Thượng Đế chỉ định, đúng ngày ông Công ông Táo: 3 con giáp hết hạn Tam Tai, vận mệnh xoay chiều, thoát cảnh túng thiếu, thu cả núi tiền về tay

Tâm linh - Tử vi 03/01/2023 11:10

Đúng Tết ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), 3 con giáp may mắn sẽ đạt được những hoài bảo mà bản thân ấp ủ bấy lâu, mở ra một tương lai rộng mở phía trước.

Tuổi Mùi

Thượng Đế chỉ định, đúng ngày ông Công ông Táo: 3 con giáp hết hạn Tam Tai, vận mệnh xoay chiều, thoát cảnh túng thiếu, thu cả núi tiền về tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi trời sinh vượng tài, vượng lộc. Họ được biết đến với tính cách hướng ngoại, có nhiều bạn bè, ham hoạt động xã hội. Người tuổi này rất nhạy cảm, sống nặng tình, hết mực yêu thương gia đình. Họ cũng vượng vận quý nhân nên gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, có quý nhân đưa đường chỉ lối.

Bắt đầu từ ngày cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp) sắp tới, người tuổi Mùi đón vận may lớn, làm ăn phát tài, tài lộc đến cửa, sự nghiệp bội thu. Con giáp này nhận thêm cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời. Người làm công ăn lương cũng đạt thành tích cao, được cấp trên khen thưởng.

Không những có sự nghiệp lên hương, người tuổi này còn có tình duyên mỹ mãn. Người còn độc thân cũng gặp được người mình đã mong đợi suốt bấy lâu nay. Người đã có đôi có cặp cũng tính đến chuyện cưới hỏi, tình duyên ngày càng mặn nồng.

Tuổi Thìn

Thượng Đế chỉ định, đúng ngày ông Công ông Táo: 3 con giáp hết hạn Tam Tai, vận mệnh xoay chiều, thoát cảnh túng thiếu, thu cả núi tiền về tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Con giáp này luôn muốn vươn lên đứng đầu trong mọi lĩnh vực, có một cuộc sống giàu có, sung túc hơn. Thời gian trước đây, bản mệnh làm ăn không thuận lợi, có thể gặp nhiều trở ngại, thách thức dù đã cố gắng nhiều.

Tử vi dự báo rằng, từ ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), vận thế của tuổi Thìn khởi sắc, tài vận hanh thông. Con giáp này có thể biến họa thành phúc. Các khoản đầu tư của bản mệnh tưởng chừng thua lỗ sẽ mang lại lợi nhuận không nhỏ.

Trong thời gian này, tuổi Thìn gặp nhiều may mắn về tài vận, có quý nhân phù trợ. Đó có thể là người thân, bạn bè. Họ sẽ mang tin vui, cơ hội tốt về đầu tư, kiếm tiền, làm giàu cho người tuổi Thìn. Con giáp này có thể vươn lên, gặt hái nhiều thành công, kiếm được số tiền không nhỏ.

Tuổi Dậu

Thượng Đế chỉ định, đúng ngày ông Công ông Táo: 3 con giáp hết hạn Tam Tai, vận mệnh xoay chiều, thoát cảnh túng thiếu, thu cả núi tiền về tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thông minh, lém lỉnh lại hòa đồng, dễ gần. Họ có nhiều bạn bè, đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ. Con giáp này là người tận tụy, có trách nhiệm trong công việc. 

Vào ngày Tết ông Công ông Táo, khí vận của người tuổi Dậu hưng thịnh bội phần, đã giúp cho cả công việc và cuộc sống của con giáp này như được lật sang trang mới. Những khoản đầu tư trước đây của Dậu ngày càng phát triển vững mạnh và mang về cho chủ mệnh vô vàng là tiền tài, của cải. Chưa kể, quý nhân của con giáp may mắn này sẽ xuất hiện, ra tay tương trợ cho con giáp nay những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Người làm ăn kinh doanh thì gặp nhiều may mắn, chốt được hợp đồng có giá trị. Trong khi đó, người buôn bán nhỏ cũng buôn may bán đắt do nhu cầu hàng hóa tăng cao vào dịp Tết.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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