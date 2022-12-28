Trốn trong tủ rình vợ ngoại tình, chồng thất kinh khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, chờ kết thúc đòn ghen bi kịch

Tâm sự 28/12/2022 15:00

Mắt thấy tai nghe mới tin, nhiều người từng chịu cảnh bị phản bội trong hôn nhân phải tận mắt chứng kiến mới chịu chấp nhận. Nhưng bởi thế mà đau, dẫn đến càng tức giận, càng khó điều khiển, khống chế cảm xúc.

Hải Đông phát hiện ra vợ mình ngoại tình từ một số manh mối, xáo trộn nho nhỏ trong chính ngôi nhà của hai vợ chồng. Nhưng anh đã lựa chọn phải "bắt tận tay" cho vợ không còn đường chối cãi. Người chồng bất hạnh trốn trong tủ suốt nhiều tiếng đồng hồ để rình vợ đưa nhân tình về nhà. Sự việc diễn ra đúng như Hải Đông dự đoán, duy chỉ có cảm xúc, lý trí của anh là không còn kiểm soát nổi trước những điều mắt thấy tai nghe.

 

Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ rất yên tĩnh. Sau một thời gian phải hạn chế gặp gỡ người tình, hôm nay Thu Hồng rất vui vì cuối cùng chồng cũng đi công tác tỉnh. Căn phòng nhỏ trong khu trọ dành cho công nhân hôm nay chỉ có mỗi mình cô. Bóng tối như đồng lõa với kẻ vụng trộm. Hồng ngồi trước tấm gương của bàn trang điểm, sửa soạn bản thân. Cô thấy mình cũng rất đỗi xinh đẹp.

Hải Đông đã ra khỏi nhà từ sáng, cô như con chim nhỏ được sổ lồng. Sau giờ tan làm, rời xí nghiệp, cô tạt qua chợ tự mua thức ăn ngon tự chiêu đãi mình. Còn lúc này, khi đã về khuya, cô đang ngồi đây, chờ một người đặc biệt đến.

Vừa thoa chút son dưỡng thơm mùi dâu tây lên môi, cô đã nghe tiếng chuông cửa. Thu Hồng đứng bật dậy, hồ hởi ra mở. Lát sau, cô quay trở vào cùng với một người đàn ông. Hai người họ không thể chờ đợi thêm để lao vào nhau bày tỏ sự thân thiết khiến một người đàn ông nữa đang quan sát từ trong khe cửa tủ nghe máu nóng rần rần dồn lên khắp mặt.

Nán chờ đến cao trào, Hải Đông bật tung cửa lao ra, bắt tại trận vợ và nhân tình áo quần đã xộc xệch vẫn đang quấn quýt lấy nhau. Anh tức giận vung nắm đấm vào thẳng mặt kẻ đang tận hưởng khoái lạc với vợ mình, giữa lúc hắn còn chưa hết kinh ngạc.

Quay sang thấy vợ hoảng hốt lo cho nhân tình, máu điên trong Hải Đông càng dâng trào. Trong phút mất kiểm soát, người chồng bị phản bội vớ luôn con dao gọt hoa quả trên bàn và gây án.

 

Trốn trong tủ rình vợ ngoại tình, chồng thất kinh khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, chờ kết thúc đòn ghen bi kịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi cảnh sát đến, Hải Đông vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu còn nghi phạm cũng nhanh chóng bị khống chế đưa về đồn. Tại cơ quan điều tra, Hải Đông khai rằng từ xưa đến nay luôn yêu vợ. Những năm tháng anh ra ngoài lăn lộn kiếm tiền, vợ làm công nhân vẫn thay anh chăm sóc gia đình. Mỗi lần về nhà, anh đều cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm của mình. Vợ con cũng chưa bao giờ trách móc anh, anh tưởng rằng họ cũng hiểu những khó khăn của anh.

Vậy nhưng gần đây vợ anh có nhiều thay đổi lạ. Cô ấy chăm chút đến diện mạo bản thân hơn. Ban đầu anh tưởng cô ấy làm đẹp để đón chồng về nhà sau những chuyến công tác, nhưng không phải, chuyện gối chăn với chồng cô ấy rất thờ ơ. Anh lại phát hiện trong nhà có dao cạo râu của đàn ông, cả quần lót lạ của đàn ông đã được giặt sạch cất trong tủ quần áo nữa.

Những điều bất thường như vậy đương nhiên khiến Hải Đông nghi ngờ. Vì vậy, anh định kiểm tra vợ lần cuối, sáng giả vờ phải đi công trình một tuần, nhưng thực chất buổi trưa đã trở về trốn trong tủ quần áo để rình vợ. Sự việc sau đó vượt ngoài tầm kiểm soát.

Hành vi của Hải Đông đã cấu thành tội cố ý gây thương tích, anh ta phải đối diện với án phạt tù. Nhưng xét thấy đây là do mâu thuẫn tình cảm, nạn nhân cũng có lỗi, gia đình Hải Đông sau đó lại tích cực khắc phục hậu quả, đền bù thiệt hại, được phía gia đình nạn nhân thông cảm nên tòa sau đó đã cho anh ta được hưởng án treo.

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