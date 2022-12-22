10 giờ đêm về thấy trong nhà tối đen, đưa tay bật điện, tôi hốt hoảng khi có bóng người vụt ra giật tóc thật mạnh

Tâm sự 22/12/2022 16:55

Sau khi ra trường được một năm, tôi làm đám cưới. Ngày cưới, bố mẹ và họ hàng, bạn bè ai cũng chúc mừng tôi, kêu tôi tốt phước mới lấy được người chồng hiền lành, được chồng chiều chuộng. Tôi cũng nghĩ vậy.

Khi học năm 2 đại học, chồng theo đuổi tôi tha thiết. Gần một năm sau, khi bước sang năm 3 đại học tôi mới nhận lời yêu anh. Anh hơn tôi một tuổi, ra trường và đi làm trước tôi. Khi yêu, anh chiều chuộng tôi như một công chúa, bảo gì cũng nghe, nói gì cũng làm. Nhiều lúc tôi làm anh giận, anh cũng chỉ im lặng 2-3 ngày là hết. Anh nhường nhịn tôi và cũng chăm sóc tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi có được anh.

Sau khi ra trường được một năm, tôi làm đám cưới. Ngày cưới, bố mẹ và họ hàng, bạn bè ai cũng chúc mừng tôi, kêu tôi tốt phước mới lấy được người chồng hiền lành, được chồng chiều chuộng. Tôi cũng nghĩ vậy.

Một ngày 3 tháng sau khi cưới, công ty tôi có tiệc chiêu đãi. Tôi gọi cho chồng báo về muộn, nhưng có lẽ anh đi đá bóng, điện thoại để trong cốp xe máy nên không gọi được. Tôi đành nhắn cho chồng một cái tin để anh khỏi lo lắng. Chẳng biết anh có đọc được không nữa nhưng cả buổi chẳng thấy chồng gọi hay nhắn tin lại.

Hôm đó 10 giờ tối tôi mới về đến nhà nhưng trong nhà lại tối om. Chắc chồng đá bóng xong rồi đi ăn nhậu với anh em đây mà. Tôi đưa tay định bật đèn thì bỗng có bóng người vụt ra giật ngược tóc tôi gầm gừ:

- Cô đi đến giờ này mới mò về nhà à? No xôi chán chè rồi mới về à? Cô đi với thằng nào? Cô có coi tôi là chồng không?

Tôi nhận ra giọng chồng, còn ngỡ anh đùa nên cười, tiếp tục với tay bật đèn lên rồi quay lại. Nào ngờ chồng giật tóc tôi đau hơn. Khi đèn sáng lên, lúc này tôi mới nhìn rõ ánh mắt anh long sòng sọc, vằn lên tia đỏ thì mới biết anh đang không đùa. Tôi hất tay anh ra, gào ầm ĩ lên thì anh đẩy ngã tôi dúi dụi xuống đất rồi bỏ lên phòng, khóa trái cửa lại. Đêm đó tôi ngủ ở sofa phòng khách.  

10 giờ đêm về thấy trong nhà tối đen, đưa tay bật điện, tôi hốt hoảng khi có bóng người vụt ra giật tóc thật mạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau hôm đó, anh có vẻ hối lỗi, làm lành với tôi. Anh giải thích rằng anh ghen khi thấy tôi về muộn, cộng thêm chút rượu nên không kiểm soát được bản thân. Tôi tha thứ cho chồng nhưng không ngờ anh vẫn có lần sau.

Lần đó tôi đi họp lớp cấp 3. Khi ấy tôi đang có bầu 3 tháng, tôi nói rõ với chồng là có bạn gái đến nhà đón, nhưng khi bạn tôi đến nhà, anh có vẻ miễn cường tiếp đón khiến tôi khó chịu lắm. Sau khi ăn uống, lớp tôi tiếp tục đi hát karaoke. Tôi có gọi bảo chồng tôi vui với bạn, lát nữa tôi về. Anh nghe máy xong cụp luôn chẳng nói gì.

Vậy mà 9h30 tối tôi về nhà thì đón chào tôi là đôi dép đi trong nhà bay từ phía anh vào người tôi. Tôi đứng im bần thần vì không ngờ anh lại làm vậy với tôi. Và sau đó lại là bài ca xin lỗi, hứa hẹn. Chuyện cũng chẳng có gì quá to tát nên tôi lại tha thứ, nhưng sau đó chồng tôi càng có những hành động quá khích hơn. Thậm chí có lần anh còn dùng ghế nhựa đánh vào lưng tôi.  

10 giờ đêm về thấy trong nhà tối đen, đưa tay bật điện, tôi hốt hoảng khi có bóng người vụt ra giật tóc thật mạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không ngờ con người hiền lành, lịch lãm của anh mấy năm về trước lại biến đổi hoàn toàn khi bước vào hôn nhân như vậy. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bị bố mẹ đánh bao giờ, cùng lắm mỗi lần phạt là đứng góc nhà. Ấy vậy mà sau khi lấy chồng xong tôi lại được nếm trải những thứ đó, hết mắng chửi lại đến tát vào mặt. Tôi tự hỏi bản thân đã làm cái gì sai, tôi chỉ muốn về ở với mẹ 2 hôm thôi mà, chẳng nhẽ như vậy cũng là sai?

Tôi muốn viết đơn ngay lúc này, nhưng còn danh dự tôi và gia đình tôi, còn con tôi thì sao? Tôi không tiếc chồng nhưng tôi sợ bố mẹ mang tiếng có con gái ly hôn, sợ con sau này sẽ thiếu thốn tình thương của bố, thiếu một mái nhà hoàn chỉnh.

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Chỉ một đêm đó mà tôi mang thai. Bạn thân tôi biết rất căm tức nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chồng tôi phải thực hiện trách nhiệm làm cha, tôi cũng đâu thể bỏ đứa bé, trả anh ấy về cho cô bạn mình. Vậy là chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới. 

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