Con trai muốn thắt ống dẫn tinh vì nguyên nhân 'bất khả kháng', mẹ chồng giãy nảy liền chỉ trích con dâu câu cay nghiệt

Tâm sự 01/01/2023 19:35

Hạnh phúc của một cặp vợ chồng phụ thuộc vào tình cảm của chính người trong cuộc. Nếu đã vì "ngoại cảnh" mà lung lay thì tình cảm đó rất khó bền vững.

Có nhiều gia đình đã đủ con cái, không muốn sinh thêm con nữa thường tìm đến các biện pháp tránh thai để đảm bảo an toàn. Như một cặp vợ chồng mới đây đã sinh được 3 cô con gái nên không có nhu cầu đẻ thêm nữa. Nhận thấy thực hiện kế hoạch như uống thuốc tránh thai, sử dụng bao cao su trước đó vẫn "dính", người vợ quyết định thắt ống dẫn trứng. 

Sau khi nghe tư vấn từ bác sĩ nên thắt ống dẫn tinh sẽ ít nguy hiểm hơn thắt ống dẫn trứng, anh chồng liền đồng ý. Anh nói: 

- Vợ phải chịu đau đớn, vất vả vì đẻ 3 đứa rồi giờ anh chịu đau thay vợ.

Nghe vậy, người vợ rất cảm động. Thế nhưng khi về nhà chia sẻ với mẹ chồng, bà nhảy dựng lên quát mắng:

- Mày bị điên à? Nhỡ thắt bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm? Mày muốn nhà ta tuyệt tử tuyệt tôn sao? 

 

Sau đó, anh chồng có giải thích với mẹ rằng, việc đàn ông thắt ống dẫn tinh sẽ ít gặp nguy hiểm, biến chứng hơn so với phụ nữ. Thế là mẹ chồng vênh mặt nói: Nguy hiểm cũng không chết được đâu mà mày lo. 

Con trai muốn thắt ống dẫn tinh vì nguyên nhân 'bất khả kháng', mẹ chồng giãy nảy liền chỉ trích con dâu câu cay nghiệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe vậy, người vợ không khỏi chạnh lòng khi đối xử tử tế, chăm sóc bố mẹ chồng tưng li từng tí vậy vậy mà vẫn bị họ coi như người dưng. Dù vậy, anh chồng vẫn tỏ ra quyết tâm, mặc lời can ngăn từ mẹ. Cũng chính vì thế mà mẹ chồng đay nghiến, đòi từ mặt hai vợ chồng.

Trên thực tế, bất kể lựa chọn của các cặp vợ chồng có là tiếp tục sinh thêm con hay dừng sinh con đều để tập trung lo cho tài chính gia đình, để có điều kiện sống tốt hơn. Và việc đàn ông vượt qua định kiến cũ kỹ, tình nguyện "kế hoạch" thay vợ, vì thương vợ, thấu cảm cho cái khổ của đàn bà vẫn là chuyện không phải ai cũng làm được.

Suy nghĩ của mẹ chồng trong câu chuyện trên ắt hẳn khiến không ít các chị em chạnh lòng, bức xúc. Nhiều người cho rằng bà chưa cam lòng khi con dâu chỉ sinh được 3 cô cháu gái. Vậy cuối cùng, bà muốn con dâu sinh thêm nữa để cả hai vất vả hay muốn con trai "kiếm" con bên ngoài? Nhưng cũng có người nhận định, có lẽ mẹ chồng chỉ vì lo cho sức khỏe của con trai mình mà thôi. Có người mẹ nào mà không lo lắng cho con cái nhất là con ruột của mình chứ?

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Nghe tiếng tôi khóc, mẹ chồng từ trong nhà đi ra hỏi có chuyện gì. Nghe xong, bà ngẫm nghĩ một lát rồi đột nhiên làm điều này.

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