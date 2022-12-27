Yêu 3 tháng thì cùng em vào khách sạn, vừa xé toạc áo em ra thì tôi vội vã 'chạy mất dép'

Tâm sự 27/12/2022 21:55

Từ việc chỉ muốn chinh phục một cô gái đẹp, tôi đã dần thích em thực sự. Tôi cảm thấy em chính là người con gái mà tôi phải yêu và cưới. Tuy nhiên bản tính trăng hoa vẫn nổi lên trong lòng tôi. Nghĩ là muốn chinh phục được em thì phải có được em trước tiên.

Tôi quen em trong một lần đi chơi cùng bạn bè. Nhìn thấy em, tôi đã bị hút hồn. Có vẻ như em cũng ấn tượng về tôi. Không phải nói ngoa, tôi là gã đàn ông mặt đẹp, dáng cao, có tài ăn nói. Vậy nên tôi luôn tự tin con gái gặp mình sẽ say như điếu đổ. Em cũng là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Có vẻ như chinh phục em khó hơn những cô gái khác nên tôi đã tính đến nhiều đường đi nước bước cẩn trọng.

Từ xin số điện thoại của em tôi cũng phải khó khăn hơn những cô gái khác. Tiếp xúc với em rồi, tôi càng cảm nhận em là một người rất dễ thương, chân thật, có chút hài hước. Nói chuyện với em, tôi luôn cảm thấy sự thông minh toát ra. Sau này khi biết về thành tích học tập của em, tôi càng ngưỡng mộ. Gia đình em cũng khá giả nên việc em dùng đồ hay đi xe đẹp đều là điều hiển nhiên.

 

Em còn rất chịu chơi trong khoản tình phí. Em chưa từng đòi quà khi yêu tôi cũng không bao giờ gợi ý chuyện này chuyện kia. Hơn nữa, mỗi lần đi ăn uống, em cũng rất chủ động tranh trả tiền dù tôi không để em làm điều đó.

Tôi đã nghĩ ra đủ cách để dụ em vào nhà nghỉ sau 3 tháng quen và yêu em. Tôi giả ốm giả bệnh cho em đến nhà, tôi say rượu, làm đủ cách nhưng chưa dụ được em. Cho đến một ngày, khi tôi nói thẳng với em về ý đồ của mình và muốn đi nhà nghỉ thì em lại đồng ý. Em bảo: "Thời nay tự do, đi nhà nghỉ là chuyện bình thường nếu anh đã muốn. Nhưng chuyện chọn nhà nghỉ để em lo nhé".

Yêu 3 tháng thì cùng em vào khách sạn, vừa xé toạc áo em ra thì tôi vội vã 'chạy mất dép' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe đến đây tôi hơi sốc. Trong đầu tôi có chút thất vọng vì nghĩ em là cô gái từng trải. Em đã đồng ý đi qua đêm với tôi sau hơn 3 tháng yêu nhau và còn chủ động chuyện chọn nhà nghỉ. Vậy tức là em rất có kinh nghiệm? Nhưng tôi vẫn đồng ý và trong lòng có suy nghĩ hơi tiêu cực về em. Còn luôn nghĩ, nếu em còn trong trắng, tôi sẽ tiếp tục cuộc chơi này, còn không tôi sẽ "quay xe". 

Và kết quả, tôi phải "quay xe" thật. Nhưng không phải vì em không còn trong trắng mà chính là vì cái nhà nghỉ mà em đưa tôi tới. Vừa bước chân vào, quần áo lụa là, tóc tai chỉn chu, nước hoa xịt đầy mình, tôi hốt hoảng khi thấy em ngồi ở đó rất điềm nhiên. Nhà nghỉ em hẹn tôi đến đó, nhân viên quá lịch sự, điềm đạm, ra tay bắt mặt mừng. 

Chưa rõ ngọn ngành, em giới thiệu: "Đây là bố mẹ em, nhà em kinh doanh nhà nghỉ. Anh muốn đi nhà nghỉ tức muốn đến nhà em chơi phải không? Liệu có phải anh biết bố mẹ em kinh doanh dịch vụ này?" Tôi tím tái mặt mày, ú ớ luôn. Thật không thể tin nổi chiêu cao tay của em. Hóa ra, em đã thử lòng tôi vậy mà tôi còn nghĩ em là hạng con gái dễ dãi.

Tôi ngồi chưa kịp uống nước đã lập tức ra về, còn không dám nhắn tin xin lỗi em tối đó. Cũng từ hôm đó, tôi không thấy em nói gì với tôi. Liệu tôi có nên chủ động và xin lỗi em không. Đánh mất em, tôi thấy thật uổng và quan trọng tôi đã yêu em mất rồi. 

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