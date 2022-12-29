Vợ đi công tác xa, 2h đêm em gái vợ gọi bảo sang, tôi 'hóa đá' khi nhìn cảnh tượng trên giường

Tâm sự 29/12/2022 15:50

Mấy hôm trước vợ tôi lại đi công tác. Đi làm mệt mỏi, công việc nhiều áp lực, về tới nhà không có vợ, phải đối mặt với căn nhà lạnh tanh, trống vắng, tôi chạnh lòng lắm.

Dạo này công việc của vợ tôi bận rộn, hay phải đi công tác khiến tôi rất thương. Tôi đã bảo cô ấy lương thưởng của mình rất khá, thoải mái lo cho vợ con, chỉ cần vợ làm một công việc nhàn tản thu nhập đủ chi tiêu cá nhân, thích thì để biếu bố mẹ và dành tiết kiệm là được. Tôi có cần cô ấy phải kiếm tiền mang về cho gia đình đâu. Nhưng vợ tôi muốn được độc lập tự chủ, cũng là mong muốn chính đáng, tôi không có lý gì để phản đối. Song cũng vì muốn phấn đấu sự nghiệp mà cô ấy mãi chưa chịu sinh con khiến tôi rất buồn.

Mấy hôm trước vợ tôi lại đi công tác. Đi làm mệt mỏi, công việc nhiều áp lực, về tới nhà không có vợ, phải đối mặt với căn nhà lạnh tanh, trống vắng, tôi chạnh lòng lắm. Nhưng sau tất cả, tôi yêu vợ nên tôn trọng quyết định của cô ấy. Buổi tối hôm đầu tiên vợ tôi đi công tác, 2h đêm tôi làm việc xong định đi ngủ thì bất chợt nhận được điện thoại của em gái vợ. Cô ấy vẫn còn độc thân, thuê nhà sống riêng bên ngoài cho thoải mái, dù mấy lần tôi ngỏ ý mời em ấy về sống chung với hai vợ chồng vì nhà tôi rộng rãi.

- Anh sang nhà em ngay có việc gấp, sang ngay lập tức nhé!

Tôi còn chưa kịp hỏi gì thì em ấy đã ngắt máy. Nghe giọng điệu của em gái vợ mà tôi hoang mang tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra, có vẻ là một chuyện khá nghiêm trọng. Vội vàng lao sang nhà cô ấy cách đó mấy km, cửa không khóa lại nghe những tiếng khóc lóc ầm ĩ bên trong, tôi bước nhanh vào, nơi phát ra tiếng động chính là phòng ngủ.

Vợ đi công tác xa, 2h đêm em gái vợ gọi bảo sang, tôi 'hóa đá' khi nhìn cảnh tượng trên giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn cảnh tượng trên giường mà tôi choáng váng. Vợ tôi đáng lẽ giờ này đang đi công tác thì lại ngồi trên giường của em gái, mặc chiếc váy ngủ, bộ dạng nhếch nhác, tóc tai bù xù, phấn son nhòe nhoẹt, áo ngủ còn bị rách. 

- Em với chị ấy vừa đánh nhau đấy. Vì em dám gọi cho anh. Nhưng anh biết chị ấy gây chuyện tày đình gì không? Chị ấy dẫn trai lạ về hú hí ngay trên giường ngủ của em! Chị ấy quá mức trơ trẽn, dù là chị ruột nhưng em cũng không thể bênh vực được!

Nói xong em gái vợ sập cửa bỏ đi, để tôi với vợ trong phòng. Vợ ôm chân tôi khóc lóc bảo rằng em gái cô ấy nói dối. Nhưng có gì khó để kiểm chứng, khu nhà này có camera, chỉ cần xem có hình ảnh ghi lại cô ấy dẫn đàn ông lạ về đây là đủ hiểu. Khi tôi nói như vậy thì vợ câm lặng chỉ còn biết gục xuống xin tha.

 

Tôi hỏi lý do, vợ bảo tôi chỉ mải công việc, tính tình thì khô khan thiếu lãng mạn nên cô ấy mới mềm lòng ngã vào vòng tay người khác. Nói đi công tác là để thảnh thơi hẹn hò với tình nhân. Anh ta đang ở nhờ nhà người quen nên họ thay vì ra khách sạn thì dẫn nhau về nhà em gái cô ấy. Vợ tôi hôm nay cứ nghĩ em gái vắng nhà mới dẫn người tình về đây vì có chìa khóa, ai ngờ nửa đêm con bé lại đột ngột trở về.

Và thế là sự thật chát đắng này đã bị phanh phui. Tôi biết vợ trách em gái lắm song tôi thì cảm ơn em ấy rất nhiều. Nếu không có em ấy ngay thẳng, rạch ròi thì tôi sẽ còn bị vợ "dắt mũi" mãi. 

Tôi và vợ vẫn chưa sinh con. Tôi yêu cô ấy là sự thật, cho đến bây giờ vẫn chưa hết yêu nhưng trái tim tôi tan nát vì bị phản bội cũng là sự thật. Nếu tha thứ cho vợ rồi chúng tôi có thể hạnh phúc như trước? 

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