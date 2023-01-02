Kể từ Rằm tháng Chạp đến Tết Nguyên đán: 3 con giáp phúc lộc song toàn, vượng đường thăng tiến, thảnh thơi cuối năm sắm tết cực to

Tâm linh - Tử vi 02/01/2023 22:44

Tử vi cho biết, kể từ Rằm tháng Chạp đến Tết Nguyên đán, những con giáp được gọi tên sau đây bận rộn đếm tiền, đón Tết sớm với tài lộc rủng rỉnh, quà thu mỏi tay.

Tuổi Tý

Tử vi nói rằng tuổi Tý là một trong những con giáp may mắn trước từ Rằm tháng Chạp đến Tết Nguyên đán. Con giáp này được dự báo sẽ đón nhận nhiều tin vui. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Tý phát huy năng lực, điểm mạnh của bản thân. Bản mệnh có thể thể hiện khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy, khéo léo.

Kể từ Rằm tháng Chạp đến Tết Nguyên đán: 3 con giáp phúc lộc song toàn, vượng đường thăng tiến, thảnh thơi cuối năm sắm tết cực to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, người đang làm lãnh đạo hoặc đang theo đuổi con đường học hành, thi cử sẽ gặp nhiều cơ hội tốt xuất hiện. Những khó khăn sẽ dần được giải quyết. Bản mệnh tin tưởng vào khả năng của mình thì tương lai sẽ càng có nhiều thành công đáng mong đợi.

Tình hình tài chính của người tuổi Tý cũng được đánh giá là vượng sắc. Người làm công ăn lương để lại ấn tượng tốt với cấp trên nên có thể nhận một khoản tiền thưởng, thậm chí còn được tăng lương. Người kinh doanh có được những khách hàng trung thành, thu về lợi nhuận tốt.

Tuổi Dần

Con giáp Dần rất đỏ trong quãng thời gian từ Rằm tháng Chạp đến Tết Nguyên đán. Sự nghiệp của các con giáp này có điểm sáng, được cấp trên ghi nhận và những cố gắng trong suốt nhiều tháng qua sẽ được đền đáp xứng đáng.

Nhờ có đầu óc nhạy bén, tư duy logic nên các bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư tài chính, việc này sẽ giúp bạn có được một nguồn thu nhập không tồi, hoặc các bạn cũng có thể tìm kiếm một cách thức tiết kiệm có lãi suất cao hơn.

Kể từ Rằm tháng Chạp đến Tết Nguyên đán: 3 con giáp phúc lộc song toàn, vượng đường thăng tiến, thảnh thơi cuối năm sắm tết cực to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm cuối năm 2022, đầu năm 2023, nếu có người đề nghị hợp tác, hãy mạnh dạn với một kế hoạch chi tiết, rõ ràng, các bạn sẽ thu được thành công. Trong thời gian này, tài lộc và may mắn của tuổi Dần có sự khởi sắc bất ngờ. Nói một cách đơn giản, tuổi Dần khá may mắn về tiền bạc. Việc kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, một vốn bốn lời, xứng đáng với công sức bỏ ra.

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo rằng, thời gian cuối năm này, quý nhân mang đến niềm vui bất ngờ cho tuổi Hợi. Đó có thể là một mối làm ăn tiền năng, một cơ hội mới phát triển bản thân. Bản mệnh cần sẵn sàng đón nhận những thử thách mới trong tương lai. Đây là tiền đề cho sự thăng tiến mạnh mẽ hơn của tuổi Hợi.

Kể từ Rằm tháng Chạp đến Tết Nguyên đán: 3 con giáp phúc lộc song toàn, vượng đường thăng tiến, thảnh thơi cuối năm sắm tết cực to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi có thể ký kết những hợp đồng làm ăn tốt, đôi bên cùng có lợi. Các kế hoạch mà con giáp này đã đặt ra diễn ra hết sức suôn sẻ, thậm chí còn mang về khoản lợi nhuận lớn hơn mong đợi. Người buôn bán kinh doanh có thể đón nhận cơ hội mở rộng quy mô làm ăn.

Chuyện tình cảm của tuổi Hợi diễn ra tốt đẹp. Người có cặp có đôi biết trân trọng, yêu thương đối phương, dù bận rộn cũng dành thời gian quan tâm, chia sẻ với người mình yêu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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