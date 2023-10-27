Đập cửa nhà nghỉ bắt quả tang vợ ngoại tình với trai lạ, đã rõ như ban ngày, chồng không ngờ vẫn lãnh hậu quả đắng vì điều không tưởng

Tâm sự 27/10/2023 07:40

Anh Hưng Tấn gần đây nảy sinh nghi ngờ với vợ. Vợ anh trước nay luôn đi làm về đúng giờ, thời gian gần đây lại hay viện lý do về muộn, có lần đi tới đêm khuya mới về nhà.

Hoài nghi vợ có người khác, anh Hưng theo dõi nhưng không phát hiện được gì. Cuối cùng, phải nhờ đến thám tử tư, anh Hưng mới rõ ràng chân tướng.

Ngày hôm đó, khi nhận được tin báo từ thám tử, báo rằng vợ anh cùng một người đàn ông lạ vào khách sạn với nhau, anh Hưng vội vàng đến địa chỉ được thông báo. Đến nơi, anh Hưng không vội vàng xông vào, ngược lại đứng ở ngoài cửa chờ đợi hồi lâu. Chờ đến sau khi vợ và nhân tình mây mưa xong xuôi, anh Hưng mới lao vào trong bắt kẻ thông dâm, đồng thời báo cảnh sát để xử lý vụ việc.

Khi cửa phòng mở ra, quả nhiên anh Hưng thấy vợ và tình nhân quần áo xốc xếch, trong thùng rác cũng thu thập được bao cao su và giấy vệ sinh đã qua sử dụng.

Đập cửa nhà nghỉ bắt quả tang vợ ngoại tình với trai lạ, đã rõ như ban ngày, chồng không ngờ vẫn lãnh hậu quả đắng vì điều không tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bắt tận tay day tận trán, anh Hưng lập tức viết đơn kiện vợ và nhân tình ra tòa, đòi bồi thường. Kỳ quặc thay, sau khi cảnh sát kiểm nghiệm vật chứng, lại không khám nghiệm ra ADN của vợ anh Hưng và nhân tình. Khi được hỏi, hai người đều phủ nhận có quan hệ thể xác. Lý do sau đó được xác định là do vợ anh Hưng đang có chu kì kinh nguyệt.

Theo đúng luật mà xét, vợ anh Hưng và nhân tình không mắc tội thông dâm, không bị kết tội xâm phạm quyền phối ngẫu, tòa trả lại đơn kiện cho anh Hưng.

Rõ ràng bắt quả tang tại trận, thế nhưng anh Hưng lại không thể làm gì được người vợ phản bội và nhân tình. Mặc dù vô cùng buồn bã, cuối cùng anh Hưng cũng phải chấp nhận sự thật, tự giải quyết nội bộ.

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Hôn nhân luôn cần sự mới mẻ. Bởi trải qua thời gian, dù tình yêu của vợ chồng bạn có sâu đậm tới đâu cũng bị gánh nặng cuộc sống bào mòn.

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