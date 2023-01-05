Kể từ sau Tết ông Công ông Táo (23 tháng chạp): 3 con giáp như 'mèo mù vớ ngay cá rán', đỏ cả tình lẫn tiền, trúng được quả đậm, ăn Tết cực to

Tâm linh - Tử vi 05/01/2023 07:58

Nhờ có Phật Tổ dìu bước, quý nhân nâng đỡ nên kể từ sau Tết ông Công ông Táo, 3 con giáp này công danh sự nghiệp đều thăng hoa, phú quý phát tài.

Tuổi Thìn

Kể từ sau Tết ông Công ông Táo (23 tháng chạp): 3 con giáp như 'mèo mù vớ ngay cá rán', đỏ cả tình lẫn tiền, trúng được quả đậm, ăn Tết cực to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn có mệnh vô cùng tốt đẹp. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì họ cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Nhờ trực giác nhạy bén và khả năng nhìn xa trông rộng mà người tuổi Thìn là một trong những con giáp tốt số nhất.

Tử vi có nói, từ giờ đến Tết ông Công ông Táo, được Tam Hợp quý nhân nâng đỡ, mọi nỗ lực làm việc của Thìn sẽ được nhiều người công nhận. Vấn đề tài chính của con giáp này rất tốt, có thể Thìn có được nguồn thu ổn định trong giai đoạn này nên bạn có thể thoải mái việc chi tiêu.

Ngoài ra, gia đình Thìn có được những niềm vui tốt đẹp hơn nên bạn cảm thấy hào hứng với việc xây dựng các mối quan hệ. Tình yêu của các bạn dễ có được những cơ hội để gắn kết với nhau.

Tuổi Tuất

Kể từ sau Tết ông Công ông Táo (23 tháng chạp): 3 con giáp như 'mèo mù vớ ngay cá rán', đỏ cả tình lẫn tiền, trúng được quả đậm, ăn Tết cực to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất thông minh, tài trí hơn người. Họ sống có nhiều tham vọng và sẽ nỗ lực để đạt được thành công, danh tiếng và địa vị. Theo tử vi, đây là một trong những con giáp vốn trời sinh đã được ban sự may mắn.

Thời gian kể từ sau Tết ông Công ông Táo, tuổi Tuất tài vận vượng phát, có nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra con đường thăng quan tiếc chức. Người làm công ăn lương tài lộc ổn định và có phần tăng nhẹ.

Bản mệnh nếu muốn tăng thêm thu nhập cho mình thì có thể tranh thủ thời gian để làm thêm nghề tay trái, tuy sẽ vất vả hơn nhưng chắc chắn tiền thu về sẽ khiến bạn hài lòng. Còn đối với người kinh doanh, sự nghiệp của bạn sẽ tăng lên không ngừng, một vốn bốn lời, lợi nhuận khủng giúp con giáp tha hồ hốt bạc.

Tuổi Sửu

Kể từ sau Tết ông Công ông Táo (23 tháng chạp): 3 con giáp như 'mèo mù vớ ngay cá rán', đỏ cả tình lẫn tiền, trúng được quả đậm, ăn Tết cực to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào ngày Tết ông Công ông Táo, công việc của người tuổi Sửu diễn ra cũng khá suôn sẻ, bao nhiêu vấn đề tồn động đều được giải quyết gọn gàng. Ngoài ra, con giáp may mắn này có nhiều khả năng bùng nổ tài lộc, may mắn bất ngờ thông qua việc trúng lớn các chương trình xổ số hay thắng đậm các cuộc chơi.

Nếu mệnh Sửu biết tận dụng cơ hội này mà tập trung làm ăn, giữ mạch tài lộc thì chắc rằng tương lai của gia chủ sẽ hết sức ấm no, đủ đầy.

Tài lộc gia tăng không ngừng, từ đây con giáp sẽ tích góp được một khoản khá lớn, đủ để bản mệnh cùng gia đình sống sung túc hết phần đời còn lại. Bên cạnh đó, vận may tứ phương đều hội tụ về, giúp công danh, sự nghiệp, sức khỏe của cả gia đình viên mãn và an yên. Nhìn chung, thời gian sắp tới của con giáp may mắn này không có gì đáng ngại.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 16h30 chiều mai (Rằm tháng Chạp): 3 con giáp trúng số độc đắc, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiền đổ về như nước, dư dả ăn Tết linh đình

Đúng 16h30 chiều mai (Rằm tháng Chạp): 3 con giáp trúng số độc đắc, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiền đổ về như nước, dư dả ăn Tết linh đình

Chúc mừng 3 con giáp may mắn Rằm tháng Chạp này, họ được Thần Tài độ mệnh nên tài lộc khởi sắc, vận đen qua đi, những ngày cuối năm mọi sự đều suôn sẻ.

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