Rũ sạch vận đen năm cũ, 3 con giáp đón năm Quý Mão 2023 tràn đầy hy vọng, tài lộc bừng sáng, tiền ùn ùn chảy về túi

Bước sang năm mới, những con giáp này đón nhiều may mắn. Vận xui qua đi, dự báo trong suốt cả năm tài lộc sẽ bừng sáng.

Tuổi Sửu Năm 2023, là năm có cục diện Tam Hợp với người tuổi Sửu nên hứa hẹn sẽ là một năm tuyệt vời, rực rỡ thành công. Các bạn tuổi Sửu sẽ được sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet Đối với những người cầm tinh con Trâu, năm nay là một năm vận khí tốt, rất dễ được thăng chức, tăng lương, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Chỉ cần chăm chỉ và cố gắng phát huy thật tốt khả năng thì cho dù có gặp phải một số rắc rối nhỏ cũng sẽ được quý nhân phù trợ nên dễ dàng giải quyết vấn đề.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, 2023 là thời điểm làm ăn phát đạt, dù gặp khó khăn trở ngại cũng có thể hóa xui thành may. Do đó, hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Nếu chăm chỉ và luôn tích cực thì có thể may mắn làm đâu thắng đó. Bên cạnh đó, người tuổi Sửu nên nhớ sắp xếp các mục tiêu và đi đúng lộ trình các kế hoạch của mình thì mới dễ dàng đạt được thành công. Tuổi Tỵ Ảnh minh họa: Internet Năm 2023 cũng là một năm tốt để người tuổi Tỵ chuyển mình và đổi vận. Người cầm tinh tuổi này sẽ có một năm mới với những dấu hiệu tươi sáng và thăng hoa trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Trong công việc, người tuổi Tỵ gặp nhiều cơ hội hơn, cộng với bản tính chăm chỉ và biết cố gắng nên dễ làm đâu thắng đó. Cũng nhờ thế nên họ được lãnh đạo ghi nhận, có thể được thăng quan tiến chức, đề bạt khen thưởng. Ở phương diện tài lộc, năm nay người tuổi Tỵ được thần Tài chiếu mệnh nên đây là năm hốt bạc của người tuổi này. Nếu biết đầu tư kinh doanh, tuổi Tỵ sẽ kiếm thêm bộn tiền, kết quả thu về rực rỡ nên đừng chần chừ để lỡ cơ hội. Vào thời điểm cuối năm, cơ hội làm giàu sẽ tới ồ ạt, người tuổi này nếu cải thiện thêm kỹ năng giao tiếp sẽ khiến mọi việc được suôn sẻ. Vừa biết nắm bắt cơ hội vừa được quý nhân giúp đỡ thì làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Tuổi Dậu Ảnh minh họa: Internet Dậu là một trong những con giáp may mắn nhất năm 2023. Trong năm Quý Mão này, người tuổi Dậu cũng được cát tinh chiếu mệnh nên đây sẽ là năm tốt lành, sự nghiệp suôn sẻ, vạn sự hanh thông. Người tuổi Dậu thông minh và hành xử khéo léo nên có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng. Hơn nữa, cát tinh cũng sẽ xuất hiện tương trợ kịp thời, giúp người tuổi này đẩy lùi xui xẻo và đón cát khí vào nhà. Những người có lý tưởng trong năm mới này thì cố gắng theo đuổi mục tiêu và kiên trì đến cùng để gặt hái được thành công. Nếu biết đầu tư kinh doanh thì sẽ ngày càng giàu có, tiền vàng ngập két. Là người thông minh, khôn khéo, người cầm tinh tuổi Dậu luôn biết nắm bắt cơ hội xung quanh để có cuộc sống viên mãn. Họ rất được lòng mọi người nên ít gặp thị phi, lại được quý nhân phù trợ nên mọi việc năm nay sẽ suôn sẻ, gặp hung hóa cát, tài lộc vượng. * Thông tin trong bài mang tín tham khảo, chiêm nghiệm!

Lau bàn thờ đón năm mới chớ dùng nước lã, hòa thứ này ra lau tụ lộc thêm gấp 10, may mắn suốt 12 tháng Khi lau dọn bàn thờ, đặc biệt là lau bài vị hay tượng thờ thì gia chủ tuyệt đối không được dùng nước lạnh mà phải dùng những loại nước này.

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