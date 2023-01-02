Gia chủ dọn nhà đón Tết 'kiêng 5 nhớ 1': Đuổi sạch vận xui, hút ngàn vận đỏ, gia chủ phất như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 02/01/2023 20:41

Dọn dẹp nhà cửa là việc hầu như gia đình nào cũng làm vào dịp cuối năm. Thế nhưng, khi dọn nhà bạn cũng cần chú ý đến yếu tố phong thủy, tránh ảnh hưởng đến vận khí của gia chủ trong năm mới.

Những kiêng kỵ khi dọn nhà đón Tết

Dùng câu đối Tết cũ, hút bụi không kỹ

Vị trí góc nhà dễ ẩn chứa bụi bẩn, dọn nhà đón Tết theo phong thủy thì bụi bẩn không tốt cho tài vận của gia chủ. Việc che giấu bụi bẩn và dọn dẹp qua loa rất dễ gây ra các vấn đề về sức khỏe của người trong nhà, dễ bị bệnh về da, dị ứng và các vấn đề khác.

Ngoài ra, để đỡ phiền phức, một số người cho rằng câu đối Tết cũ không hư hỏng cũng không ố vàng thì nên tiếp tục sử dụng. Trên thực tế, điều này là sai hoàn toàn.

Câu đối Xuân và giấy đỏ dán tường dán cửa đã sử dụng trong năm qua phải được thay bằng giấy mới càng sớm càng tốt, càng chậm trễ thì càng ảnh hưởng đến tiến độ của những việc quan trọng trong đời, khó tiến hoặc thất bại.

Thầy phong thủy muốn nhắn nhủ với các gia đình rằng “không bỏ cũ thì không thể lấy mới”, phải thay câu đối Xuân cũ chậm nhất là trước 12 giờ đêm giao thừa.

Gia chủ dọn nhà đón Tết 'kiêng 5 nhớ 1': Đuổi sạch vận xui, hút ngàn vận đỏ, gia chủ phất như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để tủ lạnh trống rỗng 

Để tủ lạnh trống rỗng Vào thời khắc giao thừa, mọi người sẽ quen với việc dọn tủ lạnh và thu dọn hết đồ trong tủ để chỗ chứa thức ăn trong dịp Tết.

Nhưng theo phong thủy thì tủ lạnh là kho chứa đồ, thường thì nó sẽ trống chỉ khi ít người dùng tới hoặc gia đình ít người.

Tết đến nhà mà để tủ lạnh bẩn lại trống không là không vượng. Kể cả thùng gạo cũng vậy, nên dọn sạch và chất đầy hũ gạo và tủ lạnh, điều này tượng trưng cho năm tới gia đình sẽ không phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc và tiền bạc.

Bên cạnh đó hãy giữ gìn nó thật sạch sẽ bằng cách thường xuyên loại bỏ hết các thực phẩm thừa, thức ăn đã hết hạn sử dụng, hỏng, ôi thiu.

Lưu ý quan trọng nữa là tủ lạnh có ngũ hành thuộc mệnh Kim, trong khi bếp nấu ăn lại có thuộc tính Hỏa. Theo thuyết ngũ hành, 2 loại đồ vật này kị nhau.

Vì vậy, tốt nhất nên đặt chúng càng cách xa nhau càng tốt. Đặc biệt là không đặt chúng đối diện nhau vì dễ gây ra xung đột, tranh chấp trong gia đình trong năm mới.

Đồng xu cũ, đồ đạc và phụ kiện cũ

Có thể mọi người đều biết tiền đồng trong bói toán cổ xưa có thể được dùng làm công cụ cho các nhà ngoại cảm, đặc biệt là những đồng tiền được lưu truyền lâu đời, rất khó để biết chúng có thể được sử dụng cho ai. Cũng tương tự như vậy, những "đồ cũ" không rõ nguồn gốc có thể có linh khí xấu, vì vậy không nên để chúng ở trong nhà, không nên mua đồ cũ bên ngoài mang về nhà để trang trí Tết. Nếu bạn có thể xác định rằng đó là một vật phẩm được truyền lại từ chính gia tộc của bạn thì không có vấn đề gì lớn, nó thậm chí có thể mang lại cho bạn và gia đình sự bảo vệ và an toàn. Còn những đồ không rõ nguồn gốc thì nên vứt đi.

Bát, chén, chậu bị vỡ

Nếu trong nhà bạn có xoong nồi bị vỡ, sứt mẻ thì nên thay mới trong dịp Tết, sử dụng những đồ bị nứt, sứt mẻ trong năm mới không chỉ gây họa mà còn ảnh hưởng đến tài lộc, dễ vướng vào hạn mất tiền.

Gia chủ dọn nhà đón Tết 'kiêng 5 nhớ 1': Đuổi sạch vận xui, hút ngàn vận đỏ, gia chủ phất như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây có gai dài hoặc héo vàng

Đặt một số cây xanh trong nhà sẽ đem lại sức sống hơn cho ngôi nhà nhưng phải chú ý đến sức khỏe của cây, cũng như loại cây và vị trí đặt cây. Cây khô héo và vàng úa trong nhà sẽ gây ra những xui xẻo cho gia chủ. Ngoài ra, nhiều người cũng thích đặt những cây xương rồng được chăm sóc cẩn thận nhưng gai góc, đây chính một sự thiếu hiểu biết rất lớn. Theo thuyết phong thủy, không có gì sai khi trồng một số loại cây xanh trong nhà, nhưng việc đặt các loại cây có gai hoặc xương rồng phải có mục đích và hỏi thầy phong thủy kỹ càng để loại bỏ một số điều xui xẻo trước khi sử dụng chúng.

Điều cần làm: Dọn bàn thờ sạch sẽ

Gia chủ dọn nhà đón Tết 'kiêng 5 nhớ 1': Đuổi sạch vận xui, hút ngàn vận đỏ, gia chủ phất như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với khu vực thờ tự, dùng khăn giấy ướt lau sạch bụi bặm cho các tượng (thần tài, thổ địa) hoặc ảnh trên bàn thờ. Tuy nhiên, nên hạn chế di chuyển tượng, ảnh và không dùng giẻ lau.

Tiếp theo, hãy kê gọn bàn thờ cho hợp lý theo nguyên tắc: Bát nhang lúc nào cũng đặt xa tượng/ảnh nhất, nghĩa là gần với người thắp nhang nhất, khoảng ở giữa dùng để bày nước, trà, rượu, bình hoa hoặc là mâm trái cây khi cúng.

Đối với những nhà thắp nhang nhiều, khi cúng vào ngày 30 tháng Chạp nên đốt hết phần chân nhang của năm cũ, lưu ý là không được vứt vào sọt rác.

Theo phong thủy, quan điểm kỵ di chuyển bát nhang trên bàn thờ là không đúng. Thật ra, việc đánh bóng lư đồng, bát nhang vào dịp lễ, Tết vừa thể hiện sự trang trọng vừa giúp “tống cựu nghinh tân”.

 

Kinh doanh ế ẩm, tiền làm ra không giữ được, về xem ngay bàn thờ có phạm 5 đại kỵ này không?

Kinh doanh ế ẩm, tiền làm ra không giữ được, về xem ngay bàn thờ có phạm 5 đại kỵ này không?

"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", thế nên điều đại kỵ trong phong thủy phòng thờ phải kiêng kỵ tránh tại họa ập đến.

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Từ khóa:   phong thủy phong thủy nhà cửa tết nguyên đán

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