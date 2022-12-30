Đến xin con dâu quay về, nghe tiếng nói chuyện trong nhà, mẹ chồng hoảng hốt bỏ chạy ngay lập tức

Hồi đó anh tôi muốn chị dâu nín nhịn mẹ, lấy lòng bà để nhà cửa yên ấm. Nhưng chị dâu nhiều khuyết điểm lỗi lầm quá, cố gắng thế nào mẹ cũng không hài lòng. Anh trách chị, mẹ tôi chê bai con dâu, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm thì chị dâu là người đứng lên tuyên bố muốn ly hôn.

Anh chị từng có 4 năm yêu nhau thắm thiết, vậy nhưng lấy về được hai năm đã ra tòa ly hôn. Chị dâu không được lòng mẹ chồng. Chị bướng bỉnh, không muốn nghỉ việc ở nhà sinh con, nghĩ mình còn trẻ muốn tranh thủ phấn đấu sự nghiệp, 28 tuổi mới sinh con. Ngoài ra còn thêm đủ thứ mâu thuẫn vụn vặt phát sinh trong cuộc sống chung mà tôi có kẻ ra đây cả ngày cũng không hết được.

Anh chị đến nay đã ly hôn được một năm rồi, anh tôi gầy sọp đi cả 10 kg. Mẹ ban đầu trách móc chị dâu bỏ bùa chồng, ly hôn rồi vẫn không cho anh thoát. Sau đó nhiều lần bà lấy máy con trai nhắn tin cho chị dâu nhưng chị đều lạnh nhạt hoặc từ chối quay lại. Mẹ tôi rất sĩ diện lại là bậc bề trên, làm sao có thể ra mặt xuống nước gọi chị ấy quay về?

Chị ấy ngang ngược và hỗn láo như vậy, mẹ tôi đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà, thế là anh chị ra tòa chấm dứt quan hệ hôn nhân. Song chẳng hiểu sao sau khi chị dâu đi rồi thì anh tôi không tham gia các cuộc xem mắt mà mẹ tìm cho, chỉ một mực nhớ về chị dâu. Ngày nào tan làm anh cũng đi qua những nơi in dấu kỷ niệm của hai người rồi uống rượu tới nửa đêm mới về khiến mẹ vô cùng sầu não lo lắng.

Tình hình của anh tôi ngày càng cấp bách, cuối cùng mẹ đành phải gạt hết mọi sĩ diện, muối mặt tới tận chỗ chị dâu ở bảo chị quay về. Hai người có bốn năm yêu thương, 2 năm là vợ chồng, mới chia xa 1 năm thôi, tin rằng có lời nói của bà thì chị sẽ nể mặt và nhớ tình xưa.

Ảnh minh họa: Internet

Sau ly hôn chị dâu thuê trọ trong một khu tập thể cũ. Khi bà tới nơi, đứng ngoài cửa nhà, mẹ tôi nghe được giọng nói của một người phụ nữ trung niên vẳng ra. Nội dung khiến bà phải sững sờ:

"Đến nhà bác để bác chăm sóc cho nhé, còn một tháng nữa là cưới rồi nhưng bác vẫn không yên tâm đâu. Cháu từng sảy thai rồi nên càng phải cẩn thận. Hay cứ nghỉ làm tới lúc sinh xong được không? Bé được 6 tháng là bác cho đi làm ngay, không giữ ở nhà đâu, việc chăm cháu cứ để bác lo. Nếu sợ nghỉ làm không có lương phải ăn bám chồng, thằng Nguyên sẽ chủ động đưa hết tiền lương cho vợ giữ, cứ yên tâm nhé".

Mẹ tôi bàng hoàng hoảng hốt, hóa ra chị dâu đã sắp tái hôn. Người bày tỏ sự quan tâm chăm sóc chị ấy chính là mẹ chồng tương lai. Bà ấy không hề ép buộc áp đặt, luôn tôn trọng, hỏi ý kiến chị ấy trong từng vấn đề. Nói đến lần sảy thai kia của chị dâu, cưới được ba tháng thì chị mang thai.

Chị bầu được khoảng 2 tháng, em gái của mẹ tôi tức là dì của tôi bị ốm trong viện, bà bảo chị đội mưa vào viện chăm bà dì. Trời tối tăm mưa gió bão bùng, lại phải thức cả đêm ấy chăm người bệnh, hôm sau về chị dâu bị ốm sốt một trận, cuối cùng thì cái thai không giữ được. Chuyện này cũng khó mà trách mẹ tôi, có lẽ là do cơ địa của chị dâu yếu quá. Sau chuyện đó chị ấy mới quyết tâm mấy năm nữa mới sinh con.

Bây giờ vừa ly hôn chồng một năm, chị ấy đã chuẩn bị lên xe hoa và sinh con cho người khác. Chị còn được nhà chồng tương lai quan tâm yêu thương như con gái, không để bụng chuyện chị từng ly hôn và có tiền sử sảy thai. Chị ấy không thể và chắc chắn là cũng chẳng đời nào còn muốn quay lại với anh tôi nữa. Một người đàn ông nhu nhược nghe theo mẹ răm rắp và người mẹ chồng không hề yêu thương chị.