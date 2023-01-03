Bắt gặp anh trai và chị dâu trong bệnh viện, đang định tiến lại chào hỏi, tôi 'hóa đá'' khi thấy cách họ đối xử với nhau

Tâm sự 03/01/2023 03:35

Hôm nọ tôi đưa con vào viện Nhi khám, tình cờ thế nào lại gặp anh trai và chị dâu tôi cũng đưa con đi khám. Tôi đang định tiến lên chào hỏi thì nghe tiếng anh trai.

Anh tôi rất tài giỏi, từ khi chưa kết hôn anh đã mua được nhà riêng, tậu được ô tô và ra ngoài sống tự lập. Thi thoảng anh lại biếu bố mẹ chục triệu tiêu vặt là điều bình thường. Thu nhập của anh cũng phải cỡ 80 triệu là ít nhất, nhiều thì đến cả trăm triệu.

Chị dâu lấy được anh tôi đúng là sướng như tiên, chẳng cần lo nghĩ chuyện nhà cửa, xe cộ, tiền bạc. Chị chỉ cần ở nhà chăm lo nhà cửa, nuôi nấng hai đứa con cho tươm tất là được.

Anh tôi lại rất biết vun vén, không hề chơi bời phá phách cũng chẳng ngoại tình. Tìm được người đàn ông như anh ấy đúng là khó như lên trời, chị dâu tôi ngang với trúng số độc đắc.

Hôm nọ tôi đưa con vào viện Nhi khám, tình cờ thế nào lại gặp anh trai và chị dâu tôi cũng đưa con đi khám. Tôi đang định tiến lên chào hỏi thì nghe tiếng anh trai cáu gắt với vợ: “Đã bảo tôi không thích những chỗ đông người rồi còn nằng nặc bắt đi cùng. Tôi ra xe ngồi chờ đây, nếu lâu quá thì tôi về trước, tí nữa cô tự bắt taxi về”.

Bắt gặp anh trai và chị dâu trong bệnh viện, đang định tiến lại chào hỏi, tôi 'hóa đá'' khi thấy cách họ đối xử với nhau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn sang chị dâu, lúc này tôi mới để ý chị hai tay bế 2 đứa con. Hai đứa đều đang quấy khóc, trên trán dán miếng hạ sốt, có vẻ chúng đều ốm cả. Chị dâu chật vật dỗ cả hai đứa, trong khi anh tôi ngồi đó thản nhiên lướt điện thoại không hề giúp đỡ chút nào. Chẳng những thế anh còn buông lời cáu gắt, mắng mỏ chị. “Anh ở đây giúp em chút đã, mình em không thể chăm hết được hai đứa…”, chị dâu mềm mỏng nói với chồng.

Anh tôi tức giận quát lên: "Còn bao nhiêu công việc chưa giải quyết mà phải mất thời gian ở đây. Cô gọi cho bà nội bà ngoại lên giúp đi". Nói rồi anh tôi bỏ đi. Chị dâu gạt nước mắt không dám khóc thành tiếng, tiếp tục dỗ cả hai đứa con và chờ tới lượt khám bệnh.

Trước đây anh tôi nói chị dâu không thích thuê người giúp việc, chỉ muốn tự tay làm mọi thứ cho chồng con. Khi ấy tôi tin nhưng bây giờ chứng kiến cảnh tượng trong bệnh viện thì tôi nghĩ rằng chính anh không đồng ý thuê.

Sau đó tôi cũng phải đưa con đi khám nên chưa có thời gian nói chuyện với chị dâu. Về nhà tôi cứ nghĩ mãi về chuyện gia đình nhà anh chị. Hóa ra anh tôi làm ra nhiều tiền nhưng đối xử với vợ con thì cộc cằn, vô tâm và ích kỷ. Tôi thấy thương chị dâu quá nên muốn kể chuyện với mẹ để bà khuyên anh trai. Tôi làm như vậy có nên không hả mọi người?

Con trai muốn thắt ống dẫn tinh vì nguyên nhân 'bất khả kháng', mẹ chồng giãy nảy liền chỉ trích con dâu câu cay nghiệt

Con trai muốn thắt ống dẫn tinh vì nguyên nhân 'bất khả kháng', mẹ chồng giãy nảy liền chỉ trích con dâu câu cay nghiệt

Hạnh phúc của một cặp vợ chồng phụ thuộc vào tình cảm của chính người trong cuộc. Nếu đã vì "ngoại cảnh" mà lung lay thì tình cảm đó rất khó bền vững.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 50 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 1 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài