Đi gang qua công ty vợ, chồng căm phẫn xông vào đánh tới tấp khi chứng kiến cảnh tượng 'gây sốc' trước mắt

Tâm sự 28/12/2022 08:56

Thực ra giữa chiều Hoài đã nhắn tin bảo Quân đến tối đưa con đi chơi nhân ngày 1/6 nhưng anh lập tức từ chối vì đã hẹn bạn trước. Anh không đưa con đi, giờ có thể trách ai?

Quân (32 tuổi) chia sẻ anh và Hoài kết hôn được 5 năm, vợ chồng anh có chung một bé gái 4 tuổi. "Đàn ông vẫn thường khuyên nhau một câu thế này: Lúc đi câu mới cần thả mồi, đã câu được cá, cưới về rồi thì cần gì phải đầu tư nữa. Khi bước vào cuộc sống gia đình, phần vì suy nghĩ đàn ông không cần lo chuyện nhà cửa, con cái, phần vì bản tính ham vui, ham chơi, Quân thường xuyên vắng mặt trong các bữa cơm tối với vợ con. Anh sa đà vào các cuộc nhậu nhẹt, tụ họp với bạn bè, nhiều đêm về nhà thì vợ con đã ngủ say.

Quân không phải một người chồng tệ bạc nhưng anh rõ ràng là một người chồng vô tâm, "khoán trắng" mọi việc cho vợ, cũng chẳng quan tâm Hoài mệt mỏi, khó khăn ra sao. Trách nhiệm của anh là hàng tháng đưa vợ tiền lương và không ngoại tình, làm được 2 điều ấy Quân đã thấy mình thật tuyệt vời ít người sánh bằng.

Hoài không ít lần chê trách, yêu cầu chồng phải chia sẻ việc nhà, dành nhiều thời gian hơn cho con thế nhưng Quân đều để ngoài tai. Anh cho rằng vợ kêu than mãi rồi cũng thôi, đàn ông như anh đã là tử tế lắm rồi. Đã có với nhau một đứa con, dù Hoài bất mãn thì cũng phải chấp nhận, dễ dàng gì mà buông tay. Chỉ cần anh nói vài lời xin lỗi qua loa là chuyện lại đâu vào đấy.

Hoài và con gái đang ở dưới sảnh nhưng bên cạnh còn có một người đàn ông lạ. Điều đáng nói là anh ta rất thân thiết với vợ con Quân, còn bế bổng con gái anh lên, cười đùa với bé rất vui vẻ. Họ trò chuyện đôi chút rồi ra lề đường vẫy một chiếc taxi cùng nhau rời đi. Quân run rẩy bám theo, thấy vợ con cùng người đàn ông đó vào một nhà hàng ăn tối.

Anh căm hận chỉ muốn lao ngay vào chất vấn Hoài tại sao có thể đi ăn tối với người khác trong khi đã có chồng con đề huề. Thế nhưng nhìn nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt ngây thơ của con gái thì anh khựng lại, ủ rũ ra về trước, chẳng thiết tha gì đi nhậu nữa.

Đi gang qua công ty vợ, chồng căm phẫn xông vào đánh tới tấp khi chứng kiến cảnh tượng 'gây sốc' trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực ra giữa chiều Hoài đã nhắn tin bảo Quân đến tối đưa con đi chơi nhân ngày 1/6 nhưng anh lập tức từ chối vì đã hẹn bạn trước. Anh không đưa con đi, giờ có thể trách ai?

Thời điểm về đến nhà, Hoài giật mình thấy chồng ngồi lặng lẽ trên sofa từ bao giờ. "Em với anh ta có quan hệ thế nào?", anh chậm rãi hỏi vợ. Bao phẫn nộ trong Quân phút trước bỗng bay biến sạch, chẳng hiểu sao lúc này anh chỉ thấy sợ hãi, sợ rằng vị trí của mình sẽ bị ai đó thay thế mất.

Hoài có sao nói vậy, người đó là đồng nghiệp cùng công ty cô. Nhiều lần phải đi làm thứ 7 nhưng Quân thà đi chơi chứ không chịu trông con cho vợ, Hoài đành đưa con đến công ty. Nhờ thế con gái cô có dịp quen biết với anh chàng kia, đôi bạn lệch tuổi ấy tỏ ra khá quý mến nhau, Hoài dĩ nhiên chẳng có lý do gì ngăn cản hai người thân thiết.

 

Cho tới ngày Quốc tế Thiếu nhi, anh chàng ấy hỏi Hoài có kế hoạch gì cho con gái chưa? Hoài nói thật chỉ có 2 mẹ con tự đi chơi và anh ta xin được tháp tùng mẹ con cô. Con gái hân hoan đồng ý, Hoài nghĩ anh ta độc thân, cô chẳng làm gì sai cả nếu 3 người có 1 bữa tối chung. "Tôi thở phào nhẹ nhõm sau câu trả lời của vợ. Và tôi cũng nhanh chóng nhận ra một điều, nếu tôi không quan tâm vợ con chu đáo, rồi sẽ có ngày xuất hiện người khác thay thế tôi làm điều đó", Quân tâm sự.

Đó là câu chuyện ngày 1/6 vào năm ngoái của gia đình Quân. Còn năm nay dù dịch bệnh không thể đưa con đi chơi nhưng Quân cũng đã tự tay mua quà, cùng vợ tổ chức bữa liên hoan nho nhỏ tại nhà mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi cho con gái và cả em bé sắp chào đời của vợ chồng anh. 

Khi toàn tâm toàn ý hơn cho gia đình, Quân cảm nhận được nhiều niềm vui và hạnh phúc mà những cuộc vui bên ngoài khó có thể so sánh được. Gia đình mới là nơi bình yên, là nơi anh có thể trở về sau những mệt mỏi, bon chen bên ngoài, đó mới chính là thứ anh cần nâng niu và trân trọng hơn tất thảy.

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