Bạn thân của chồng đến viếng đám tang, sau đó anh ta đã tiết lộ một 'chuyện động trời' khiến tôi ngã quỵ, vào viện cấp cứu

Tâm sự 31/01/2023 05:53

Vì quá thương vợ con nên anh luôn tìm cách để làm giàu. Thời gian trước, anh bàn bạc với tôi một kế hoạch kinh doanh. Nhưng vì thấy chưa khả thi nên tôi khuyên chồng hoãn lại. Anh cũng ậm ờ bảo sẽ tự giải quyết. Hôm ấy người ta phát hiện anh bị đột quỵ.

Tôi không biết phải đối mặt với tất cả mọi chuyện như thế nào. Chỉ một tháng trước, tôi vẫn đang vui vẻ hạnh phúc bên chồng con. Mọi người ai cũng khen gia đình chúng tôi hạnh phúc. Vậy mà bây giờ, một mình tôi phải chịu quá nhiều tổn thương mất mát.

Chồng tôi vừa qua đời được một tuần. Cách đây vài ngày, tôi còn vật vã trước linh cữu của anh. Nhìn người ta đưa chồng mình về nơi đất mẹ, làm sao tôi có thể đành lòng?

Chồng tôi từng là một người đàn ông mẫu mực. Anh luôn quan tâm đến vợ con, kể cả những điều nhỏ bé. Sống với nhau mấy năm nay, anh rất tinh tế và biết cách chiều lòng vợ. Khi mang thai, tôi ăn rất nhiều, đến nỗi lúc lên bàn đẻ, cân nặng đã vượt mốc 70kg. Thấy vợ cứ suốt ngày đứng lên cân, chồng tôi lại động viên. Rằng anh thích người có da có thịt, hơn nữa mẹ phải tăng cân và hấp thụ tốt thì con mới khỏe mạnh.

Bạn thân của chồng đến viếng đám tang, sau đó anh ta đã tiết lộ một 'chuyện động trời' khiến tôi ngã quỵ, vào viện cấp cứu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kỷ niệm khi tôi đi sinh cũng rất đáng nhớ. Bác sĩ đỡ đẻ của tôi nói, ông đã trải qua nhiều ca mổ đẻ nhưng chưa thấy ai như chồng tôi. Vì muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc con chào đời, chồng tôi đã đăng ký dịch vụ vào phòng sinh cùng vợ. Thế nhưng khi con chưa kịp ra thì bố lăn đùng ra ngất. Chồng tôi thấy vợ bị rạch bụng nên sợ quá, kết quả anh phải vào phòng cấp cứu và lần ấy trở thành kỷ niệm đáng nhớ của chúng tôi.

Vì quá thương vợ con nên anh luôn tìm cách để làm giàu. Thời gian trước, anh bàn bạc với tôi một kế hoạch kinh doanh. Nhưng vì thấy chưa khả thi nên tôi khuyên chồng hoãn lại. Anh cũng ậm ờ bảo sẽ tự giải quyết. Hôm ấy người ta phát hiện anh bị đột quỵ.

Từ một người hạnh phúc, tôi như mất hết phương hướng khi chồng qua đời. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. 3 ngày sau khi chồng tôi mất, bạn thân của anh về nước và đến thắp hương. Tâm sự với tôi một lúc, anh nói có chuyện bắt buộc tôi phải biết. Thì ra trước đây chồng tôi đã vay mượn để đầu tư kinh doanh, số nợ bây giờ lên đến 500 triệu. Vì sợ tôi lo lắng nên chồng đã vay chỗ nọ trả chỗ kia. Bây giờ anh mất rồi, chắc chắn tôi phải đứng ra chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Tôi sốc, cộng với mấy ngày không ăn không ngủ nên ngất luôn tại chỗ. Lúc tỉnh lại thì dây truyền đã cắm trên tay. Mấy ngày nay, người ta bắt đầu đến nhà tôi đòi nợ. Tôi không biết mình phải sống thế nào khi giấy trắng mực đen và chữ ký chồng tôi rất rõ ràng. Giờ tôi phải làm sao đây?

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