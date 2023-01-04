Rằm tháng Chạp, thầy tử vi chỉ 7 đại kỵ không nên phạm phải để tránh vận đen cuối năm, tiền bạc đội nón ra đi

Theo quan niệm của người xưa, đổ vỡ là điềm báo không may mắn. Vào các ngãy lễ quan trọng, người ta cực kỳ kiêng làm vỡ bát đĩa, cốc chén trong nhà.

Bát đĩa vỡ tượng trưng cho gia đình lục đục. Vì vậy, khi làm bất cứ điều gì, chúng ta cũng nên cẩn trọng để tránh làm vỡ đồ.

Theo quan niệm dân gian, những loại cây như dâu tằm, xương rồng... mang nhiều âm khí không thích hợp để trồng trong nhà vì chúng sẽ mang tới những điều không may.

Gia chủ nên chọn những loại cây tăng phúc tăng lộc để trang trí nhà cửa mang đến vận khí tốt cho gia đình.

Không tranh cãi, gây sự

Người xưa quan niệm tháng Chạp là lúc ngày cùng tháng tận. Trong những ngày này, nếu tranh cãi với người khác thì sẽ ảnh hưởng đến vận trình năm mới, rước thêm phiền phức.

Nóng nảy, cãi vã sẽ làm vận tiểu nhân mạnh lên, vận quý nhân suy yếu, gia đình lục đục, công việc gian nan... Các cụ cũng dạy rằng: "Một điều nhịn là chín điều lành". Vì vậy, tốt nhất nên tránh tranh cãi thì hơn.

Hạn chế vay mượn

Theo quan niệm dân gian, ngày Rằm tháng Chạp còn gọi là ngày Vọng vong, thời điểm mặt trăng và mặt trời gần nhau nhất. Các cụ dạy rằng trong ngày này phải giữ cho tâm hồn thanh tịnh, sạch sẽ.

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Vào ngày Rằm cuối cùng của năm âm lịch, tốt nhất nên hạn chế cho vay mượn. Vay tiền vào thời điểm này sẽ tạo thành khoản nợ làm ảnh hưởng đến tài lộc trong năm mới.

Tránh để nhà cửa ẩm mốc

Theo quan niệm dân gian, nhà cửa ẩm ướt, có rêu mốc xuất hiện là dấu hiệu không tốt. Trước khi bước sang năm mới, gia chủ nên xem lại nhà cửa, chỗ nào có vấn đề thì cần sửa chữa kịp thời, tránh để xui xẻo sang năm mới.

Kiêng nhặt tiền rơi

Không riêng gì trong ngày Rằm tháng Chạp, vào dịp cuối năm, nhiều gia đình sẽ tổ chức các lễ cúng, rải tiền lẻ trong quá trình làm lễ. Ngoài ra, trong một số trường hợp, người ta còn sử dụng tiền lẻ để xả xui. Vì vậy, nhiều người sẽ kiêng không nhặt tiền lẻ rơi ngoài đường.

Kiêng câu cá vào ngày trăng tròn

Vào ngày Rằm và mùng 1, nhiều người sẽ kiêng sát sinh. Việc câu cá có thể dẫn tới sát sinh nên vào ngày lễ này, một số người quan niệm rằng nên kiêng câu cá. Thay vào đó, họ sẽ mua cua, cá, ốc... để phóng sinh cầu an.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!