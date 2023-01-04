Đúng 0h Rằm tháng Chạp sắp đến: 3 con giáp vận đỏ như son, đổi đời ngoạn mục, nếu biết nắm bắt cơ hội thì phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 04/01/2023 07:31

Tử vi cho biết, kể từ Rằm tháng Chạp vận mệnh đổi gió xoay chiều, những con giáp này rũ bùn đứng dậy sáng lòa, tiền tài - công danh đỏ rực.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là người có tầm nhìn xa trông rộng. Họ làm gì cũng có kế hoạch, dự trù rủi ro, bất trắc. Điều họ cực ghét là những biến động, đi lệch khỏi quỹ đạo đã vạch ra. Một khi đã có một kế hoạch hoàn hảo, tuổi Hợi sẽ rất chăm chỉ làm việc, tránh tối đa những vấn đề khiến tâm trí xao nhãng, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện. 

Đúng 0h Rằm tháng Chạp sắp đến: 3 con giáp vận đỏ như son, đổi đời ngoạn mục, nếu biết nắm bắt cơ hội thì phát tài phát lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng kể từ Rằm tháng Chạp cho đến sang năm Quý Mão 2023, người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều vận may. Công việc dù có bận rộn nhưng tuổi Hợi chắc chắn sẽ “thu hoạch” được kha khá tiền của. Gia đình người tuổi Hợi liên tục đón nhận tin vui, còn bản thân tuổi Hợi có được cơ hội kiếm tiền. Từ đó, con đường sự nghiệp tuổi Hợi phất lên như diều gặp gió, tiền tài vượng phát khó ai sánh bằng.

Tuy nhiên, tuổi Hợi cũng nên mạo hiểm “xông pha” ra thương trường thay vì quá cẩn trọng mà đôi lúc đánh mất cơ hội kinh doanh riêng nhé!

Tuổi Dần

Nếu hỏi con giáp nào năng động nhất thì phải kể tên tuổi Dần đầu tiên. Họ là những người rất nhanh nhẹn, không thích ngồi yên một chỗ. Họ thích bay nhảy, thích được khám phá và thử sức mình ở mọi lĩnh vực. Chính vì thế, họ tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm và dễ dàng vượt qua những tình cảnh khó khăn, căng thẳng.

Đúng 0h Rằm tháng Chạp sắp đến: 3 con giáp vận đỏ như son, đổi đời ngoạn mục, nếu biết nắm bắt cơ hội thì phát tài phát lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ Rằm tháng Chạp này, tuổi Dần sẽ nhanh chóng có được cơ hội thành công trong sự nghiệp nhờ gặp được quý nhân giúp đỡ. Đây cũng là thời điểm mở ra một hành trình mới cho tuổi Dần, sự nghiệp sẽ hanh thông, phát triển thuận lợi không ngờ.

Từ đó, tuổi Dần sẽ gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong những ngày cuối năm Nhâm Dần và kéo dài đến đầu năm Quý Mão 2023. Dự báo tuổi Dần sẽ có một cái Tết sum vầy linh đình, hạnh phúc.   

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn là người có tinh thần lạc quan, vui vẻ. Bất cứ việc lớn nhỏ nào trong cuộc sống, tuổi Thìn cũng đều đón nhận một cách thoải mái, tự tin và giải quyết ổn thỏa.

Trong công việc, dù có lúc lười biếng nhưng nhìn chung tuổi Thìn khá nhiệt tình, chịu khó kiếm tiền. Kể từ đầu năm Nhâm Dần đến nay, sự nghiệp tuổi Thìn cũng đã dần phát triển thuận lợi, đến thời điểm từ Rằm tháng Chạp này là lúc gặt hái những thành quả. 

Đúng 0h Rằm tháng Chạp sắp đến: 3 con giáp vận đỏ như son, đổi đời ngoạn mục, nếu biết nắm bắt cơ hội thì phát tài phát lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những đối tác mà tuổi Thìn đã gây dựng mối quan hệ từ lâu nay đã đủ tin tưởng để giao phó cho con giáp này nhiều hợp đồng quan trọng. Cấp trên cũng đánh giá cao năng lực tuổi Thìn nên sẵn sàng trao quyền lực, cất nhắc tuổi Thìn lên vị trí mớ

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Rũ sạch vận đen năm cũ, 3 con giáp đón năm Quý Mão 2023 tràn đầy hy vọng, tài lộc bừng sáng, tiền ùn ùn chảy về túi

Rũ sạch vận đen năm cũ, 3 con giáp đón năm Quý Mão 2023 tràn đầy hy vọng, tài lộc bừng sáng, tiền ùn ùn chảy về túi

Bước sang năm mới, những con giáp này đón nhiều may mắn. Vận xui qua đi, dự báo trong suốt cả năm tài lộc sẽ bừng sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 40 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 1 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia