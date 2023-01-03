Tử vi cho biết, đúng ngày Rằm tháng chạp này sao đổi ngôi, 3 con giáp có duyên với kim tiền, thu nhập dồi dào, đón Tết ấm no.

Tuổi Dần Ảnh minh họa: Internet Xét dưới góc độ tử vi khoa học, đúng Rằm tháng Chạp 2022, người tuổi Dần có sao quý nhân chiếu mạng, công việc hay chuyện tiền bạc đều được trợ giúp đáng kể. Người khác có thể chịu ảnh hưởng xấu từ yếu tố khách quan như tình hình kinh tế sa sút, lạm phát cao..., nhưng người tuổi Hổ vẫn đủ thông minh và khôn ngoan để tìm ra lối đi riêng, kinh doanh buôn bán một vốn bốn lời, tiền bạc vì thế mà không ngừng đổ về túi.

Tài lộc của tuổi Dần trong những ngày tới chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán, thế nên cần phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ, đừng để mình chậm trễ vì bất cứ lý do nào. Với những ai thuộc lớp làm công ăn lương thì đây cũng là thời điểm thu về lương và thưởng hậu hĩnh. Cơ hội thăng chức cũng đang mở ra trước mặt. Đó là trái ngọt hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực miệt mài trong suốt thời gian qua của Dần. Tuổi Tỵ Ảnh minh họa: Internet Người cầm tinh con giáp tuổi Tỵ thông minh, nhanh nhẹn, lại rất có duyên với kim tiền, nên dường như không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào liên quan đến việc kiếm tiền, làm giàu, cho dù là nhỏ nhất.

Từ Rằm tháng chạp năm Nhâm Dần đến tết âm lịch Quý Mão, do có cát tinh “Đường Phù” xuất hiện trong cung mệnh nên vận sự nghiệp của người tuổi Tỵ rất hưng vượng, công việc thăng tiến nhanh chóng, đồng thời khẳng định được tài hoa của bản thân. Mọi việc suôn sẻ nên việc tăng lương, tăng thưởng là điều ắt sẽ xảy ra. Ngoài ra, trong thời gian này, do được thần tài phù hộ nên tài vận của người tuổi Tỵ vô cùng suôn sẻ, các khoản đầu tư, kinh doanh bên ngoài mang lại không ít tiền bạc cho con giáp này nên sẽ có một cái tết ấm no, sung túc, vui vẻ. Tuổi Tuất Ảnh minh họa: Internet Tuất là cái tên cuối cùng được nhắc tới trong danh sách những con giáp phát tài Rằm tháng Chạp này.Kể từ Rằm tháng Chạp đến Tết Nguyên đán chính là khoảng thời gian bản mệnh dễ dàng tìm kiếm được cơ hội kiếm tiền về tay. Trời chẳng phụ lòng người có tâm và có tầm, thế nên cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh, chỉ cần chăm chỉ làm việc và chủ động nắm bắt thời cơ thì tất sẽ có tin báo tiền ào ào đổ về nhà. Càng gần ngày Rằm thì tài lộc càng dồi dào sung túc, đương số không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện kiếm tiền để chi tiêu cho dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão sắp tới. Thay vào đó, hãy dành thời gian lên kế hoạch cho những dự định tiêu xài của mình để sao cho vừa thỏa mãn niềm vui tinh thần, vừa đảm bảo tài chính ổn định. Về sự nghiệp, sẽ có thành tích đặc biệt xuất sắc và được lãnh đạo khen thưởng gấp đôi, người tuổi Tuất có thể đón “tin vui kép” trong thời điểm tới. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ung-16h-chieu-ram-thang-12-am-lich-3-con-giap-de-trung-so-oc-ac-mot-buoc-oi-oi-tai-van-len-may-542067.html