Tình cũ 'vác bụng bầu' đến đám cưới ăn vạ, tôi nói một câu khiến cô ta bỏ về, nhà chồng thán phục

Tâm sự 29/12/2022 16:52

Nhưng ngay trong thời khắc quan trọng đó, một sự cố đau đớn đã xảy ra. Có một người phụ nữ ôm bụng bầu đến bắt vạ, nói rằng cô ta là người yêu cũ của chồng tôi.

Tôi và anh yêu nhau khi hai đứa vào làm chung một công ty. Ngày đó, anh thể hiện là người đàn ông vui vẻ, nhiệt tình, hết lòng giúp đỡ cô nhân viên mới như tôi. Vì vậy tôi cảm kích tấm lòng của anh, cảm thấy biết ơn vì ít khi gặp được người đồng nghiệp mới mà tốt bụng, nhiệt tình. Tôi bắt đầu làm quen với anh, hay rủ anh đi ăn cơm cùng.

 

Tình cảm nảy sinh từ những khó khăn và sự giúp đỡ, tôi và anh yêu nhau sau đó. Chúng tôi thực sự trân trọng tình cảm của đối phương. Tôi cũng tin anh là người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho mình. Sau hơn 1 năm yêu nhau, hai đứa quyết định làm đám cưới. Thực ra, nói hiểu anh thì tôi chưa hiểu gì nhiều. Tôi cũng không quá nặng lòng với quá khứ, tôi chỉ cần đó là người đàn ông hiện tại tốt và yêu thương tôi là đủ. Bố mẹ đôi bên cũng rất ưng thuận cuộc hôn nhân này.

Gia đình anh khá bình thường, so với gia đình tôi về điều kiện thì có phần kém hơn. Tôi cũng thu nhập cao hơn anh nhưng bố mẹ tôi chưa từng cho đó là vấn đề. Chỉ cần con cái yêu thương nhau là đủ. Tôi cũng chỉ cần đó là người đàn ông hết lòng vì mình. Bản thân tôi luôn nghĩ, nếu không có anh giúp đỡ thì tôi cũng không có đủ động lực để phấn đấu, có chức tước như vậy giờ.

Trong ngày vui trọng đại, mẹ anh lên trao vàng rồi ôm con dâu khóc. Tôi cảm nhận đó là giọt nước mắt hạnh phúc, là tình yêu thương thực sự mẹ dành cho tôi.

Tình cũ 'vác bụng bầu' đến đám cưới ăn vạ, tôi nói một câu khiến cô ta bỏ về, nhà chồng thán phục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ngay trong thời khắc quan trọng đó, một sự cố đau đớn đã xảy ra. Có một người phụ nữ ôm bụng bầu đến bắt vạ, nói rằng cô ta là người yêu cũ của chồng tôi. Vì tôi giàu có, có tiền bạc nên anh đã bỏ tình yêu này để đến với tôi. Cô ta chỉ trích tôi, khóc lóc trước mặt tất cả mọi người nói tôi đang bị gã đàn ông này lừa dối khiến tôi khó xử.

Tay tôi bắt đầu run lên, cũng thực sự bực tức nhưng rồi cố gắng tĩnh tâm lại. Hôm nay là ngày vui của tôi mà, sao tôi có thể vì một người phụ nữ không rõ lai lịch đến làm tan nát tất cả? Tôi hỏi chồng: “Anh có làm chuyên đó không?”. Chồng tôi bảo: “Cô ta thực sự là người yêu cũ của anh nhưng bọn anh chia tay lâu rồi nên không có chuyện bầu bí, em phải tin anh”.

 

Tôi vội giật lấy mic của MC, tuyên bố rõng rạc trước đám cưới: “Chị ơi, không biết vì lý do gì mà chị lại đến đây bắt vạ chồng em trong ngày vui này? Nếu chị thực sự văn minh thì đã không tìm đến ngày hôm nay mà là trước hoặc sau đó. Chồng em và chị quả thật từng là người yêu nhưng chuyện đã qua, hai người cũng đã chia tay. Chồng em khẳng định không còn qua lại với chị nên chuyện này là hoàn toàn vô lý. Em thông cảm chuyện chị đang mang bầu nên không muốn gây khó dễ cho chị .Em mời chị ngồi xuống dưới ăn bữa cơm vui vẻ, chúc phúc cho vợ chồng em. Đợi xong xuôi mọi việc em sẽ nói đầu đuôi câu chuyện”.

Nói rồi, người phụ nữ ấy đã vội đứng lên, không biết đã trốn lúc nào dù được mời lại. Sau hành động đó, mẹ chồng đã nhìn tôi và rơi nước mắt còn chồng nắm chặt lấy tay tôi thay lời cảm ơn.

Sau đám cưới, tôi đã tìm hiểu nguồn cơn thì biết được chuyện người phụ nữ ấy vì quá yêu chồng tôi mà định bắt vạ anh, khiến anh tan nát một đời trong đám cưới. Thật ra, cô ta và chồng đã chia tay khi anh vừa gặp tôi, tôi cũng không phải nguồn cơn khiến cuộc tình của họ tan vỡ. Hôm cưới, cô ta vì hận mà tìm đến định phá đám, may thay tôi đã tỉnh táo để cứu nguy. Từ hôm đó, cả nhà chồng lúc nào cũng dành cho tôi tự tôn trọng và biết ơn. Chồng tôi cũng yêu thương vợ vô điều kiện khiến tôi cảm thấy mình đã chọn đúng người.

Ly hôn 1 tuần thì nhận thiệp cưới từ chồng cũ, tới dự đám cưới, tôi ôm anh khóc nức nở tiết lộ 'bí mật tày trời'

Ly hôn 1 tuần thì nhận thiệp cưới từ chồng cũ, tới dự đám cưới, tôi ôm anh khóc nức nở tiết lộ 'bí mật tày trời'

Đến ngày chồng tôi ra viện, bố mẹ không kiêng dè gì đến tận nhà chìa tờ giấy ly hôn ra bắt chồng tôi ký vào. Nam tuy ngạc nhiên nhưng khi biết thỏa thuận giữa tôi và bố mẹ, anh đành đặt bút ký.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 9 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 9 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới