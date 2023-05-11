Áo quần xộc xệch, cô gái đang chìm đắm trong hương mật cùng người yêu, nhưng phát hiện sự thật "ngã ngửa", hóa ra người đàn ông bên cạnh lại là ....

Người đàn ông hiện từng bị bỏ tù bốn năm vì tội cưỡng hiếp người phụ nữ đã từ chối anh ta tại bữa tiệc.

Thanh niên Ibraheem Egunbambi (29 tuổi) đã cưỡng hiếp người phụ nữ 21 tuổi tại một bữa tiệc. Thanh niên này đã "đột nhập" vào phòng cô từ phía sau và quấy rối. Cô gái này không hề hay biết mà nghĩ rằng cô đang quan hệ tình dục với người yêu của cô.

Cô gái này không hề hay biết mà nghĩ rằng cô đang quan hệ tình dục với người yêu - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng trong khi cô đang quay mặt vào bức tường trong phòng ngủ tối của ngôi nhà, Egunbambi đã cưỡng hiếp cô, giả làm người bạn đã quan hệ tình dục với cô. Cô nhanh chóng nhận ra là một người đàn ông khác và bật đèn lên để xem đó là Egunbambi, người mà cô đã từ chối trước đó.

Cô đang quay mặt vào bức tường trong phòng ngủ tối của ngôi nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nạn nhân liền bỏ lại tài sản và chạy đi trình báo sự việc với cơ quan công an. Nam thanh niên xem đó là 'chỉ là một chút vui vẻ', nhưng bồi thẩm đoàn nhất trí tuyên bố anh ta phạm tội hiếp dâm và lĩnh án 4,5 năm tù. Thẩm phán Patrick Field QC nói với anh ta: “Đó không chỉ là một chút vui vẻ. Đây là hành vi xúc phạm, thiếu tôn trọng và đối với phụ nữ. Bạn biết cô ấy không muốn làm gì với bạn về bản chất tình dục," thẩm phán nói.

Được biết, Egunbambi từng sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế của Đại học Manchester Metropolitan.

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