tới khi Thúy không chịu nhượng bộ thì Khánh sửng cồ lên, lại chửi mắng vợ. Thúy cảm thấy thật mệt mỏi và ngột ngạt với cuộc sống gia đình.

Không ít lần, Thúy ốm mà vẫn phải dậy làm xong việc, nấu cho anh rồi mới được lên giường nằm tiếp. Anh lười và vô tâm tới mức mẹ chồng ở cùng gần 2 tháng, bà cũng phải thốt lên: "Thằng Khánh mày tệ vừa, vợ thì yếu, con thì nhỏ mà mày không phụ cái gì. Suốt ngày cắm mặt vào điện thoại!"

Đôi lúc, cô chỉ mong buông bỏ người chồng không còn chút sự quan tâm nào tới vợ con. Cô thì nghĩ vậy, nhưng phụ nữ lại đã làm mẹ, đâu lí nào cô tự lòng đệ đơn ly hôn chỉ vì chồng không giúp việc nhà. Hơn nữa, nếu có bỏ chắc cô cũng thương bố mẹ chồng lắm, họ ưng cô từ lần đầu ra mắt. Từ khi hai đứa yêu nhau, bác gái lúc nào cũng dành cái ngon bảo Khánh phần cho cô.

Thế nên, chỉ thi thoảng vừa tất bật chạy vạy cơm nước, vừa lo dỗ con nằm nôi đang khóc ré lên, còn chồng thì đang nhậu một nơi nào đó, Thúy lại mong anh đánh cô một trận để có cớ li dị. Có lúc, cô tới rơi nước mắt khi nhìn vợ chồng nhà người ta tình cảm, quan tâm.

Ảnh minh họa: Internet

Cách đây ít tuần, Thúy chợt nhận ra chồng đi ngủ rất muộn. Có hôm, con khóc nên cô tỉnh dậy cho bé bú đêm quay sang lại không thấy chồng đâu. Dỗ con xong xuôi cô mới đi chân trần, nhè nhẹ bước ra ngoài tìm. Chợt thấy góc sân bếp sáng ánh đèn điện thoại, tiếng nói cười rúc rích nhưng khe khẽ. Cô dỏng tai nghe thì rõ thấy chồng đang cưng nựng một người con gái nào đó rất ngọt ngào.

Thúy lúc ấy mới lùi lại, vờ đi từ phòng ra, tay bật đèn thì anh chồng mới giật mình. Luống cuống, Khánh lại mắng Thúy: "Giật cả mình, đêm hôm em không ngủ mò ra đây làm gì!"

Thúy tỉnh bơ: "Em mới là người hỏi mới đúng, con tỉnh giấc, em lại đói nên xuống tìm đồ ăn thôi!"

Khánh lại chợt quan tâm vợ bất ngờ: "Em đói hả, có ăn mì không anh nấu cho?"

Tất cả những sự khác biệt đó, Thúy biết anh đã có bồ. Không rõ vì lý do gì mà anh không còn yêu cô nữa mà vẫn không chịu ly hôn để danh chính ngôn thuận đến với cô ta. Anh lại còn sợ cô biết được mối quan hệ ngoài luồng, hắn vẫn còn coi trọng cuộc hôn nhân này. Thế nhưng trong lòng Thúy đã quyết, cô sẽ bắt quả tang hai người để nộp đơn ly hôn, giải thoát cho cả hai.

Hôm đó, tròn 5 năm ngày cưới, cô không nhắc, chỉ gọi điện hỏi anh xem có về không. Khánh tỏ ra bận rộn: "Em ăn đi, anh bận lắm, đừng gọi anh nữa!"

Cô nắm chắc điện thoại trong tay, nhìn người chồng trước mặt đang vội vàng bắt chiếc taxi với dáng vẻ đúng là vội vã thật. Cô nhanh chóng kêu xe ôm chạy theo, cuối cùng taxi dừng lại ở một nhà nghỉ trong ngõ nhỏ. Cô dừng đầu đường rồi bình tĩnh bám theo sau và đương nhiên không quên chụp ảnh lại.

Đợi khi anh ta vào hẳn bên trong, cô mới âm thầm đi vào. Ngọt nhạt đủ kiểu chủ nhà nghỉ vẫn không chịu tiết lộ, cô đành phải dùng cách đút tiền. Lúc này chị ta mới chịu chỉ phòng và đưa chìa khóa, vẫn không quên gọi với theo: "Nếu có bị tra khảo, em nhớ nói là em đe dọa chị nhé!"

Thúy bình tĩnh đi lên phòng 302, tra chìa vào ổ mà tay cô run run. Vẫn biết chồng ngoại tình từ trước mà sao khi tận tay bắt quả tang cô lại run thế này! Cửa chợt mở, cô vẫn tròn mắt khi nhìn những gì diễn ra. Chồng cô đang ôm ấp một người con gái mặt trẻ măng. Anh bị bất ngờ, quay sang nhìn cô rồi luống cuống. Anh tỏ ra sợ hãi khi bị cô phát hiện, vẫn lắp bắp chưa nói lên lời.

Thúy không tiến thêm, cô chỉ lôi trong túi ra một tờ giấy ly hôn, bảo Khánh: "Hôm nay tròn 2 năm ngày cưới, chúng ta cũng chỉ đến đây thôi. 2 năm em đau khổ hơn hạnh phúc, giờ giải thoát cho nhau đi. Anh ký đi rồi có thể tiếp tục việc đang làm dang dở."

Khánh không ngờ cô lại cứng rắn tới thế, nhưng anh cũng không thể cầu xin cô tha thứ hay giải thích gì vì mọi sự quá rõ ràng. Thúy quay người bước đi, trong lòng cô vừa hụt hẫng, vừa có một chút hy vọng. Cô vẫn tin quyết định của mình là đúng!