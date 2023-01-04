Phúc phần ai nấy hưởng: Người có nốt ruồi ở lòng bàn chân cả đời gặp hung hóa cát, vượng khí dồi dào, sung sướng không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 04/01/2023 15:16

Nhiều người sở hữu nốt ruồi ở lòng bàn chân được cho là có tướng phú quý, vượng vận tài lộc, cả đời được ơn trên che chở, gặp hung hóa cát.

Nốt ruồi ở lòng bàn chân nói lên điều gì?

Người có nốt ruồi ở lòng bàn chân là người có nhiều vượng khí, được sinh ra trong một gia đình giàu sang, có cuộc sống an nhàn, đặc biệt nếu đó là nốt ruồi son thì bạn còn mang lại may mắn cho những người thân trong gia đình.

Phúc phần ai nấy hưởng: Người có nốt ruồi ở lòng bàn chân cả đời gặp hung hóa cát, vượng khí dồi dào, sung sướng không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu nốt ruồi dưới lòng bàn chân là nốt ruồi đen thì công việc thường liên quan đến báo chí, phim ảnh, những công việc có tính di chuyển cao, những công việc này rất phù hợp và giúp bạn dễ dàng đạt được thành công trên con đường sự nghiệp.

Nốt ruồi ở lòng bàn chân càng to, càng bóng, màu da lòng bàn chân hồng hào thì bạn là người cực kỳ giàu có, sung sướng, tài chính lúc nào cũng rủng rỉnh, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Ý nghĩa của nốt ruồi ở lòng bàn chân đàn ông và phụ nữ

Mỗi một nốt ruồi trên cơ thể của con người chúng ta đều mang một ý nghĩa nhất định. Chính vì vậy, bạn cần phải hiểu rõ về nó. Một nốt ruồi nhưng khi ở chân phụ nữ hay nam giới thì ý nghĩa của nó lại hoàn toàn khác nhau. 

Nốt ruồi ở lòng bàn chân phải

Phúc phần ai nấy hưởng: Người có nốt ruồi ở lòng bàn chân cả đời gặp hung hóa cát, vượng khí dồi dào, sung sướng không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi ở lòng bàn chân phải dù là đàn ông hay phụ nữ đều tượng trưng cho tài lộc, phú quý, sự giàu sang, sung túc. Họ không bao giờ phải băn khoăn, lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Nốt ruồi ở lòng bàn chân phải nam

Trong cuộc sống những người này thường là người tài giỏi, có trí tuệ, tiền đồ và tương lai rộng mở. Trong công việc, họ luôn biết cách mở rộng các mối quan hệ, được nhiều người quý mến, coi trọng nên rất dễ dàng thăng tiến.

Đặc biệt những người nam giới có nốt ruồi dưới lòng bàn chân cũng là người có địa vị xã hội cao, được mọi người nể trọng, đi đến đâu cũng được yêu quý. Đồng thời, trong tình yêu, họ cũng rất may mắn khi gặp được đối tượng phù hợp, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, êm ấm và hòa thuận.

Nốt ruồi ở bàn chân phải nữ

Nốt ruồi ở lòng bàn chân phải nữ, trong nhân tướng học, được gọi là “bàn chân dẫm lên ngôi sao”, đây là nét tướng số phú quý.

Trong công việc lẫn cuộc sống, phụ nữ có nốt ruồi ở lòng bàn chân đều rất tài giỏi, có tố chất làm lãnh đạo, giữ các vị trí quan trọng, gặt hái được nhiều thành công.

Họ rất dễ dàng tìm được người bạn đời như ý muốn, có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ấm no, trở thành hậu phương vững chắc của chồng.

Phúc phần ai nấy hưởng: Người có nốt ruồi ở lòng bàn chân cả đời gặp hung hóa cát, vượng khí dồi dào, sung sướng không ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ý nghĩa nốt ruồi ở lòng bàn chân trái

Người có nốt ruồi ở lòng bàn chân trái cũng tương tự như bàn chân phải, đều có tướng phú quý, thường giữ chức vụ cao trong công ty.

Nam giới có nốt ruồi lòng bàn chân trái

Đàn ông sở hữu nốt ruồi ở lòng bàn chân trái có sự nghiệp rất phát triển, trong công việc thường được giữ các chức vụ như trưởng phòng, trưởng bộ phận, giám đốc,…

Tuy không có số giàu sang như người có nốt ruồi ở bên bàn chân phải, nhưng họ cũng có cuộc sống khá tốt và được mọi người xung quanh yêu mến, luôn quý nhân giúp đỡ khi có khó khăn.

Nốt ruồi ở lòng bàn chân trái của nữ

Tướng số nốt ruồi ở lòng bàn chân trái của nữ giới thường có cuộc sống sung túc, no đủ, tuy không quá giàu có nhưng không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Họ cũng là người có số sung sướng kể từ khi sinh ra, công việc gặp nhiều thuận lợi, dễ dàng đạt được thành công như mong muốn. Cuộc sống hôn nhân cũng như ý, gia đình hạnh phúc, êm ấm, được chồng yêu thương hết mực, con cái hiếu thảo, ngoan ngoãn.

Nốt ruồi ngay ở ngón chân cái

Giống như ngón tay cái của chúng ta, ngón chân cái trên bàn chân cũng là biểu trưng của quyền lực. Chính vì thế, tử vi phong thủy hé lộ rằng, người có nốt ruồi ngay ở ngón chân cái chắn chắn là người có tài, bẩm sinh đã có khả năng lãnh đạo, sớm muộn cũng sẽ thành danh và có quyền lực.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho quý độc giả!

 

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