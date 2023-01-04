Chuyên gia chọn giờ đẹp cúng Rằm tháng Chạp để gia chủ vạn sự bình an, đón tài lộc về nhà

Năm nay, Rằm tháng Chạp rơi vào thứ Sáu (6/1/2023).

Trong tháng Chạp - tháng 12 âm lịch có 3 lễ cúng quan trọng là cúng Rằm, cúng ông Công ông Táo và cúng Tất niên. Dù bận rộn đến đâu, các gia đình cũng cố gắng chuẩn bị lễ cúng tươm tất trong 3 ngày này.

Nếu cúng rằm tháng Chạp vào một trong hai ngày 14 và 15 âm lịch (ngày 5 và 6/1/2023) thì gia chủ có thể tham khảo các khung giờ tốt như sau:

Thông thường, cúng Rằm nên thực hiện vào đúng ngày. Tuy nhiên, các gia đình bận rộn, không thể thu xếp thời gian vẫn có thể thực hiện cúng Rằm tháng Chạp trước một ngày (tức là vào ngày 14 âm lịch). Ngoài hai ngày này, dân gian tin rằng cúng Rằm vào các ngày khác đều không thiêng.

- Ngày 14 âm lịch:

Bính Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh Long

Kỷ Mùi (13h-15h): Minh Đường

Nhâm Tuất (19h-21h): Kim Quỹ

- Ngày 15 âm lịch:

Đinh Mão (5h-7h): Ngọc Đường

Canh Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

Nhâm Thân (15h-17h): Thanh Long

Quý Dậu (17h-19h): Minh Đường

Mặc dù không có quy định cụ thể về ngày giờ làm lễ cúng nhưng gia chủ nên cúng Rằm tháng Chạp vào ban ngày hoặc chiều tối, không cúng quá muộn. Tốt nhất nên cúng trước khi trời tối.

Lễ vật cúng Rằm tháng Chạp

Để cúng Rằm tháng Chạp, gia chủ nên chuẩn bị các lễ vật như hương, hoa quả tươi, trầu cau, nước sạch. Ngoài lễ chay, gia chủ có điều kiện có thể chuẩn bị thêm lễ mặn gồm xôi (hoặc bánh chưng), thịt gà luộc, khoanh giò/chả, canh, đồ xào...

Lễ cúng Rằm tháng Chạp không cần quá cầu kỳ nhưng phải được làm một cách thành tâm, cẩn trọng. Trong lễ cúng, gia chủ có thể cầu khấn về sức khỏe, may mắn, bình an cho các thành viên trong gia đình.

Việc sắm sửa, chuẩn bị lễ vật cúng Rằm tháng Chạp cũng tùy theo phong tục địa phương. Một số gia đình còn làm thêm sớ cầu bình an cho cả nhà.

Bài văn khấn cúng rằm tháng Chạp

Văn khấn Thổ Công cùng chư vị thần khác

Nam mô A Di Đà Phật! (đọc 3 lần và sau cùng lạy 3 lạy)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông thần quân.

Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long mạch.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần.

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ con là: …

Ở tại: …

Hôm nay, ngày … tháng … năm … , gặp tiết Rằm tháng Chạp, Tín chủ con thành tâm sắm lễ hương hoa, trà quả, kim ngân, thắp nén hương thơm, dâng lên trước án, thành tâm kính mời: ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng, chư vị Đại vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch tôn thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Con cúi xin các giáng lâm trước án, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con được cả nhà yên vui, công việc thuận lợi, tài lộc tăng tiến, tâm đạo được sáng suốt, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ trước án, cúi xin được các các Ngài phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (đọc 3 lần và lạy 3 lạy).

Văn khấn cúng gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật! (đọc 3 lần và sau cùng lạy 3 lạy)

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ khảo, Tổ tỷ).

Tín chủ (chúng) con là: …

Ở tại: …

Hôm nay là ngày… tháng… năm, gặp tiết Rằm tháng Chạp. Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, thành tâm kính mời các ngài: Bản cảnh Thành hoàng, chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần, cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội, ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời chư vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho chúng con gia đình hòa thuận, sức khỏe dồi dào, công việc phát tài, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (đọc 3 lần và lạy 3 lạy).

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả!