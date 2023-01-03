Thầy tử vi phán, kể từ sau Rằm tháng Chạp âm lịch, 3 con giáp sẽ hết vận hạn, phúc lộc từ trên trời rơi xuống, dự là giàu to

Tâm linh - Tử vi 03/01/2023 19:41

Theo thầy tử vi cho biết, kể từ sau Rằm tháng Chạp, những người tuổi này vận khí hanh thông, mọi việc đều suôn sẻ, có khả năng thu được số tiền lớn rủng rỉnh sắm Tết.

Tuổi Sửu

Thầy tử vi phán, kể từ sau Rằm tháng Chạp âm lịch, 3 con giáp sẽ hết vận hạn, phúc lộc từ trên trời rơi xuống, dự là giàu to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, kể từ sau Rằm tháng Chạp những người tuổi Sửu vượng cát tinh, may mắn cứ thế ùn ùn kéo đến với con giáp này. Thời gian tới con giáp này gặp được quý nhân phù trợ nên đường tài lộc vô cùng hanh thông. Vì được chỉ đường dẫn lối nên mọi thứ cứ như đã trải sẵn hoa hồng, bạn chỉ việc đi theo mà hưởng trọn thành công.

Việc kiếm tiền với bạn lúc này chỉ là vấn đề trong tầm tay, thậm chí bản thân bạn còn không ngờ nó sẽ đến nhanh và đơn giản như thế. 

Đây cũng là cơ hội cho người tuổi Sửu thu hết năng lượng tích cực mà bứt phá hơn nữa, từ sự nghiệp cho tới chuyện tình cảm. Một số người có thể được lãnh đạo tin tưởng giao cho nhiệm vụ quan trọng ngay cho tuổi Sửu. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân và nhận nhiệm vụ này, đó có thể là bậc thang giúp bạn đi lên cao hơn nữa trên con đường sự nghiệp.

Tuổi Thân

Thầy tử vi phán, kể từ sau Rằm tháng Chạp âm lịch, 3 con giáp sẽ hết vận hạn, phúc lộc từ trên trời rơi xuống, dự là giàu to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân rất nhanh nhẹn, hoạt bát và thông minh hơn người, vì vậy họ sẽ nhanh chóng nắm bắt những cơ hội mới đến trong dịp cuối năm này.

Theo tử vi cho biết, kể từ sau Rằm tháng Chạp, người tuổi Thân đã tràn ngập may mắn, bạn luôn vây quanh bởi năng lượng tích cực, sự hân hoan, hạnh phúc. Bản mệnh sẽ đón được nhiều tin vui không chỉ về công việc mà còn phát tài phát lộc.

Những ngày cuối năm này, bạn được nhận một khoản lộc ngoài mong đợi. Có thể là tiền thưởng Tết hay tiền lãi từ việc đầu tư. Món quà bất ngờ này càng tạo động lực để bạn tiếp tục cố gắng phấn đấu, đạt được thành công.

Người làm công ăn lương nhận được những món quà bất ngờ từ cấp trên, những ý tưởng của bạn nhận được sự tán thưởng, ghi nhận của đồng nghiệp, theo đó đà thăng tiến đang vô cùng thuận lợi. Người kinh doanh sẽ phải tất bật ngày cuối năm, các kế hoạch được triển khai nhanh chóng và mau lẹ.

Tuổi Mùi

Thầy tử vi phán, kể từ sau Rằm tháng Chạp âm lịch, 3 con giáp sẽ hết vận hạn, phúc lộc từ trên trời rơi xuống, dự là giàu to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi được nhận xét có tính cách hiền lành, sống tình cảm, hài hòa với tất cả mọi người. Con giáp này không ôm tham vọng lớn lao nhưng vẫn luôn cố gắng không ngừng, nỗ lực hết sức mình để có cuộc sống ấm no, sung túc.

Tử vi dự báo rằng sau Rằm tháng Chạp, tuổi Mùi có các vị thần chiếu cố nồng hậu. Bản mệnh tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực. Con giáp này có thể gặp các cơ hội phát triển tốt, đưa sự nghiệp lên tầm cao mới.

Nhờ có quý nhân phù trợ nên bản mệnh càng thêm cơ hội đổi đời. Khoảng thời gian cuối năm là lúc tuổi Mùi gặp được nhiều vận may, có thể tận hưởng cuộc sống dư dả. Dự kiến, cuối năm tuổi Mùi có thể hưởng cuộc sống no đủ, viên mãn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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