Bạn trai đồng ý tổ chức đám cưới nhưng chẳng chịu đăng ký kết hôn vì lý do 'không thể tưởng tượng nổi' này

Ngày hôm qua, lúc hai đứa đang ngồi uống cà phê, Tiến nói nếu tôi thích thì anh ấy sẽ tổ chức đám cưới nhưng không có đăng ký kết hôn. Tôi không hiểu sao bạn trai lại có suy nghĩ kỳ lạ thế. Cưới mà không được pháp luật công nhận thì cưới làm gì.

Tiến là bạn trai của tôi, con nhà giàu có và hiện anh đang là giám đốc công ty. Chúng tôi yêu nhau đến nay là 4 năm, tình cảm của cả hai rất mặn nồng. Tính tôi sống sòng phẳng về kinh tế, nếu được bạn trai tặng quà thì tôi sẽ nghĩ cách tìm món quà phù hợp tặng lại anh ấy. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi tự mua được nhà và đón hai em ở quê đến sống cùng. Hiện nay tôi đang giữ chức trưởng phòng kinh doanh của công ty với mức lương là 50 triệu một tháng.

Sự nghiệp của cả tôi và Tiến đều tương đối ổn định, hai đứa cũng lớn tuổi, tình yêu kéo dài quá lâu, tôi tỏ ý muốn được cưới và sinh con. Tiến rất tán đồng với quan điểm của tôi, anh bảo sẽ tổ chức cưới trong năm nay. Ảnh minh họa: Internet Ngày hôm qua, lúc hai đứa đang ngồi uống cà phê, Tiến nói nếu tôi thích thì anh ấy sẽ tổ chức đám cưới nhưng không có đăng ký kết hôn. Tôi không hiểu sao bạn trai lại có suy nghĩ kỳ lạ thế. Cưới mà không được pháp luật công nhận thì cưới làm gì.

Anh bảo chẳng biết hai đứa cưới nhau có hạnh phúc lâu dài hay không, anh sợ về sống chung một nhà được vài năm rồi chia tay. Tiến không muốn tài sản của anh ấy làm ra lại bị ràng buộc bởi một tờ giấy kết hôn. Anh muốn sau đám cưới chúng tôi về sống chung trong căn nhà của anh ấy, hàng tháng Tiến sẽ góp tiền chi tiêu sinh hoạt gia đình. Nếu sau này vợ chồng không muốn sống cùng nhau thì có thể dễ dàng chia tay mà không cần ra tòa, không cần mời luật sư phân chia tài sản. Cưới chồng mà không đăng ký kết hôn, tôi có cảm giác như đang sống thử, không có sự ràng buộc nhau. Tôi có thể bị chồng đuổi ra ngoài đường bất kỳ lúc nào khi anh ấy không thấy thuận mắt. Anh coi trọng tài sản của bản thân hơn là một người vợ. Tôi đâu phải là hàng tồn kho hay ế ẩm, đến nỗi phải cầu xin đám cưới của bạn trai. Nếu anh không còn yêu tôi nữa thì nói thẳng để đường ai nấy đi. Anh bảo còn yêu tôi rất nhiều nhưng không muốn rắc rối chuyện tài sản sau này, Tiến mong tôi hiểu cho nỗi khó xử của anh ấy. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao đây?

Lỡ miệng chê khả năng 'chăn gối' của chồng không bằng người cũ, phản ứng của anh ấy ngay sau đó khiến tôi hãi hùng Tại sao cuối cùng một kẻ lăng nhăng như anh ta lại có kết hậu như thế. Còn tôi lại chọn lấy một người đàn ông vừa nghèo, vừa xấu mà tôi lại không hề yêu? Những suy nghĩ ấy cứ giày vò khiến tâm trạng tôi rối bời điên đảo.

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