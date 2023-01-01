Vừa thấy bố chồng tương lai, tôi đã giật bắn mình bỏ chạy vì quá khứ xấu hổ bị bại lộ

Tâm sự 01/01/2023 16:51

Sau khi bạn trai cũ thẳng thừng chối bỏ đứa con tôi đang mang trong bụng, thất vọng quá tôi đã lầm lũi tới bệnh viện để bỏ con. Và ngày hôm ấy, tôi đã gặp một nam bác sĩ sản khoa tuổi trung niên rất hiền từ.

Gặp và yêu nhau đã 2 năm nay, tôi chưa bao giờ giấu bạn trai bất cứ điều gì. Thậm chí cả quá khứ trước đó bị người cũ phụ tình và định bỏ thai tôi cũng kể hết cho anh nghe. Biết tôi là mẹ đơn thân và có con gái nhỏ 3 tuổi anh vẫn yêu thương, quan tâm hết mực. Chính bởi thế sau 2 năm gắn bó, tôi mới quyết định muốn đám cưới với anh và về ra mắt.

Trước khi về gặp bố mẹ anh, tôi đã được nghe anh kể rất nhiều câu chuyện về họ. Bố anh là bác sĩ sản phụ khoa một bệnh viện lớn, còn mẹ anh là giáo viên dạy Toán cấp  2. Tuy là những trí thức nhưng họ rất tâm lý song không kém phần nghiêm khắc với con cái. Bởi thế tôi cũng an tâm phần nào.

Hôm về ra mắt, dĩ nhiên bạn trai đã gọi điện thông báo cho gia đình trước khiến bố mẹ anh rất hồ hởi. Vừa về đến cổng nhà, bố mẹ anh đã ra tận cửa đón con dâu tương lai. Tuy nhiên khi gặp bố anh, tôi giật bắn mình nhận ra bác ấy chẳng phải ai xa lạ chính là vị bác sĩ sản khoa năm xưa tôi đã từng gặp.

Vừa thấy bố chồng tương lai, tôi đã giật bắn mình bỏ chạy vì quá khứ xấu hổ bị bại lộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi còn nhớ như in hôm ấy, sau khi bạn trai cũ thẳng thừng chối bỏ đứa con tôi đang mang trong bụng, thất vọng quá tôi đã lầm lũi tới bệnh viện để bỏ con. Và ngày hôm ấy, tôi đã gặp một nam bác sĩ sản khoa tuổi trung niên rất hiền từ. Thấy tôi đau khổ và còn lưỡng lự, chính ông đã ôn tồn khuyên nhủ:

“Giờ quyết định giữ con lại vẫn chưa muộn cháu ạ. Cháu hãy suy nghĩ thật kỹ một lần nữa để không ân hận. Chưa kể, bỏ thai ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và tâm lý đấy cháu”.

Hôm đó, tôi đã quyết định không bỏ con và quyết làm mẹ đơn thân. Cũng may tôi được nhà ngoại cưu mang nên khi vượt cạn và sau sinh đều thuận lợi. Hiện tôi cũng có công việc ổn định và mua được chung cư để 2 mẹ con ở. Thật sự tôi không biết bác trai có nhận ra tôi không mà không thấy tỏ bất cứ thái độ khác lạ nào. Bác vẫn niềm nở còn tôi thì xấu hổ không mặt mũi nào nên chạy vội ra cổng rồi về mặc cho cả nhà anh bối rối không hiểu chuyện gì.

Suốt mấy ngày nay, bạn trai cứ một mực hỏi lý do vì sao tôi bỏ chạy ngày về ra mắt nhưng tôi cảm thấy xấu hổ khó giải thích quá. Nếu nghe xong chuyện, anh vẫn sẽ cho là bình thường vì tôi vẫn quyết định đúng khi giữ con lại. Nhưng còn bố anh liệu biết tôi là cô gái năm xưa định đến phá thai, ông sẽ nghĩ thế nào và có chấp nhận đứa con dâu như thế không?

Sửa điện thoại giúp mẹ chồng, vô tình thấy tin nhắn đến, tôi hoa mắt, thất thần vì những dòng chữ đọc được

Sửa điện thoại giúp mẹ chồng, vô tình thấy tin nhắn đến, tôi hoa mắt, thất thần vì những dòng chữ đọc được

Một hôm, 1h sáng chồng tôi mới về nhà, nhưng anh không vào nhà luôn mà đứng ở cổng nói chuyện điện thoại với ai đó hồi lâu khiến tôi nảy sinh nghi ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 15 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 45 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 15 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm