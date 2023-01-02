Kinh doanh ế ẩm, tiền làm ra không giữ được, về xem ngay bàn thờ có phạm 5 đại kỵ này không?

Tâm linh - Tử vi 02/01/2023 20:06

"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", thế nên điều đại kỵ trong phong thủy phòng thờ phải kiêng kỵ tránh tại họa ập đến.

Bàn thờ là nơi quan trọng trong mỗi căn nhà. Đây là khu vực để con cháu tưởng nhớ về tổ tiên, ông bà. Từ xa xưa, người ta đã cho rằng đặt bàn thờ đúng phòng thủy và có lòng thành, gia chủ sẽ được tổ tiên phù hộ, gia đình yên ấm. Ngược lại, để bàn thờ không đúng phong thủy sẽ khiến tài lộc không đến, làm ăn lụi bại.

Gia chủ nên chú ý, tránh để bàn thờ trong nhà phạm phải 5 lỗi dưới đây.

Đặt bàn thờ sát lối đi

Kinh doanh ế ẩm, tiền làm ra không giữ được, về xem ngay bàn thờ có phạm 5 đại kỵ này không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia phong thủy cho rằng bàn thờ cần để ở nơi yên tĩnh, không có nhiều tiếng ồn và xao động. Lối đi là nơi nhiều người qua lại, ồn ào. Đặt bàn thờ ở vị trí này sẽ làm mất đi sự thanh tịnh, tôn nghiêm của khu vực thờ cúng.

Ngoài ra, cửa ra vào còn là nơi đón cả sát khi từ bên ngoài. Đây cũng là nơi có gió thổi. Vì vậy, để bàn thờ ở đây dễ làm động bát hương, khiến gia chủ không nhận được lộc, kém may mắn.

Để nắng chiếu, gió thổi vào bàn thờ

Theo quan niệm phong thủy, năng và gió mang theo nguồn dương khí mạnh. Để nắng và gió chiếu vào bàn thờ sẽ làm ảnh hưởng đến việc tụ âm khí ở khu vực này. Điều này sẽ khiến các thành viên trong gia đình luôn bất ăn, gặp khó khăn khi làm ăn.

Gia chủ nên đặt bàn thờ ở nơi có ánh sáng vừa phải.

Đặt bàn thờ trong phòng ngủ

Kinh doanh ế ẩm, tiền làm ra không giữ được, về xem ngay bàn thờ có phạm 5 đại kỵ này không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngủ là không gian riêng tư, không phù hợp để đặt bàn thờ. Để bàn thờ ở đây thể hiện sự thiếu tôn trọng của gia chủ đối với các bậc thần linh, tổ tiên, rước xui xẻo đến nhà.

Xét dưới góc độ khoa học, bàn thờ để trong phòng ngủ sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe bởi tiếng tụng kinh gõ mõ, nhang khói...

Nơi thờ cúng bừa bộn

Không gian thờ cúng cần được giữ gìn sạch sẽ. Gia chủ nên quét dọn bạn thờ định kỳ. Bàn thờ bừa bộn, nhiều bụi bẩn hoặc có thùng rác, vật ô uế thì tài vận, sức khỏe của gia đình sẽ bị ảnh hưởng.

Khu vực phía dưới bàn thờ cũng cần được dọn dẹp gọn gàng, không chất đống đồ đạc, nhất là đồ điện, bể cá cảnh, bình hoa giả... Nếu muốn để đồ phía dưới bàn thờ, chỉ nên đặt la bàn phong thủy hoặc tranh phong thủy hợp mệnh gia chủ.

Để bàn thờ ở hướng xấu

Kinh doanh ế ẩm, tiền làm ra không giữ được, về xem ngay bàn thờ có phạm 5 đại kỵ này không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, bàn thờ không được đặt đối diện với cửa chính, đối diện với đoạn cuối cầu thang hay cửa sổ, ban công, nhà vệ sinh.

Bàn thờ cũng không nên đặt cạnh phòng bếp và phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh là nơi chứa nhiều uế khí, để bàn thờ sát với nơi này sẽ phạm phải lỗi không tôn trọng thần linh, tổ tiên. Trong khi đó, bếp là nơi có hỏa sát nặng. Để bàn thờ cạnh nhà bếp sẽ khiến vận thế của gia đình không ổn định hoặc giảm sút.

Bàn thờ không được đặt dưới xà ngang. Nếu để dưới xà ngang thì sẽ sinh ra sát khí, tạo áp lực đè nén lên gia đình.

Hướng bàn thờ không nên ngược với ngược nhà. Để bàn thờ ngược với hướng nhà sẽ khiến các thành viên trong gia đình không hòa thuận.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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