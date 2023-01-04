Cúng Rằm tháng 12 âm lịch, gia chủ đặt 5 loại hoa này lên bàn thờ tài lộc tự kéo đến, 1 thứ nên tránh kẻo tiền bạc đội nón ra đi

Theo quan niệm của các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam, cúc vàng là biểu tượng của sự trường thọ, trường tồn. Không những vậy, hoa cúc còn mang lại cảm giác ấm cúng, đoàn viên và hạnh phúc, thể hiện sự tôn kính. Ngoài ra, loài hoa này còn đại diện cho lòng sắc son, chung thủy trong tình yêu hay tượng trưng cho khí tiết trung quân của người quân tử, một mảnh ghép trong bức tranh tứ quý “Tùng – Cúc- Trúc – Mai” đại diện cho bốn mùa.

Từ xa xưa tới nay, hoa cúc vàng luôn là lựa chọn ưu tiên của các gia đình Việt khi chọn mua hoa bày lên bàn thờ tổ tiên vào dịp lễ, tết hay rằm, mùng một…

Hoa lay ơn mang rất nhiều ý nghĩa, là phong thủy tốt cho người Việt. Nhiều người quan niệm rằng tùy theo từng màu sắc của hoa mà sẽ mang một ý nghĩa riêng, chẳng hạn như:

Theo quan niệm phong thủy, ý nghĩa của hoa cúc vàng mang đến tài lộc, may mắn, sự hoan hỉ, tươi mới cho gia chủ. Loài hoa này còn đại diện cho sức sống bền bỉ, dùng để trang trí hay thắp lên bàn thờ tổ tiên không chỉ thể hiện sự thành kính mà còn giúp ổn định phúc khí, mang đến niềm vui cho căn nhà bạn. Chính vì vậy, đây là loại hoa được nhiều gia đình lựa chọn để cắm và đặt lên bàn thờ nhất.

Màu đỏ: Có ý nghĩa biểu tượng cho tình yêu nồng nàn hay niềm đam mê nhiệt huyết cao cả.

Màu hồng đậm: Có ý nghĩa thể hiện cho sự xin lỗi chân thành và sâu sắc.

Màu cam: Có ý nghĩa tượng trưng cho một tình yêu cuồng nhiệt, nồng cháy và đầy máu lửa.

Màu trắng: Có ý nghĩa tượng trưng cho sự tinh khiết, thanh tao và cao sang.

Màu tím: Có ý nghĩa tượng trưng cho lòng chung thủy, sự say đắm và là sức mạnh mãnh liệt khao khát muốn vươn lên.

Màu hồng nhạt: Có ý nghĩa thể hiện cho sự ngưỡng mộ, tôn trọng và đặt niềm tin của bạn vào một ai đó.

Màu vàng: Có ý nghĩa tượng trưng cho sự hạnh phúc, sung túc, niềm vui và tình bạn bền chặt hay còn thể hiện lòng trắc ẩn của bản thân.

Ngoài những ý nghĩa màu sắc riêng, hoa lay ơn còn mang ý nghĩa phong thủy giúp trừ tà và mang đến vận may cho gia chủ. Loài hoa lay ơn mang trong mình một biểu tượng sức mạnh, lòng trung thành và sự vẹn toàn. Tuy nhiên, mọi người chỉ nên cúng một màu để tạo sự trang nghiêm cho bàn thờ gia tiên.

Hoa đồng tiền

Giống như chính tên gọi của nó, hoa đồng tiền tượng trưng cho tài lộc, tiền tài vì vậy nhiều gia đình cũng sử dụng hoa đồng tiền để cắm Rằm tháng Chạp. Bên cạnh đó, hoa đồng tiền cũng tượng trưng cho sức khỏe, tuổi thọ và là đại diện cho niềm hạnh phúc.

Bông đồng tiền sở hữu vẻ đẹp tươi mới và luôn tràn đầy năng lượng. Bên cạnh đó, hoa còn tượng trưng cho sự thơ ngây, thuần khiết và lòng biết ơn sâu sắc.

Hoa hồng đỏ

Hoa hồng không những là biểu tượng của tình yêu, giữ lửa hạnh phúc trong gia đình mà còn đem lại may mắn lâu dài cho gia chủ. Thân cây hoa hồng nhiều gai còn xua đuổi được tà khí xâm nhập.

Hoa sen

Hoa sen luôn là loài hoa được nhắc đến đầu tiên khi có ai đó hỏi về loại hoa nên chưng trong ngày Rằm tháp Chạp này, bởi nó không chỉ mang vẻ ngoài sang trọng, thể hiện sự thanh cao gắn liền với nhiều điển cố điển tích nhà Phật, mà còn có mùi hương thanh khiết.

Hoa sen trong phong thủy tượng trưng cho sự thanh cao, thoát tục và hoàn mỹ vì sống trong bùn nhưng không hề bị ảnh hưởng. Hoa sen giúp con người có thể tịnh tâm, làm kho không gian trong căn nhà trở nên ấm áp, yên bình hơn.

Với ý nghĩa thanh lọc, Hoa sen giúp điều hòa khí vượng, tăng cường năng lượng tốt và ngăn chặn những điều xấu, giúp cho gia chủ tránh ưu phiền để tĩnh tâm an hưởng hạnh phúc.

Hoa giả không nên đặt lên bàn thờ

Hoa giả không có mùi hương nên tránh đặt lên bàn thờ. Ngoài ra, hoa giả không thích hợp với để đặt lên cúng vái bởi nó không thể hiện sự thành kính của chủ nhà, như vậy thì chẳng có một thần thánh nào phù hộ cho bạn cả. Dù không biết thực hư như thế nào nhưng người xưa thường nói "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Chính vì vậy, đây là loài hoa bạn không nên đặt lên bàn thờ trong Rằm tháng Chạp sắp tới.