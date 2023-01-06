Xem tử vi 15 ngày cuối cùng của năm âm lịch: Phật Bà chỉ lối, 3 con giáp bước chân trái va hố vàng, bước chân phải gặp quý nhân, thu tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 06/01/2023 08:10

Đúng 15 ngày còn lại của năm âm lịch, Thần Tài báo mộng, 3 con giáp này sắp đón tin vui, có lộc ăn Tết cực to.

Tuổi Mùi

Top 3 con giáp may mắn cuối năm âm lịch gọi tên tuổi Mùi vì bạn được cả Lục Hợp và sao Thái Dương che chở, công việc gần như không xảy ra vấn đề nào đáng lo. 

Xem tử vi 15 ngày cuối cùng của năm âm lịch: Phật Bà chỉ lối, 3 con giáp bước chân trái va hố vàng, bước chân phải gặp quý nhân, thu tiền về đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này có lòng tự trọng mạnh mẽ, không muốn mình trở nên tầm thường và sẽ cố gắng trở thành người giỏi nhất trong mọi việc. Một khi Mùi đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp thì dễ quên ăn quên ngủ, dù gặp khó khăn cũng nhất định tiến lên phía trước, kiên trì đến cùng. 

Những người có ý tưởng đầu tư kinh doanh, làm ăn có thể thử các dự án nhỏ và thu lợi nhuận từ chúng một cách dễ dàng, nhưng bạn nên xem ngày tốt khi đi nhập hàng. Người thân và bạn bè sẽ trở thành những quý nhân của bạn vào cuối năm và họ có thể hỗ trợ tài chính cho bạn hoặc mang đến cho bạn những thông tin quan trọng về tài sản.

Tuổi Tý

Gặp Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh, 15 ngày còn lại của năm âm lịch báo hiệu Tý sẽ đón không ít tin vui trong công việc và cả tài lộc, tha hồ đón Tết an vui.

Xem tử vi 15 ngày cuối cùng của năm âm lịch: Phật Bà chỉ lối, 3 con giáp bước chân trái va hố vàng, bước chân phải gặp quý nhân, thu tiền về đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong nửa cuối tháng 12 âm lịch này, vận may của người tuổi Tý sẽ tăng cao, may mắn đến một cách bất ngờ. Bạn đã làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian qua và sắp tới bạn sẽ nhận được thành quả, sự nghiệp của bạn đạt được những bước tiến vượt bậc, đi làm không gặp khó khăn gì.

Tý có quý nhân giúp đỡ, đó là một người lớn tuổi, họ sẽ mang đến chỗ dựa vững chắc hơn cho bản mệnh, khó khăn trong sự nghiệp sẽ được tháo gỡ, vận may kiếm tiền sẽ đến. Bạn cần bắt cơ hội để tận dụng động lực và đón đầu một hướng đi mới trong cuộc sống và đổi đời để ăn Tết ngon lành. Người nào biết tận dụng thời gian cuối năm để làm ăn thì sẽ trả được nợ, có tiền dư để sắm Tết 2023.

Tuổi Dậu

Thật may mắn, người tuổi Dậu là con giáp may mắn cuối năm âm lịch, các bạn đón nhiều hỷ sự trong 15 ngày còn lại của tháng Chạp nhờ có cả Tam Hội và Đế Vượng che chở. Công danh sự nghiệp trên đà tăng tiến, dù làm công chức hay làm công việc tự do vẫn được thần Tài sát cánh phù trợ.

Xem tử vi 15 ngày cuối cùng của năm âm lịch: Phật Bà chỉ lối, 3 con giáp bước chân trái va hố vàng, bước chân phải gặp quý nhân, thu tiền về đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi này vốn tính hiền lành, lương thiện, bộp chộp nên có lộc làm ăn, đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ, cứ vô tư vô lo mà lại được lộc ăn Tết. Mặc dù sẽ có rất nhiều gập ghềnh, nhưng bạn luôn nhận được sự hỗ trợ, hóa xui thành may và tiếp tục leo lên trên suốt chặng đường phía trước.

Cuối năm 2023 tài lộc tốt, mọi mặt đều có cải thiện rõ rệt. Dù kinh doanh lĩnh vực gì, bạn cũng đều có tiền lời, dễ dàng đạt được ước nguyện, lên ngôi giàu sang, sống vô ưu vô lo, hạnh phúc viên mãn. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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